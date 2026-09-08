Pepe Sierra, un referente social y democrático

Hay reconocimientos, como el de Pepe Sierra, que son oportunos, necesarios e imprescindibles. Y lo son no sólo por lo fueron en su momento, sino por lo que siguen siendo: un referente social y democrático de presente y un ejemplo de futuro para Asturies.

Un referente, sin duda alguna, poliédrico: como Alcalde de Grao contando con la confianza mayoritaria durante más de dos décadas desde un amplio espectro ideológico, como cooperativista, como trabajador y sindicalista de Ensidesa Avilés, y sobretodo, como ciudadano comprometido con su clase, la clase obrera, y con la memoria histórica democrática.

Y un referente, también, para todas las personas que compartimos ideas y trayectorias políticas contemporáneas a lo largo de los años, con mayor o menor contacto y que hoy, desde mi labor de concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, me acerca más que nunca a su buen hacer y a su bonomía, seriedad y honradez

Como alcalde, destaca su figura como antídoto de la manipulación antipolítica del "todos son iguales", tan caro al falso relato del populismo: Sierra es el ejemplo alternativo de un alcalde honesto y austero del modelo de Anguita y Berlinguer dentro de un PCE comprometido con la consolidación de la democracia, que ha logrado ilusionar para luego consolidar y ampliar la confianza de sus conciudadanos, tanto por ambición de bienestar social para la clase trabajadora y su capacidad de transformar sus proyectos en obras de claro contenido social y cultural, como por su voluntad de hacer compatible la firmeza de las ideas con la capacidad de diálogo y de acuerdo, no solo con los cercanos, sino también con los adversarios.

En definitiva, por su buena política con mayúsculas al servicio de sus vecinas y vecinos. Todo ello, en la mejor tradición de quienes han luchado por la democracia en España y en Asturias. Como cooperativista, como sindicalista y como militante político del partido comunista y de Izquierda Unida, ya desde los estertores finales del franquismo y frente al 23f, alumbrando los derechos politicos y las conquistas laborales, sociales educativas, culturales y de salud que hoy disfrutan también los moscones y que, mientras algunos las menosprecian sin hacer nada para mejorarlas, otros las quisieran degradar para luego desmantelar y privatizar.

Pepe es pues el digno heredero del último alcalde republicano de Grao, Carlos Barredo, militante de Izquierda Republicana y dialogante hasta el límite de su injusto y trágico final.

También como representante de la tan negada y denostada clase trabajadora, con el sucedáneo de las clases medias, que, de nuevo, el reciente premio nobel de economía Daron Acemoglu ha recuperado a la clase obrera como centro de la historia y del desarrollo humano contemporaneo, y que precisamente por ello está siendo objeto de continuas descalificaciones haciendo tabla rasa de sus cuatro décadas de rigor académico. Los científicos de nuevo en el punto de mira.

Y, el ejemplo de Pepe Sierra es imprescindible en estos tiempos de catástrofes, de regresión política nacionalpopulista y de retropías de totalitarismo, odio y violencia, como militante siempre comprometido con su tiempo y ahora como estudioso y animador de la recuperación de la memoria democrática.

Memoria y compromiso imprescindibles frente a la amnesia y la ceguera ante el trágico genocidio de Palestina, Tal y como si los pueblos que más sufrieron el nazifascismo y el franquismo, como si de un perverso síndrome de Estocolmo se tratara, se identificaran con sus verdugos para reproducir su horror de ocupación, deshumanización, limpieza étnica, masacre y exterminio.

Hay reconocimientos, como el de Pepe Sierra, que son oportunos, necesarios e imprescindibles.