Las lluvias extinguen los incendios que quedaban en Lena y el parque de Redes, en Caso

Las lluvias de la tarde de este martes han extinguido los fuegos que aún persistían en Navedo (Lena), que llegó a Asturias desde la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, y La Felguerina (Caso), en pleno parque natural de Redes.

A este último incendio acudió a mediodía la brigada de refuerzo (brif) de Tineo, que dejó la zona cinco horas después, al iniciarse las precipitaciones.

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Los dos equipos de la Brif trabajaron en ataque directo en el flanco derecho con batefuegos y apoyo de descargas de los dos helicópteros. Y se remató el flanco izquierdo con fuego técnico.