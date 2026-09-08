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Las lluvias extinguen los incendios que quedaban en Lena y el parque de Redes, en Caso

La brigada de refuerzo (brif) de Tineo acude desde el mediodía al fuego La Felguerina

Un bombero forestal en el incendio de La Felguerina (Caso).

Un bombero forestal en el incendio de La Felguerina (Caso). / ATBrif

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Las lluvias de la tarde de este martes han extinguido los fuegos que aún persistían en Navedo (Lena), que llegó a Asturias desde la localidad leonesa de Pendilla de Arbás, y La Felguerina (Caso), en pleno parque natural de Redes.

A este último incendio acudió a mediodía la brigada de refuerzo (brif) de Tineo, que dejó la zona cinco horas después, al iniciarse las precipitaciones.

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Los dos equipos de la Brif trabajaron en ataque directo en el flanco derecho con batefuegos y apoyo de descargas de los dos helicópteros. Y se remató el flanco izquierdo con fuego técnico.

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