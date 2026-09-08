Mariluz Cristóbal, gran dama de la asturianada

Era finales del verano de 1999 y en el Opel Astra de mis padres sonaba "Tierra de nadie", un disco que mi padre se acababa de traer del Festival Intercéltico de Lorient, donde estuvo escanciando sidra en la carpa de Asturies y donde siempre nos cuenta cómo, después de ver a Hevia entrar con la bandona en la carpa, se le pusieron los pelos de punta y no pudo hacer menos que regalarle un par de botelles de sidra.

Aquel verano, como tantos otros, íbamos a la casa de mis abuelos, en Les Arriondes, y aquellas canciones acompañaban nuestros viajes a Ribadesella y Llanes en busca de mar y arena.

Yo tenía 12 años y recuerdo como si fuera ayer aquella voz que sonaba en "Busindre Reel", como si la estuviera escuchando ahora mismo. Creo que es de las pocas canciones de mi infancia que recuerdo y con las que soy capaz de visualizar el lugar exacto donde las escuché. Veo ese coche, recuerdo lo que estaba viendo por la ventanilla, como si algo mágico hubiera entrado por mis oídos dispuesto a fotografiar aquel momento para siempre.

Cuando me pidieron hace unas semanas que escribiera este artículo, dudé mucho en si hacerlo porque tenía miedo, lo reconozco, de que mis palabras no fueran suficientemente buenas o de no ser capaz de transmitir la inmensa admiración que siento tanto por Mariluz como por "La Caunedo".

La primera vez que la conocí en persona fue en Rioturbio, en el Concurso Cuenca del Caudal. Yo me iniciaba en la tonada y ella era ya toda una institución.

La gente murmuraba cuando llegaba, esperaban con ansia su actuación y, cuando se puso al micro y abrió la boca, lo entendí todo.

Cuando algo nos parece increíble solemos decir que "es de otro planeta", pero aquí voy a darle la vuelta: es que esa voz es de este planeta. Suena y representa a este planeta y te conecta con esta tierra verde que pisamos de una forma bestial.

Tiene fuerza, brillo, arranque, una forma de hacer los melismas absolutamente personal y, lo mejor de todo, suena a memoria. Es capaz de transportarte a los principios de la historia de la asturianada. Suena a las cantantes antiguas y, al mismo tiempo, tiene tanta frescura que es capaz de asombrar hasta al mismísimo Pavarotti –y esto último fue real–.

Y cómo canta vaqueiradas…

Recuerdo cuando quise iniciarme en el género y fui a visitar a Alfredo Canga para que me recomendara por dónde empezar. Me dijo textualmente: "Si quieres escuchar cómo se canta una vaqueirada en condiciones, tienes que aprenderlas por La Caunedo".

Y así fue. Mi primera vaqueirada fue "Aunque soi tan pequenina", que encontré en uno de sus discos.

"La Caunedo" es a la asturianada como "La Piquer" a la copla, como Amália Rodrigues al fado. Es elegancia y emoción. Es tradición y, al mismo tiempo, una forma viva de mantenerla respirando.

Y ahora quiero hablaros de Mariluz, porque su forma de ser es tan impresionante como su talento.

Es generosa, amable, sincera, buena compañera y tiene un corazón que rebosa luz allá por donde va.

Y quizá eso sea lo que más admiro de ella: que después de tantos años siendo la gran voz de nuestra tierra, siga teniendo esa capacidad de acercarse a los demás desde la humildad, la sencillez y la generosidad. Porque la tradición no solo se conserva cantándola; también se conserva compartiéndola, enseñándola y haciendo que otros quieran seguir cantándola.

Qué suerte coincidir con ella en esta vida.

Ella es ahora Hija Predilecta de Asturias, pero podría ser hija, hermana, madre y la mejor compañera de todos los asturianos.

¡Puxa Mariluz Cristóbal Caunedo!