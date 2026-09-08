El País Vasco, el modelo en el que se fija Asturias para mejorar las cercanías ferroviarias

El modelo del País Vasco es el espejor en el que mirarse en el debate abierto por expertos ferroviarios, usuarios y el propio Principado respecto a la gestión de las cercanías de Asturias, que atraviesan un momento muy delicado, con una flota de trenes por renovar, infraestructura con obras pendientes, 18 incidendias de media al día y una planificación ferroviaria que depende del Estado central.

No hay duda entre los conocedores del ferrocarril: para mejorar el servicio es necesario que la comunidad tenga más poder de decisión. El Gobierno regional ya ha dicho que está dispuesto a pedir las competencias o parte de ellas al Ejecutivo central, que las tiene a través de Renfe y Adif, pero ese paso todavía no está materializado. Es ahí donde aparece el País Vasco, que tiene un modelo consolidado desde hace décadas que es bien valorado en el Principado.

El llamado modelo vasco no nació de una sola transferencia ni consiste únicamente en gestionar los trenes desde el Gobierno autonómico. Es el resultado de años planificación, inversión y construcción progresiva de una política ferroviaria propia. "No me disgusta el modelo vasco", aseguró recientemente Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, que defiende que la región tenga más poder de decisión. "Puede ser el camino a seguir para Asturias, pero nos sacan años de planificación", advierte Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias.

Asturias, que es la comunidad con más vías de tren por habitantes, no ha hecho lo propio. Todo lo importante de la red: número de trenes, servicios ferroviarios, infraestructura u horarios está en manos de Renfe. En el País Vasco, que tiene muchos matices respecto a Asturias, el funcionamiento es muy diferente.

El primer paso se dio en 1978, cuando el Estado transfirió al entonces Consejo General del País Vasco competencias sobre determinados ferrocarriles y tranvías. El traspaso incluía los servicios ferroviarios que cumplían las condiciones establecidas en el decreto y, entre ellos, las líneas que explotaba Feve (el ancho métrico) en las comunidad. Las competencias comenzaron a ejercerse el 15 de diciembre de aquel año. Aquello fue el preludio de lo que vendría después

Cuatro años después, en 1982, el Gobierno Vasco creó Euskotren, una sociedad pública, para gestionar los ferrocarriles de ancho métrico transferidos. La situación de partida no era especialmente favorable: el propio Ejecutivo vasco asegura que la compañía recibió una red antigua, con instalaciones y vehículos obsoletos, después de años sin las inversiones necesarias para su modernización. La situación recuerda a la de Asturias. Las inversiones públicas permitieron iniciar una renovación progresiva de las instalaciones y el material móvil.

La transformación no se limitó a mantener las líneas heredadas. El País Vasco fue desarrollando una política ferroviaria que acabó integrando cercanías, metro, tranvías e infraestructuras dentro de una planificación territorial propia.

En 2001, el Gobierno Vasco aprobó el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria, un instrumento que define las actuaciones para establecer y desarrollar la totalidad de la red ferroviaria vasca, incluyendo tanto nuevas infraestructuras como actuaciones de ampliación y mejora de las existentes. El propio plan integra funcionalmente las líneas de largo recorrido, cercanías, metro y funiculares. Las líneas se fueron multiplicando y el uso del tren en el País Vasco por habitante subió desde entonces, a diferencia de lo que sucede en Asturias,

Y en marcha más transferencias

El ejemplo más visible de aquella transformación fue el Metro de Bilbao. La primera línea entró en servicio en 1995 y ese mismo año Euskotren cedió al nuevo operador la línea Bilbao-Plentzia, la más utilizada de su red, con unos 22 millones de viajeros anuales. Posteriormente las comunidad continuó ampliando la red ferroviaria y desarrollando nuevos servicios de metro y tranvía.

El País Vasco tampoco tuvo desde 1978 el control de todas las líneas de cercanías. Los servicios de Renfe que circulaban por la red estatal quedaron fuera de aquella primera transferencia. Esa situación cambió en 2024, cuando el Estado traspasó al Gobierno Vasco las funciones sobre determinados servicios de cercanías de ancho ibérico y métrico. El traspaso incluye su regulación, planificación, gestión, coordinación, inspección y potestad tarifaria, mientras que el Estado mantiene las competencias sobre la infraestructura de la Red Ferroviaria de Interés General a través de Adif. Es decir: la comunidad se ocupará de los trenes y el Gobierno de las vías.

El coste de las cercanías transferidas se integra en el sistema del cupo vasco. Al asumir el Gobierno autonómico la prestación del servicio, el Estado deja de sufragarlo y el importe correspondiente se descuenta de la cantidad que Euskadi aporta anualmente por las competencias que todavía permanecen en manos de la Administración central. Ese ajuste supone alrededor de 93 millones de euros al año, que pasan a quedar disponibles para que el Ejecutivo vasco financie el servicio. La transferencia, sin embargo, no incluye la infraestructura: la conservación y las inversiones en las vías de titularidad estatal continúan correspondiendo al Estado.

El resultado de esta política también se refleja en la utilización. Euskotren alcanzó en 2019 su récord histórico con 41,1 millones de viajes y había acumulado alrededor de 1.200 millones en sus primeros 40 años. El propio Gobierno Vasco relaciona la recuperación de la demanda con las inversiones realizadas para mejorar instalaciones y material móvil y con la incorporación de nuevos servicios, como los tranvías.

A esa demanda se suma la de Metro Bilbao: el Consorcio de Transportes de Bizkaia contabilizó 90,4 millones de viajes en 2024, según datos oficiales.