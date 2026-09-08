Nacho Fonseca recibe la Medalla de Asturias: "Tenemos la obligación de transmitir la llingua"
El maestro, "orgulloso", recuerda a Xentiquina, el coro infantil que fundó para llevar el asturiano a la escuela
Para Nacho Fonseca, maestro y especialista en Filología, la música fue desde el principio una herramienta para enseñar y mantener viva la lengua asturiana. En el curso 1987-1988 fundó Xentiquina, un coro infantil por el que pasaron más de 200 estudiantes y durante 25 años utilizó cantares populares y composiciones propias para llevar la llingua a las aulas, en una época en la que apenas existían materiales pedagógicos para su aprendizaje.
"Cualquier lengua del mundo utiliza la música, las canciones infantiles, sobre todo, porque es una herramienta de trabajo muy importante en la transmisión y en el aprendizaje de cualquier llingua", explicaba ayer Fonseca, condecorado con la Medalla de Asturias. Cuando comenzó con este trabajo, recordó, "no había materiales didácticos" y se le ocurrió que las canciones podían ser "una cosa interesante para llevar a la escuela el asturiano".
Fonseca reivindicó la responsabilidad de conservar y transmitir una lengua que considera parte esencial de la herencia asturiana pese a no tener la categoría de oficial, algo que reclama. "Somos herederos de una cultura y de un bagaje muy amplio", señaló, antes de enumerar el paisaje, el prerrománico, el arte rupestre y la música tradicional. "Somos herederos también de una llingua milenaria que es una suerte tenerla. Tenemos obligación de no dejarla morrer, de transmitirla y de cuidar por ella", defendió el maestro, "orgulloso y agradecido" por un premio "tan importante.
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