Oviedo, entre los diez grades municipios de España que más reducen la desigualdad de rentas entre sus habitantes

Oviedo es uno de los diez municipios de España de más de 50.000 habitantes con mayor reducción en la desigualdad de la renta personal, según señala un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), "think tank" español que dirige el economista asturiano Ángel de la Fuente.

El estudio, titulado "Renta personal de los municipios españoles y su distribución: actualización 2023 y evolución desde 2019", utiliza como fuente los microdatos de las Muestras Anuales de Declarantes de IRPF elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Entre otros aspectos, el análisis pone el foco en los municipios con mayor reducción de la desigualdad de las rentas y el listado está dominado por municipios de los entornos metropolitanos de Madrid y Barcelona, aunque también aparecen localidades turísticas y capitales de provincia, como es el caso de Oviedo.

Las diez mayores reducciones de la brecha de rentas entre 2022 y 2023 correspondieron a Santa Coloma de Gramenet (-24,02%), Cerdanyola del Vallès (-21,35%), Granollers (-17,91%), Pinto (-17,58%), Calvià (-15,44%), Getafe (-12,08%), San Sebastián de los Reyes (-11,66%), San Fernando (-10,52%), Manresa (-9,61%) y Oviedo (-9,12%).

No obstante, el estudio de Fedea, elaborado por Miriam Hortas-Rico y Jorge Onrubia, señala que varios de estos municipios habían registrado incrementos importantes en años anteriores, de modo que las variaciones anuales reflejan también correcciones de movimientos previos.

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Por contra, los mayores aumentos de desigualdad se dieron en Tres Cantos (51,17%), Colmenar Viejo (42,01%), Vilanova i la Geltrú (27,58%), Rincón de la Victoria (23,26%) y Parla (22,33%), n