La matrícula gratis en la Universidad alcanzará a 18.000 estudiantes

La Universidad de Oviedo afronta el nuevo curso, que comienza mañana, con el objetivo de lograr del Principado un compromiso de inversión con diez años vista y con una creciente preocupación por el impacto que el precio de la vivienda pueda tener en la atracción de estudiantes. La institución académica ha trasladado al Gobierno del Principado la necesidad de acordar un amplio plan de inversiones para renovar sus instalaciones durante toda una década, a las puertas de un año académico en el que aumenta la matrícula de alumnos, que supera ya los 18.000 y que gozarán por primera vez de la gratuidad de la matrícula, con independencia de sus resultados académicos en la mayoría de casos.

La institución, que mañana abre el curso con un acto institucional que por primera vez supera los 150 revestidos —docentes participantes en el paseíllo con toga y birrete—, encadena tres ejercicios de crecimiento, un comportamiento significativo en una comunidad condicionada por el declive demográfico. El reto, reconoce la institución, consiste ahora no solo en conservar a los jóvenes asturianos, sino en aumentar la capacidad de captar estudiantes procedentes de otras comunidades y del extranjero. Y, para lograrlo, el precio de la vivienda se convierte en un elemento relevante.

Por primera vez, en el curso 2026-2027, la gratuidad de la matrícula se extiende a todos los cursos de grado para los créditos de primera matrícula, siempre que se cumplan los requisitos académicos establecidos. La medida, que, según el Principado, puede generar un ahorro medio por estudiante y curso de 732 euros, alcanza también a los másteres oficiales, aunque en ese caso está vinculada a determinados umbrales de renta. Hasta el pasado curso, la bonificación completa estaba limitada a los alumnos de nuevo ingreso.

La Universidad admite que esa gratuidad puede producir un efecto llamada, aunque considera prematuro determinar su alcance y atribuye también el crecimiento de la matrícula al prestigio de sus estudios y a una mayor movilidad de las familias. Pero la eliminación del coste de matrícula introduce una paradoja que responsables de la institución académica reconocen públicamente: estudiar puede resultar gratuito y, sin embargo, desplazarse para estudiar puede ser cada vez más caro.

La subida de los alquileres y la insuficiencia de plazas propias de residencia preocupan especialmente en la Universidad, que dispone además de un portal para poner en contacto a estudiantes con propietarios y mantiene residencias propias. Este curso se han convocado quince ayudas específicas para sufragar parcialmente el alojamiento en la residencia universitaria de Mieres.

El curso comienza también con cambios en la oferta académica. La Universidad había aprobado 5.494 plazas de nuevo ingreso y estrena el doble grado en Pedagogía y Educación Social, con 40 plazas. El centro adscrito Padre Ossó incorpora, además, otras 40 para Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y amplía la oferta de Educación Social con una modalidad en línea. A ello se suman la reforma del primer curso de Medicina y dos nuevos másteres: uno en Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología y otro en Intervención Social.

Este nuevo curso incluye cerca de 380.000 horas lectivas, 5.045 asignaturas y más de 22.800 grupos de clases, prácticas de aula, laboratorio, campo o clínicas. La Universidad imparte 59 grados, doce dobles titulaciones —incluido un doble máster— y 60 másteres universitarios.

Todo ello se desarrolla sobre un patrimonio de 58 edificios y más de medio millón de metros cuadrados, parte del cual acumula una antigüedad considerable. Precisamente, la institución ha trasladado al Principado la necesidad de superar la política de intervenciones puntuales para establecer una programación estable que incluya una modernización progresiva de los campus.

La reclamación coincide con la ampliación del campus de El Cristo en los terrenos del antiguo HUCA. El proyecto prevé trasladar allí Informática, Ciencias y Formación del Profesorado y Educación, liberar espacios actualmente ocupados en Llamaquique y reutilizar edificios como Silicosis, Consultas Externas y el Materno-Infantil. La propia Universidad cifra el conjunto de la operación en más de cien millones y ha advertido de que su desarrollo requiere tanto un plan urbanístico como una financiación definida por el Principado.

Este curso también abre nuevos retos. La irrupción de la inteligencia artificial obligará a trabajar en un nuevo reglamento de evaluación y en criterios para delimitar un uso académico ético y responsable de estas herramientas. La institución prepara también para este otoño el primer plan de acción de su programa de renovación pedagógica.

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, reivindicó ayer el modelo educativo público asturiano ante un curso que comienza con récord de docentes, gratuidad universitaria y ampliación de la red infantil. "Asturias enseña gratis", recalcó Barbón. La enseñanza pública contará con 12.882 profesores, 10.183 de ellos en plantilla orgánica tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y el pacto Asturias Educa moviliza 45 millones para reforzar recursos, orientación y plantillas. La matrícula será gratuita en todos los cursos de grado de la Universidad de Oviedo y, según renta, en másteres oficiales. La red de 0 a 3 años suma nuevos centros y la FP incorpora dos nuevas titulaciones y amplia oferta en ocho centros. n