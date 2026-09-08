Cómo mi madre también adoptó a Asturias

Este 8 de septiembre, Día de Asturias, mi madre, Consuelo Martínez –Chelo, como a ella le gusta que la llamen–, recibirá la distinción de Hija Adoptiva de Asturias. Quiero empezar agradeciendo al presidente Adrián Barbón este bonito reconocimiento y el respeto, la cercanía y la cordialidad con los que siempre nos ha tratado a nuestra familia.

Mi madre adoptó a Asturias hace ya muchos años. La historia comenzó en 1970 cuando mis abuelos paternos llegaron a vivir a Oviedo. 10 años después en Zaragoza, mis padres se conocieron (y enamoraron para suerte la mía) estudiando matemáticas. Los números y las ecuaciones algebraicas dieron su mejor resultado, un matrimonio largo como la sucesión de Fibonacci, conmigo como único hijo.

Mi padre, con una motivación añadida al tener a la familia González por tierras asturianas, consiguió una plaza de catedrático en 1991 para además ser el primer decano de la Facultad de Ciencias, que agrupaba Matemáticas y Física. 2 años después, llegamos mi madre y yo a Oviedo, cargados de ilusión y curiosidad por el futuro que nos esperaba. Mi madre, consiguió también poco después la plaza de Catedrática de álgebra en la misma facultad.

Admiro de mi madre su facilidad para combinar su brillante carrera profesional, con ser una persona extraordinaria fuera de las aulas, cercana, educada y cariñosa con todo el mundo a su alrededor. Ha recibido la Medalla de Honor de la Real Sociedad Matemática Española, Premio Mujer Asturiana 2023 (Onda Cero Asturias), premio Julio Peláez a Mujeres Pioneras de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas, es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Pero, sobre todo, es Chelo, una mujer que durante muchos años paseaba a su perro "Cinamon" por los alrededores del CAU, que conoce el nombre de todos los paseantes y mascotas a los que dedica tiempo para mostrar su interés en ellos, es la persona que compra recurrentemente en el Alimerka de González Besada, y la que come diariamente con su marido Santos.

Recuerdo como si fuera ayer mis primeros meses en Oviedo, vivíamos en un piso de alquiler en Pérez de Ayala, y yo comenzaba mis estudios en el colegio Meres. Tuve una suerte enorme con esta decisión de mis padres, mis amigos del colegio son los hermanos que nunca tuve, siempre me han ayudado a ser mejor persona, y sólo tengo maravillosos recuerdos de esta etapa vital que me llevó hasta los 18 años. Además, me hace especial ilusión que le den el premio de hijo predilecto a Isidro Fernández Rozada, familia excepcional de la que tengo suerte de ser considerado "uno más de la familia". En mis últimos años escolares me llegaron rumores de que era mucho más difícil Álgebra2 con mi madre en tercero de carrera, que Álgebra1 con mi padre en el primer curso. Yo por si acaso, y para evitar el posible dolor de mis padres de tener que ponerme una mala nota en sus asignaturas, me aventuré a estudiar Telecomunicaciones en Gijón.

Llegó entonces una nueva etapa para nuestra familia, mi padre como Vicerrector de estudiantes, mi madre continuando su carrera académica y docente, y yo iniciando los estudios de "teleco" en Gijón. De nuevo se alinearon todos los astros, y tengo unos recuerdos inmejorables de aquellos años. Disfruté mucho estudiando esta carrera, pero también conocí otro grupo de amigos increíble, con personas brillantes dentro y fuera del aula. Hasta mis padres pudieron dar fe de ello, ya que en 5.º de carrera nos tocó mi madre como profesora de criptografía, y por suerte salimos todos indemnes.

Mi madre adoptó Asturias desde sus primeros días aquí, fue una tarea fácil viviendo en esta maravillosa región. Ahora nos toca el siguiente reto: que, después de haberlo conseguido también con mi mujer Miriam siendo murciana, sea nuestra hija Carlota la siguiente en adoptar Asturias a pesar de la distancia de vivir en Madrid.