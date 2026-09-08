Joaquín Pixán recibe la Medalla de Asturias: un canto para "luchar sin cejar por la cultura"
El tenor recibe la distinción "con orgullo, agradecimiento y satisfacción" y una "defensa necesaria" de la cultura
Joaquín Pixán recibió la Medalla de Asturias con "orgullo, agradecimiento y satisfacción, todo eso junto a la vez". El tenor y divulgador de la canción asturiana reivindicó la necesidad de proteger la cultura asturiana, que, a su juicio, no puede medirse únicamente por su rentabilidad. "Por muchas cosas que se hagan, siempre será poco. En defensa de lo que no es comercial ni tiene una respuesta económica estamos en la obligación de luchar sin cejar. Es algo necesario", aseguró.
Pixán defendió además la necesidad de mantener viva la tradición y transmitirla a las nuevas generaciones. "Está muy bien no trasladar en el tiempo cenizas, sino brasas, que aniden en las gentes de hoy; que alguien joven pueda escuchar las canciones que oyó a su abuelo y se siga emocionando con ellas", explicó. Sus propias canciones, añadió, "reflejan la Asturias de siempre, la Asturias de hoy", pero también "el mar bravío del Norte y las irredentas montañas que son como el refugio".
El veterano músico trabaja actualmente en un proyecto dedicado a la Generación del 27 y a poner música a textos de Federico García Lorca, que ya se ha estrenado en Oviedo y Gijón y que pretende llevar a París, Jaén, Sevilla y también a Madrid. "Siempre me estoy guiando con cosas que no salen", señaló Pixán, emocionado por el premio y contento por la "experiencia extraordinaria" de conocer a toda la gente vinculada a la cultura que se puso en su camino a lo largo de su carrera.
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