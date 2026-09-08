Kawamura, el arte de tender puentes

La historia de la globalización no se escribe solo en los tratados económicos actuales, sino en el brillo sutil de un cáliz de plata novohispana o en los rasgos asiáticos de una virgen de marfil custodiada en una pequeña parroquia asturiana. Detrás de la identificación de este mapa artístico transoceánico se encuentra el nombre de una mujer que, hace casi medio siglo, cambió los cerezos en flor de Osaka por las montañas de Asturias: la profesora Yayoi Kawamura.

El viaje vital de Kawamura comenzó, como un capricho del destino, en un tren en Japón cuando una joven estudiante conoció a un médico ovetense que disfrutaba de una beca en el Hospital Universitario de Kioto. Aquel encuentro fortuito propició que, hace 48 años, Yayoi tomara la decisión de cruzar el océano rumbo a España gracias a otra beca de estudios. Lo que iba a ser una estancia temporal se convirtió en una vinculación definitiva con el Principado de Asturias, territorio que adoptó como su hogar y donde ha ejercido como profesora en la Universidad de Oviedo durante más de un cuarto de siglo, formando a múltiples generaciones de historiadores del arte.

La plata americana y el espejo de Nueva España

La carrera investigadora de la profesora Kawamura se consolidó con una tesis doctoral que hoy es referencia obligada para el estudio de la orfebrería barroca asturiana. A través de sus páginas, la experta comenzó a edificar lo que la crítica define como su "primer gran puente cultural", aquel que conecta directamente a España con el Virreinato de Nueva España (el actual México).

A partir del siglo XVI, las rutas marítimas atlánticas se inundaron de manufacturas de plata americana. Muchas de estas valiosas piezas litúrgicas –custodias, cálices, cruces procesionales y sagrarios– terminaron en templos asturianos como donaciones de los indianos, aquellos emigrantes que hicieron fortuna en América y quisieron honrar a sus parroquias natales. La mirada experta de Kawamura permitió catalogar, contextualizar y devolver el valor histórico a un patrimonio religioso que, a menudo, permanecía en la penumbra de las sacristías sin que se conociera su procedencia exacta.

Los misterios del marfil filipino en la costa asturiana

El segundo eje de sus investigaciones se desplaza aún más lejos, hacia el archipiélago de Filipinas, consolidando un nexo entre la estética hispánica y las técnicas orientales. Kawamura se convirtió en una de las mayores autoridades en el análisis de los marfiles religiosos filipinos, tallas de vírgenes y cristos elaboradas por artesanos de Manila durante los siglos XVI y XVIII. Estas piezas presentan una singularidad bellísima: iconografía cristiana ejecutada con sutiles rasgos fisonómicos asiáticos.

En la geografía asturiana abundan estos ejemplos de eboraria, pero uno de los más célebres se localiza en el concejo de Cudillero. Se trata de la Virgen de marfil conocida popularmente como la "Virgen China de Lamuño". Según la tradición local, la pieza arribó a la concha de Artedo hace tres siglos tras el naufragio de un navío. El trabajo de la profesora japonesa no solo rescató del olvido esta joya patrimonial, sino que la dotó de una dimensión internacional al explicar cómo la historia local asturiana estaba conectada con las dinámicas de los grandes imperios de la Edad Moderna.

El descubrimiento de la laca Nambán: reescribiendo la historia marítima

La aportación más revolucionaria de Kawamura a nivel global se centra en el arte de la laca japonesa del denominado periodo Nambán (siglos XVII y XVIII). Este concepto define a los objetos exóticos –como arcas, escritorios y altares portátiles– fabricados en Japón bajo la influencia y demanda de los comerciantes y misioneros portugueses y españoles.

Hasta la llegada de Kawamura, más de un centenar de estas piezas de laca japonesa pasaban desapercibidas en conventos, monasterios y parroquias de toda la Península Ibérica, confundidas con artesanías locales o de otras procedencias. Ella las identificó, clasificó y, de paso, desmontó un mito historiográfico. Sus investigaciones demostraron que estas lacas no llegaron a Europa a través de la tradicional Ruta de la Seda, como se pensaba, sino mediante la ruta combinada del Pacífico y el Atlántico.

El Galeón de Manila, que unía Asia con América, y la Flota de Indias, que conectaba América con Europa, crearon la primera gran globalización comercial de la humanidad. Por estos pasajes marítimos viajaron no solo mercancías, sino un sincretismo artístico único donde los estilos europeo, americano y asiático se fusionaron de manera irreversible.

Unánime reconocimiento institucional y diplomático

El impacto de su labor ha trascendido los muros de la universidad para convertirse en una herramienta de diplomacia cultural de primer orden. Los reconocimientos institucionales reflejan la magnitud de su legado: en el año 2025, el Emperador del Japón le otorgó la Orden del Tesoro Sagrado con Rayos de Oro y Plata, la condecoración más prestigiosa que el Gobierno nipón concede a los académicos que estrechan lazos internacionales.

Por su parte, Asturias ha respondido con idéntica gratitud. Recientemente ha sido distinguida con la Amuravela de Oro en Cudillero y como Hija Adoptiva por el Ayuntamiento de Oviedo, y, ahora, la profesora Kawamura recibirá también el título de Hija Adoptiva de Asturias de manos del presidente del Principado con motivo del Día de Asturias. Se cierra así un círculo de homenajes que celebran no solo a la científica rigurosa sino a la mujer generosa que enseñó a los asturianos que sus iglesias albergan fragmentos de la historia del mundo.