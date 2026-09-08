Juan Antonio Pérez Simón y el latido eterno de la asturianía

Para Juan Antonio Pérez Simón, universal empresario y guardián de una de las colecciones de arte más fascinantes del mundo, el presente año no es uno más. Es el de su nombramiento como Hijo Predilecto de Asturias y, por esta razón, las vivencias y los recuerdos inundan el alma de este asturiano errante cuya vida, marcada por el éxito, siempre estuvo unida, en la distancia, a la tierra que le vio nacer.

Si Madrid se rendía a sus pies entregándole su Medalla de Oro y nombrándole Hijo Adoptivo el pasado año, en lo más recóndito de su ser, Juan Antonio, repetía para sí una letanía innegociable: "Qué honor, pero nací en Asturias". Así que este 8 de septiembre, coincidiendo con el día de la Santina, recibe la máxima distinción institucional que otorga el Principado. Entonces su felicidad será completa.

Hablamos con él y nos confiesa emocionado que, cuando la Junta General del Principado de Asturias acordó otorgarle este nombramiento, pensó en sus padres y en sus abuelos, y recordó aquella infancia en la que fue "arrancado de su tierra por circunstancias económicas". De este modo, inició siendo un niño el doloroso pero heroico camino de la emigración que tanto ha marcado la historia de nuestra región.

Para Pérez Simón, Asturias no es un punto en el mapa sino un estado de gracia. "Siempre he presumido en todo el mundo que mi Arcadia se encuentra en el oriente de Asturias", confiesa con un lirismo que estremece. De esa geografía mítica brotan sus recuerdos más puros, todos bañados por una luz de absoluta felicidad. Allí, entre praderías y brisas marinas, encontró al amor de su vida y allí regresó, cruzando océanos, para casarse. Allí vio crecer también a su única hija María José, inculcándole el amor sagrado por los abuelos, así que "cuando alguien se empeña en dañar mis intereses o por algún motivo se me ataca, surge dentro de mí el más noble de los sentimientos que me inculcaron aquí, y rápidamente, eclipso lo negativo con la felicidad y el amor verdadero que me brindó mi familia".

El arraigo del que Juan Antonio nos habla no es solo nostalgia, sino una armadura espiritual que conmueve por su nobleza. Asturias es, para él, un escudo contra la maldad del mundo y la distancia, un fantasma que la "asturianía" sabe derrotar. Por eso nos explica que "los asturianos, hemos desarrollado un concepto diferente del espacio en el que se encuentra nuestra familia y esto nos ha hecho conscientes de que, aunque esta se encuentre dispersa geográficamente hablando o estemos muy lejos, su origen está en esta tierra y solo aquí habitan las raíces que la nutren y le dan vida. De este modo, siempre llevamos con nosotros un trozo de Asturias y eso nos da soporte emocional y nos permite mirar hacia el horizonte en cualquier lugar en el que nos encontremos".

El cordón umbilical al que apela Pérez Simón se alimenta a través de los sentidos y, cuando flaquea o necesita reabastecerse de vida, su mente viaja a la costa para "contemplar las bravas olas del mar Cantábrico estallando en algún acantilado", o se pierde en la irrepetible "sinfonía de verdes" de nuestros valles, elevando la mirada hacia los Picos de Europa.

Preguntado por el secreto de su arrollador éxito, Pérez Simón no cita fórmulas financieras, sino la "esencia asturiana". Describe con fascinación cómo, a pesar del paso del tiempo y las tecnologías, "la alegría compartida en una fiesta de prau de cualquier pueblo conserva la misma pureza que hace sesenta años. Es la misma vibración humana que se encuentra en la taberna más humilde entre seis paisanos que comparten un trago o en el protocolo más excelso de los Premios Princesa de Asturias. En cada rincón de la geografía asturiana, perdidos en sus campos o en las cimas de sus montañas, los asturianos nos caracterizamos por el orgullo que compartimos por la tierra que nos vio nacer, orgullo que nos desborda y se hace patente en nuestras vidas. Sin duda, este orgullo asturiano es el rasgo que nos ayuda a triunfar en todo lo que emprendemos".

Fue este deseo de compartir el que le convirtió en embajador artístico ya que siempre entendió el arte como un canal de enriquecimiento y democratización, sin importar el lugar y el modo en que se lleve a cabo. Por eso entiende que "todos los asturianos somos, en mayor o menor medida, embajadores de nuestra tierra. Un artista asturiano que expone su obra en Japón, un coleccionista asturiano, como es mi caso, que presenta su colección en Nueva York o en Beijing, todos contribuimos por igual a la difusión de esta tierra".

Preguntado por los retos futuros que cree debemos afrontar como comunidad, Pérez Simón, desde su "optimismo irredento", augura un porvenir brillante para Asturias, pero nos pide que no caigamos en las trampas maniqueas que buscan trocear la sociedad. Con tono firme, rechaza las etiquetas que "pretenden dividirnos entre buenos y malos, ricos y pobres, listos y tontos, trabajadores y flojos, tradicionales y avanzados, preparados e incultos, entre izquierdas y derechas. Porque todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, podemos encontrar un poco de todo esto en nuestro ser. Por eso debemos ser conscientes de que juntos, debatiendo ideas y principios, pero no enfrentándonos unos contra otros, es como podremos alcanzar los mayores logros". Y a los jóvenes que hoy lo miran con admiración, les regala una reflexión sincera: "que no pierdan su esencia y que nunca claudiquen a la hora de luchar por alcanzar sus sueños".

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Como broche de oro a la conversación, Juan Antonio Pérez Simón nos habla de continuidad en su proyecto vital. Evocando una hermosa metáfora de la ingeniería, nos recuerda que la línea de la vida está hecha de puntos discretos que se van acumulando mientras estemos vivos y, para él, el arte ha sido una constante. "Con satisfacción he visto como se han multiplicado las manifestaciones artísticas en Asturias y las instituciones que las albergan o promueven. Mi oficina ha procurado complacerlas siempre para que impulsen la cultura, otorgándoles prioridad por encima de otros organismos y, en ocasiones, hasta haciendo excepciones para poder apoyarlas". Por ello, en un hermoso acto de amor y confianza, ha tomado la decisión de traspasar el testigo de su inestimable colección de arte y los futuros proyectos vinculados a ella a su hija. María José será quien guie la pluma, junto a su gran equipo, para seguir dibujando los puntos de esa línea vital. Pero no lo hará a ciegas: lo hará bajo la premisa indicada por su padre que no es otra que la de "saber honrar las diferencias y excepciones hechas siempre en favor de nuestra tierra". De este modo, y con Asturias como prioridad, el Hijo Predilecto regresa a casa con un legado inmenso que permanecerá vinculado a la tierra que lleva en el corazón.