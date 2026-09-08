El nivel educativo de los escolares asturianos cae con el desplome nacional de PISA, pero sigue entre los mejores de España

Los escolares asturianos no han escapado al hundimiento general de nivel educativo en España que dibuja el nuevo informe PISA, pero sí han logrado caer sin abandonar el grupo de cabeza de los resultados autonómicos. Ese es un mínimo consuelo en un panorama de caída generalizada, porque en términos absolutos los alumnos asturianos de 15 años empeoran de forma acusada respecto a 2022 en lectura, matemáticas y ciencias. Sin embargo, continúan por encima de la media española y de la OCDE en las tres competencias tradicionales y se sitúan además entre los mejores del país en la nueva prueba de resolución computacional de problemas.

La fotografía que ofrece la última edición del informe PISA, correspondiente a 2025 y presentado este martes, admite, por tanto, dos lecturas aparentemente contradictorias y las dos son ciertas. Asturias ha perdido terreno educativo y mucho en algunas áreas, pero lo ha hecho desde una posición tan elevada que, incluso después del retroceso, sigue instalada en la parte alta del mapa educativo español.

Retroceso en lectura

El dato más llamativo está en lectura. Asturias obtiene 471 puntos, la puntuación nominal más alta entre las comunidades autónomas con resultados comparables. Madrid se queda en 469 y Castilla y León en 466. El Principado aventaja en 20 puntos a la media española, situada en 451, y en diez a la media de la OCDE, de 461.

Sin embargo, ese resultado es negativo en términos históricos. Asturias había alcanzado los 497 puntos en lectura en 2022, por lo que ha perdido 26 en tres años. España retrocede 23, desde 474 hasta 451. El deterioro es generalizado y PISA 2025 registra el peor resultado medio de la serie de la OCDE en las tres grandes competencias y sitúa en la lectura uno de los principales focos de preocupación. La organización alerta del retroceso en capacidades como evaluar información, conectar fuentes diferentes o reflexionar críticamente sobre textos, precisamente algunas de las destrezas que considera más necesarias en un entorno dominado por las pantallas y la inteligencia artificial.

Algo parecido ocurre en matemáticas: el Principado obtiene 469 puntos, doce más que España, que cae hasta 457, y seis por encima de la media de la OCDE, situada en 463. Solo Madrid, con 477 puntos; Castilla y León, con 472, y Cantabria, con 470, presentan puntuaciones nominalmente superiores. Las diferencias entre las primeras comunidades son pequeñas y dentro de los márgenes de error de la prueba, lo que en todo caso permite situar a Asturias con claridad dentro del bloque de sistemas autonómicos de mayor rendimiento.

Importante caída en matemáticas

La evolución es nuevamente la parte menos favorable Asturias tenía 495 puntos en matemáticas en 2022, lo que supone una pérdida de 26. Se trata de uno de los descensos autonómicos más importantes, aunque no el mayor: la Comunidad Valenciana cede 38 puntos, La Rioja 31, Navarra 30 y Castilla y León 28. España pierde 16 y la OCDE, alrededor de nueve.

Bajada en ciencias

La caída asturiana es bastante menor en ciencias, competencia principal de esta edición del informe PISA. Los estudiantes del Principado logran 492 puntos, quince más que los 477 de España y diez por encima de los 482 de la OCDE. Asturias presenta el tercer resultado nominal entre las comunidades, solo por detrás de Madrid, con 495, y Castilla y León, con 493, y ligeramente por encima de Cantabria, con 490.

Aunque aquí también existe retroceso, es más contenido. Asturias pasa de los 503 puntos de 2022 a los actuales 492, once menos. España pierde ocho. En este caso el contexto internacional es algo diferente: ciencias ha resistido mejor que lectura y matemáticas y la media de la OCDE permanece prácticamente estable desde la edición anterior, aunque la evolución de la última década sigue siendo descendente.

Una nueva habilidad en la que Asturias destaca

La edición correspondiente a 2025 incluye por primera vez una nueva prueba de resolución computacional de problemas. Asturias consigue 512 puntos, segunda puntuación autonómica tras los 515 de Madrid. España obtiene 499 y la media de la OCDE queda fijada en 500. La prueba no mide simplemente habilidad para manejar dispositivos, sino también la capacidad de los alumnos para resolver problemas utilizando herramientas digitales, experimentar, analizar datos, construir modelos o programas y modificar sus estrategias mientras aprenden.

Un resultado agridulce

El balance final, pues, coloca a los escolares asturianos como los primeros de España en lectura, los segundos en resolución computacional, los terceros en ciencias y los cuartos en matemáticas, una posición en la parte alta de la tabla que muy pocas comunidades consiguen. El resultado asturiano debe también enmarcarse en el contexto de un batacazo nacional. España obtiene sus peores registros históricos en PISA: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias. En apenas una década ha perdido buena parte del terreno que mantenía respecto a la OCDE, especialmente en las dos primeras competencias. El deterioro tampoco puede atribuirse exclusivamente a la pandemia: la propia organización sitúa el comienzo del descenso antes del Covid y relaciona el fenómeno con cambios más profundos en los hábitos de aprendizaje, la digitalización y la disminución de la lectura por placer.

Asturias mantiene, pese a todo, cierta distancia respecto a la media española. Saca 20 puntos respecto al dato nacional en lectura, quince en ciencias y doce en matemáticas, y también supera la referencia internacional en las tres áreas. En resolución computacional la diferencia con España alcanza los trece puntos.

En su presentación del informe, la OCDE ha advertido de que el deterioro internacional no se explica únicamente por una caída de las medias. En muchos países aumenta el peso de los estudiantes que no alcanzan el nivel 2, considerado por la OCDE el umbral básico a partir del cual un alumno es capaz de utilizar funcionalmente los conocimientos adquiridos.

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La comparación autonómica llega además condicionada por problemas de cobertura de la muestra en algunos territorios. La OCDE decidió no publicar por separado los resultados de Cataluña después de que el porcentaje de alumnos excluidos de la evaluación se disparase del 5,6% en 2022 al 23,2% en 2025, muy por encima del estándar internacional. Murcia también presenta una tasa elevada, del 12,7%, por lo que sus resultados aparecen señalados con una advertencia expresa sobre un posible sesgo al alza; en Cataluña, directamente, la cautela llevó a retirar la comparación regional.