Paz Fernández Felgueroso, pura vitalidad y energía

"Es caprichoso el azar", canta Serrat, y cierto que lo es porque por tal motivo Paz Fernández Felgueroso vino a nacer a orillas del Cantábrico sí, pero en San Sebastián y no en Gijón, en Asturias, que no es su tierra de adopción, sino la tierra en la que creció y vivió a partir de su primer mes en este mundo, la tierra por la que luchó y lucha y a la que ama por encima de cualquier otra.

Por tanto, a esta gijonesa nacida en 1937 (aunque por su vitalidad y energía parece que nació ayer) el sistema de honores y distinciones del Principado de Asturias no le permite ser hija predilecta y, por muy rocambolesco que parezca, será, para Asturias, hija adoptiva.

Que Paz haya sido, entre otras responsabilidades, Delegada del Gobierno en la Compañía Telefónica; Secretaria General de Comunicaciones del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones; Presidenta de la Caja Postal de Ahorros; Miembro del Consejo de Administración de la Compañía Telefónica en representación del Patrimonio del Estado; Diputada de la Junta General del Principado de Asturias; Consejera de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno del Principado de Asturias; Presidenta del Instituto de Fomento Regional; Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios; Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas; y Alcaldesa de Gijón (1999-2011), lo que le supuso ser una de los cuatro representantes de la Femp en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, es ejemplo de su dedicación a la cosa pública, entendiendo ésta como un servicio a la ciudadanía.

Pero, detrás de toda esta lista de responsabilidades está la persona y es en ella en la que me quiero centrar, en la mujer luchadora (ya en el colegio la llamaban Bélica en vez de Paz); política, feminista, inteligente, bondadosa y con un enorme sentido del humor.

De su estancia en el Colegio de la Asunción en su barrio de el Bibio tiene buenos recuerdos. En su curso eran ocho alumnas a las que nombra con cariño entre ellas la bioquímica Margarita Salas y la que fue Superiora General de la Congregación de las Religiosas de la Asunción Suni Quirós. Quería estudiar medicina, pero con la temprana muerte de su madre, cuando sólo tenía 19 años, sus planes se vieron necesariamente condicionados por la nueva situación que la llevó a hacerse cargo de padre, hermano y hermana y ponerse al frente de su casa. Estudiar medicina suponía trasladarse a Valladolid ya que, por aquel entonces, no había facultad de esta rama en la Universidad de Oviedo, lo que la obligaba a alejarse de una familia que, en aquellos duros momentos, la necesitaba.

Pero sus inquietudes no le permitían ceñirse exclusivamente a ser ama de casa lo que la anima a matricularse en la Escuela de Asistencia Social (hoy Trabajo Social) diplomatura que termina, ya casada con Daniel Palacio, en 1963. También sus inquietudes la llevan con veinte años a Londres en calidad de "au pair", algo extraordinario por aquel tiempo, estancia que pretendía prolongar por un año pero que la rotura de una pierna de su hermano José Manuel la obliga a regresar a los seis meses interrumpiendo, otra vez, sus expectativas.

Daniel Palacio, su pareja de vida, influye en ella poderosamente. Ya su experiencia londinense y su paso como alumna en prácticas y, posteriormente, profesora en Técnicas de Trabajo Social le habían abierto las puertas a un mundo que iba más allá de su vida en familia, lo que la lleva en el año 1968, ya con dos hijas, a matricularse en Derecho, considerando esta disciplina como un arma poderosa para cambiar el mundo. Es su primer paso en su conciencia política que ya no la abandonará nunca.

Porque su primera incursión en la vida pública fue asumir la Presidencia de la Asociación Profesional de Asistentes Sociales, cargo que desempeñó durante los años 1969/1971 durante los cuales consiguió que la Asociación se convirtiera en Federación mejorando la cualificación profesional y el reconocimiento público de esta profesión.

Licenciada en 1973 y con un hijo y una hija más que completan su prole de la que puede sentirse orgullosa, abre despacho profesional en Gijón ejerciendo la Abogacía con la excepción de aquellos períodos en los que desempeñó funciones ejecutivas en las diferentes administraciones. Funciones en las que abrió camino a otras mujeres que la siguieron con excepción de Prisiones que su admirada Victoria Kent había desempeñado.

Por aquellos años 70 era llamativo ver a una mujer, casada y con cuatro hijos, dueña de si misma, que montaba en Vespa, iba a la Universidad y, recién licenciada, abría despacho para luchar sin amilanarse contra unas leyes retrógradas y obsoletas. El término feminismo era denostado y a las que se preciaban de serlo, como era el caso de Paz, se las miraba con una mezcla de escepticismo y desprecio. Pero ella, junto con otras valientes que están en el imaginario colectivo, hicieron caso omiso de su entorno con la convicción que da el perseguir lo justo. Muchas, como es el caso de Paz, han podido vivir los cambios por ellas propulsados.

Decía al inicio de esta pequeña y modesta semblanza que por su vitalidad y energía parece que nació ayer y pueden atestiguarlo las personas que la conocen. Sigue persiguiendo sueños y colaborando por que se cumplan, tanto en la Tertulia Feminista Les Comadres (de la que es Comadre de Oro) como en el Rotary Club, en el Patronato Archivo de Indianos, museo de la Emigración de Colombres (su padre Manuel Fernández Coll era habanero y la llevó por primera vez a Cuba con sólo tres años de edad) Desde entonces es una impenitente viajera.

Sus paseos por Gijón y más allá van acompañados de gestos ciudadanos cariñosos que siguen llamándola Alcaldesa como si aún estuviera en el ejercicio del cargo más preciado para ella. Durante 12 años vivió Gijón más intensamente que nunca. Fue su primera alcaldesa y vio como la ciudad crecía bajo su mandato, disfrutando con el contacto de vecinos y vecinas, felicitando el año desde el balcón del Ayuntamiento cantando Gijón del Alma, dejando su sello en las tan fotografiada Letronas y tantas y tantas cosas… Su acogedora presencia está entre todas la que la conocemos.

¡Te queremos, Paz!