Isidoro Nicieza, Medalla de Asturias

Para quienes tienen o han tenido una relación estrecha con LA NUEVA ESPAÑA esta celebración del Día de Asturias tendrá un carácter especial, como lo tuvo el 8 de septiembre de 2016, cuando José Manuel Vaquero recibió la Medalla de Oro del Principado de Asturias, la máxima distinción que concedía entonces el Gobierno regional asturiano. Ahora, ese Gobierno, al estrenar la importante innovación que ha realizado en las distinciones que concede, galardona, también con la máxima condecoración asturiana, a otro profesional de LA NUEVA ESPAÑA, Isidoro Nicieza, que fue director del periódico y, como el propio Vaquero, ostentó después cargos importantes en la organización de Prensa Ibérica, que, por difusión, es actualmente el segundo grupo periodístico español y tiene fundadas aspiraciones a alcanzar el liderazgo.

Isidoro Nicieza nació en Gijón, hijo de un militar, Manuel Nicieza Junquera. Su infancia se desarrolló en Oviedo y estudió Periodismo en la Complutense madrileña, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Información. De vuelta a su región natal sus primeros empleos serían en "La Voz de Asturias" y la "Hoja del Lunes de Oviedo", además de corresponsal de la revista "Cambio 16". Y en 1983 se incorporó a LA NUEVA ESPAÑA, en la que viviría el profundo cambio que, muy poco después, experimentaría el periódico, hasta entonces de titularidad estatal y que se convertiría en un medio privado tras ser adquirido en pública subasta por un joven empresario, Javier Moll de Miguel, que lo convertiría muy pronto en la cabecera de un proyecto que, nacido en Canarias, tenía aspiraciones territoriales mucho más amplias, como revelaba su denominación peninsular. Por si tal batalla no fuera lo suficientemente difícil en lo esencial, las circunstancias le añadían una complicación excepcional, como era el cambio tecnológico que había que afrontar y que suponía una revolución realmente histórica en el mundo de la Prensa, pues afectaba nada menos que al cambio de tecnología en la fabricación diaria de los periódicos: pasar de la tipografía a la informática. Esa revolución tecnológica tenía consecuencias laborales. Un ejemplo claro era el de los linotipistas, una especialidad difícilmente reconvertible. Y el cambio era económicamente necesario. Por poner un ejemplo que quedaría como clásico, "El País", que nació con la nueva tecnología, tenía una plantilla de unos quinientos trabajadores mientras que competidores directos suyos pasaban de los cuatro mil. Importantes periódicos extranjeros suspendieron su publicación durante meses, e incluso años en algún caso, por la rebelión de sus trabajadores a aceptar los ajustes de plantilla. En Francia, donde los sindicatos tipográficos eran muy fuertes, el cambio tecnológico simplemente se pospuso, como nos contaron los periodistas de un diario de Clermont Ferrand que visitaron Oviedo con motivo del hermanamiento de las dos ciudades, un modelo de relación que se hizo frecuente en los primeros años de la transición política que se produjo a la muerte de Franco.

ASCENSO A DIRECTOR.

-Isidoro Nicieza llegó a LA NUEVA ESPAÑA en 1983. Tenía 32 años y en un periódico dirigido por José Manuel Vaquero, entró como redactor de las secciones de Nacional, Internacional y Economía, siendo nombrado posteriormente jefe de sección, así como responsable del cierre de la edición. Se le consideraba un experto en política nacional y dotado de una gran sensibilidad para informar de las noticias del mundo. No tardó en ser nombrado redactor-jefe. En 1994 sería subdirector. Y el 5 de febrero del año 2000 sustituyó como director al autor de estas líneas, que en 1992 había sustituido en el cargo a José Manuel Vaquero, que ascendió a director general y posteriormente a consejero delegado, con responsabilidades en los periódicos del grupo, además de ser miembro del Consejo de Prensa Ibérica.

El Isidoro Nicieza que a los 44 años llegó a la dirección de LA NUEVA ESPAÑA fue descrito por el periódico al dar la noticia a sus lectores como "periodista completo, dominador de todos los registros de la profesión y con grandes cualidades personales para las relaciones internas y externas. Se ha volcado en los aspectos de elaboración del periódico, cuya mecánica de funcionamiento domina a la perfección. Se trata de un joven y excelente profesional que dará un nuevo impulso al periódico". Como así fue.

Con Nicieza al frente LA NUEVA ESPAÑA continuó la evolución positiva que había seguido desde su adquisición en 1984, en pública subasta, por el grupo propiedad de Javier Moll, con una difusión que, como en los años anteriores, seguiría subiendo ininterrumpidamente en los siguientes.

En 2008 se produjo un cambio en Prensa Ibérica como consecuencia de la jubilación de Ceferino de Blas como Director General de "Faro de Vigo", que había sido adquirido por el grupo en el año 1986. Isidoro Nicieza fue nombrado para ese cargo, con lo que dejó la dirección de LA NUEVA ESPAÑA, a la que llegó otra excelente profesional, Ángeles Rivero. Nicieza asumió las direcciones generales de todos los periódicos que Prensa Ibérica tenía en el Noroeste, cargos que compatibilizaría hasta 2016. A partir de ese año sería director general de Contenidos de todo el grupo Prensa Ibérica, cargo en el que permanecería hasta el 8 de abril de 2024, en que se produjo su jubilación, con lo que culminaba 40 años de trayectoria profesional en el grupo. Si su trabajo en la Redacción siempre había sido admirable por sus conocimientos y dedicación, al llegar a los cargos directivos añadió un compromiso excepcional. No menos puede decirse de cómo y cuánto fue su presencia física en los distintos ámbitos territoriales. Muchos miles de kilómetros, la mayoría de ellos en automóvil conducido por él mismo, potenciaron la eficacia de su trabajo a lo largo de toda España. Pero ese multilocalismo urbano no menguó un ápice su estima por la casina de Celles, a la que tanto le gusta acudir. Él puede parecer un urbanícola, pero adora el medio rural. Cuando le encargaron hacer de pregonero del queso de Cabrales –concejo por el que tiene una gran querencia– mencionó, uno por uno, a muchos de los pastores del concejo. Y pudo hacerlo porque los trataba en sus frecuentes caminatas por el medio.

La concesión de la Medalla de Asturias viene a ser un colofón adecuado a su trayectoria profesional. El presidente del Principado, Adrián Barbón, al hacerse públicas las distinciones que su Gobierno entregará el Día de Asturias, dijo lo siguiente de Isidoro Nicieza: "Figura destacada del periodismo asturiano de los últimos años, persiguió una información de calidad y con sensibilidad territorial. Se distinguió por su empeño en anticiparse, a veces contracorriente, a la hora de adecuar y conciliar el periodismo impreso con los nuevos formatos digitales. De igual modo, siempre se preocupó de preservar tanto la independencia editorial como la pluralidad de los medios".

Noticias relacionadas

La condecoración que recibirá hoy habrá sido, sin duda, el motivo de una gran satisfacción para la familia de Isidoro Nicieza: su esposa Mary, sus dos hijos, Daniel y Laura, sus nietos y su hermana Rosa Eugenia. Como lo ha sido para sus compañeros de periódico y grupo y para no pocos de profesión. Es una gran satisfacción poder decirlo aquí y ahora.