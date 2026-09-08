Nacho Fonseca, un fonderu compromisu con Asturies

El 6 d’abril de 1969, Nacho Fonseca tenía dieciocho años y vistía la camiseta de la selección asturiana de fútbol. Xugaben en San Mamés y nel minutu 39 marcó un gol. Acabando’l primer tiempu diben a unos y otru chute ensin fortuna pegó na escuadra y nun entró na rede. El resultáu final foi 4-1. Los verdaderos ésitos na vida nun lu taben esperando nel campu, anque tovía güei, más de cincuenta años depués, siga suañando que marcaba en Bilbao colos colores de la tierra que lu vio nacer.

Aquel balón rebotó p’Asturies y Nacho arrancó la so carrera definitiva. La que conxugaría una trayectoria profesional como maestru d’escuela y pedagogu con un bayurosu trabayu de creación musical, qu’inauguró con una propuesta infantil ensin precedentes y que supunxo un finxu inigualable na normalización llingüística del asturianu, que daquella daba los sos primeros pasos.

Tres percorrer delles escueles rurales, nel añu 1986 asitió en Porrúa y ellí nació Seliquín. La necesidá de crear materiales eficaces pa la enseñanza del asturianu fizo que Nacho desplegare el so talentu musical, de formación completamente autodidacta, cola creación de dellos cantares cenciellos, ensin artificiu, averaos a los intereses de los más pequeños; porque entendió perbién la importancia de motivar y facilitar el deprendimientu de la llingua propia al traviés de la música, presentando l’asturianu a los neños non como una obligación, sinón como una oportunidá.

Seliquín tuvo una vida curtia pero intensa. Yera’l coriquín de la escuela, una escuela inclusiva, nel que tolos escolinos y escolines participaben ensin esceición y cantaben, mirando’l mundu dende los sos güeyos, a les coses importantes del universu infantil: al pitín y a la raposa, a la esperiencia de dir al cole per primer vez, a los Reis Magos, a la moto Pachín, a la primavera y a les flores… Foi una auténtica revolución, especialmente pa aquellos neños y neñes porruanos que tuvieron la oportunidá de grabar un discu y presentalu nel Teatru Campoamor. Unos años felices de los que tovía güei s’alcuerden aquellos primeros cantantes qu’agora ronden el mediu sieglu.

Nel devenir de la vida, Nacho quixo averase cola so familia a Siero, a so casa, y continuó’l llabor. Seliquín quedó pa siempres venceyáu a Porrúa, pero na nueva etapa nel Colexu Públicu de Lieres apaeció Xentiquina. A lo llargo de más de dos décades, más de doscientos escolinos y escolines pasaron per aquel coru. Apaecieron nuevos cantares, nuevos discos y caltúvose la mesma esencia. Lo qu’arrancare como un recursu pedagóxicu camudó nuna esperiencia musical y educativa de referencia que trespasó les fronteres del propiu centru, que supieron aprovechar otros maestros y que tuvo una magnitú escomanada nes xeneraciones moces del momentu y nes que vinieron depués, porque yera música infantil de calidá y eso la reciella sabe valoralo bien. L’asturianu ocupaba yá un espaciu esencial pa cualquier llingua: la vida cotidiana de los neños y de les neñes d’Asturies.

Por mor de la so enorme sensibilidá pol caltenimientu de la cultura asturiana, Nacho Fonseca dio un pasu más. A les composiciones propies, que superen el centenar, amestó otra parte perimportante del so legáu: recuperó pieces del cancioneru tradicional y adaptóles pa poder llevales al aula. Un trabayu que quedó recoyíu en varies publicaciones asoleyaes pola Academia de la Llingua Asturiana. Tendió una ponte ente les voces d’enantes y les d’agora, poniendo en valor la importancia de caltener les tradiciones propies al traviés de la tresmisión xeneracional. Varies ediciones del programa escolar Cantar Presta Muncho, desendolcáu nos colexos de Xixón, fixeron qu’eses melodíes volvieren a sonar nes voces más neñes.

Si Nacho Fonseca tien una relevancia especial pol so llabor vinculáu a la escuela, la so figura nun s’agota ehí. Na estaya musical, ye autor de los musicales infantiles Nora, Mauro y los suaños y Historia d’un bosque, estrenaos en 2014 y 2023 en collaboración cola OSPA y nos que música, coros y danza diéronse la mano, faciendo posible la implicación de numberosos artistes y colectivos asturianos.

Dende 1999 ye académicu correspondiente de l’Academia de la Llingua Asturiana y tien desendolcao llabores d’investigación etnográfica, fizo incursiones na creación lliteraria y rescampla la so faceta como articulista en prensa, presentando una mirada personal sobre la vida, crítica a vegaes, pero siempre amable y enllena de sentíu del humor, que dexa acolumbrar un conocimientu fonderu de la idiosincrasia asturiana.

Pero hai otra faceta de Nacho Fonseca qu’esplica meyor que nenguna la so trayectoria: un fonderu compromisu con Asturies dende la xenerosidá y l’altruismu, dedicando tiempu, trabayu y conocimientu ensin esperar nada a cambiu. Una trayectoria sofitada na humildá y enllena de coherencia, con un vínculu fondamente personal con esta tierra, cola so llingua y cola so cultura.

Anguaño, xubiláu de la escuela dende va años, sigue n’activu, creando y formando parte de la vida cultural d’Asturies. Si queréis atopalu, podéis pasar un xueves per Gascona y velu colos amigos, colos Ñerbatos a la guitarra, entonando cantares de chigre al rodiu de una botella sidra.

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Aquel balón que salió pela escuadra en San Mamés quedó pal recuerdu, como tantes coses que pudieron ser, pero la vida tenía guardáu pa él otru escenariu muncho más grande. Yo, que tengo la suerte d’escribir estes llínies, pudi acompañalu xunto a la nuestra familia a lo llargo d’esta trayectoria y soi una d’eses neñes qu’aprendió adulces, cantando, a querer y valorar la llingua y la cultura del país. Y sé perfectamente que al recibir la Medaya d’Asturies hai un reconocimientu que lu fai inmensamente feliz y lu enllena d’arguyu: el de la so tierra que-y da les gracies.