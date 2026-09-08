Hugo Fontela: «Mi pintura y mi proceso van adquiriendo cada vez más libertad"

Hugo Fontela (Grado, 1986) expondrá por primera vez en una galería asturiana. "Pinturas de Invierno" se inaugurará el 15 de septiembre en Gijón, en la galería Llamazares, y su fuente de inspiración no podría ser más lírica ni estar más ligada a la tierra. En los doce cuadros que conforman la muestra, el artista se recrea en la contemplación, como él mismo explica, de una "inmensa mata de lirios que crece salvajemente en mi jardín de Grado". "Digo jardín, pero en realidad crece en el prado, entremezclándose con la hierba y con la flora autóctona y salvaje", matiza, y anuncia que «quien la visite verá el destello de un prado en el final del invierno, con la fugacidad de la flor azul violeta entre el verde húmedo y norteño».

Diana Llamazares habla de una exposición "muy ambiciosa, de grandes formatos" y la presenta como el retorno del artista a su tierra. Su madre, Gema Llamazares, fundadora de la galería, recuerda, en el texto que ha escrito para el folleto de la muestra, cómo conoció a Hugo Fontela, con 17 años, y cómo "vuelve a Asturias convertido en un artista de trayectoria internacional". "También vuelve a un lugar que forma parte de su historia y de la nuestra", añade la galerista.

En su primer encuentro, durante el ceremonial en torno a una edición de los Premios Príncipe de Asturias, Gema Llamazares admite que "aquel chico alto y espigado que se acercó me sorprendió por su naturalidad, su madurez y, sobre todo, porque me saludó por mi nombre. Aquel gesto tan sencillo hizo que no me olvidara de él. En aquel momento todavía desconocía al grandísimo artista en el que llegaría a convertirse, pero sí recuerdo perfectamente que pensé que aquel chico tenía mucha valía. El tiempo se encargó de confirmar aquella primera intuición".

En 2007, Hugo Fontela concurrió a la segunda edición de la feria "Entrearte", en el Palacio de Revillagigedo, de la mano de Gema Llamazares. La relación entre el artista y las galeristas asturianas, primero Gema y después su hija Diana, se estrechó, trascendió lo profesional y adquirió un carácter más personal. En 2013, cuando ambas se disponían a trabajar en una exposición monográfica que iba a ser la primera del pintor en una galería privada de Asturias, Hugo Fontela fichó por Marlborough.

Fontela recuerda claramente aquellas circunstancias, sin obviar cierta incomprensión de una parte del negocio del arte. "Mi primera exposición fue en la antigua sala del BBVA en la calle San Francisco (en Oviedo), si bien no era una galería comercial al uso, y después en la desaparecida galería Acinas de Avilés, ambas con 15 años, en 2001. Luego hice el bachillerato, me fui a Nueva York y, de alguna manera, ahí fue cuando me di a conocer a más gente. En ese entonces algunas galerías de Asturias, hoy ya cerradas, quisieron exponerme, también Llamazares, pero yo estaba en otro momento vital. Luego descubrí con cierta decepción que aquellos galeristas, quizás por mi negativa, denostaban en público mi trabajo. Con Gema y con Diana seguí siempre en contacto y ellas siempre respetaron y apoyaron mi obra, y hoy por fin surge esta exposición que me llena de ilusión", refiere.

Las Llamazares se quitan por fin la espina del malogrado proyecto y Hugo Fontela se reencuentra con Asturias, donde ha ido presentando su obra de la mano de instituciones como la Universidad de Oviedo. Nunca en salas privadas, desde su adolescencia, cuando era un pintor en formación. Ahora vuelve como un artista maduro, con mayor complejidad, una trayectoria reputada y mucho por ofrecer aún en el terreno de las artes plásticas.

"Mi pintura y mi proceso van adquiriendo cada vez más libertad. No significa que eso me haga un pintor más abstracto, sino que me lleva a oscilar más en el planteamiento de las obras. Algunas adquieren un aire figurativo sin quererlo, y otras caminan hacia eso que se llama abstracción, pero que en mi caso están fuertemente ancladas a la experiencia de mi entorno", comenta el pintor moscón sobre su actual etapa creativa.

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Santiago Martínez, comisario de la exposición "Paisajes de Invierno", escribe en su catálogo que "las obras de esta serie, dominadas por tonalidades verdes, son fruto de un trabajo introspectivo realizado en el estudio durante el invierno pasado, que remiten a los prados y espesuras en Asturias, su tierra natal". Martínez coincide con el artista al percibir cierta liberación en su proceso creativo, que en su caso expresa como "ese desprendimiento del mundo exterior en favor de unas indagaciones plásticas en las que la materia pictórica se condensa en las superficies abriendo nuevas y sugerentes perspectivas para la plástica contemporánea".