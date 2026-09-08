El hombre que nos enseñó que podíamos

Recuerdo a Saúl Craviotto como aquel deportista desgarbado que apareció en una concentración de infantiles en el CAR Infanta Cristina de Murcia, allá por 1996. Llamaba la atención por algo bastante curioso para un piragüista: tenía piernas de futbolista.

Seguramente él ni siquiera recuerde aquella concentración. Yo sí recuerdo alguna de aquellas pruebas. En el test de Cooper salió la primera vuelta en cabeza y terminó prácticamente el último de su manga. Al día siguiente tocaban 200 metros y allí, sin apenas musculatura todavía, aquel chaval dejó entrever que tenía algo diferente. Su explosividad era extraordinaria.

Con los años descubrimos que aquello no era casualidad. Saúl tenía unas condiciones fisiológicas excepcionales. Lo vimos muchas veces en el gimnasio, siendo capaz de mover quince o veinte kilos más que los demás prácticamente a la misma velocidad.

Pero sería tremendamente injusto explicar su carrera únicamente desde sus condiciones físicas. Porque el talento puede llevarte muy lejos, pero no te mantiene durante dos décadas entre los mejores del mundo. Para eso hacen falta otras cosas. Y Saúl las tenía.

Incluso llegó a cambiar nuestra manera de competir.

Durante años, muchos piragüistas reservaban fuerzas para intentar hacer una gran subida final. Saúl hizo exactamente lo contrario. Salía dispuesto a romper la carrera desde el principio. Pasaba los primeros parciales con diferencias que entonces parecían una barbaridad y después hacía algo todavía más difícil: aguantar. Aguantar el cansancio, el lactato, el dolor y esa voz que aparece cuando el cuerpo te pide parar. Saúl seguía. Y la mayoría de las veces llegaba primero.

No se limitó a adaptarse a la manera de competir que existía. Obligó al piragüismo mundial a plantearse otra forma de hacerlo. Quizá la máxima expresión de aquello llegó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Saúl y Carlos Pérez Rial se enfrentaban en K2 a una embarcación alemana que llevaba años dominando y parecía prácticamente imbatible, hasta aquel día. Saúl y Perucho hicieron su carrera. Sin complejos, sin especular y sin esperar a ver qué hacían los demás. Y ganaron.

Aquella medalla de oro significó mucho más que una victoria olímpica. Para muchos significó descubrir que podíamos mirar a cualquier selección del mundo a los ojos. Porque esa ha sido, para mí, una de las grandes aportaciones de Saúl Craviotto al deporte español: nos quitó los complejos.

He conocido a muchos deportistas extraordinarios. Algunos físicamente privilegiados; otros, técnicamente excepcionales. Pero pocas veces he visto una cabeza competitiva como la de Saúl. Seis Juegos Olímpicos. Seis medallas. Es difícil explicar lo que significa eso.

Cuando llegaba el momento más importante, Saúl aparecía. No le paralizaba la presión. No se asustaba cuando surgía un nuevo campeón. No se rindió cuando llegaron generaciones más jóvenes. Cambió de compañeros, de pruebas, de circunstancias. Se reinventó una y otra vez y siguió ganando.

Por eso creo que con Saúl empezó todo. Él seguramente dirá que antes estuvo David Cal, y tendrá razón. David abrió un camino extraordinario. Pero Saúl añadió algo diferente. Fue durante prácticamente toda su carrera un hombre de equipo. Compartió entrenamientos, concentraciones, derrotas y victorias, y diferentes compañeros alcanzaron junto a él algunos de los mejores resultados de sus vidas y eso también define a un campeón.

Pero, sobre todo, durante veinte años Saúl hizo creer a generaciones enteras de piragüistas que sí se podía. Que daba igual haber nacido en un pequeño pueblo o en una gran ciudad. Que un español podía ponerse en una salida olímpica frente a cualquier potencia mundial y ganar. Cuando nosotros éramos pequeños y nos preguntaban hasta dónde queríamos llegar, muchos respondíamos: "A la selección española". Después de Saúl, muchos niños comenzaron a responder: "Quiero ser campeón olímpico".

Y esa diferencia lo cambia todo. Porque significa que alguien ha conseguido elevar los sueños de quienes vienen detrás.

Hoy nuestros jóvenes crecen sabiendo que llevar la camiseta de España significa salir a competir para ganar. Saúl tiene mucho que ver con ello.

Sin embargo, quienes hemos compartido tantos años con él sabemos que existe algo todavía más importante. Después de las medallas, los Juegos, los récords y los reconocimientos, sigue siendo Saúl. Y quizá esa sea su mayor victoria.

He tenido el privilegio de compartir con él cerca de veinte años de selección española. Entrenamientos interminables, concentraciones, viajes, alegrías, decepciones y muchos momentos que nunca aparecerán en una estadística. Por eso, cuando pienso en Saúl, no recuerdo únicamente al campeón. Recuerdo al compañero.

Y quienes hemos convivido con él sabemos algo que quizá explique mejor que cualquier medalla quién es realmente: cuando pensamos en Saúl sentimos una enorme admiración, pero casi siempre, antes incluso que la admiración, aparece una sonrisa.

Quiero terminar permitiéndome una opinión absolutamente personal.

Para mí, Saúl Craviotto es el mejor deportista español de todos los tiempos.

Sé lo que significa decirlo.

En el deporte olímpico puedes dedicar cuatro años de tu vida a prepararte para unos minutos. No existe un partido la semana siguiente. No hay una segunda oportunidad. Llegas a una línea de salida sabiendo que cuatro años de trabajo pueden decidirse en apenas unos instantes. He vivido esa presión y sé lo que pesa. Gestionarla una vez está reservado a los grandes. Hacerlo una y otra vez, durante seis Juegos Olímpicos y volver siempre con una medalla, está reservado a alguien excepcional.

Algún día hablaremos de Saúl recordando sus medallas, sus victorias y sus récords pero su verdadero legado será mucho más difícil de contar con números. Porque las medallas explican lo que Saúl consiguió. Las personas que crecimos a su lado podemos explicar lo que Saúl dejó.

Nos dejó confianza. Nos dejó ambición. Nos enseñó a no sentirnos inferiores a nadie. Y, sobre todo, consiguió algo que solo hacen los verdaderamente grandes:

Nos hizo creer que podíamos.

Y después, durante veinte años, nos demostró que era verdad.