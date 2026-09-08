Pixán, el gran divulgador de la canción asturiana

El pasado 5 de mayo, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias distinguía a Joaquín Pérez Fuertes –Joaquín Pixán– con la Medalla de Asturias 2026, reconociendo en él al tenor, al gestor cultural y, cómo no, al "gran divulgador de la canción asturiana" con más de cincuenta años de dedicación ininterrumpida a la música. Agradezco a LA NUEVA ESPAÑA la oportunidad que me brinda para felicitarle públicamente y, desde la musicología, situar el alcance de una obra que ha convertido la canción popular asturiana en objeto de arte culto sin traicionar su raíz.

Nacido en 1950 en Pixán, una pequeña aldea situada en la parroquia de Ḷḷumés, en el concejo de Cangas del Narcea –de ella tomó su nombre artístico–, forjó su vocación entre dos mundos y con "firmeza de propósito" poco común, como pronto señaló la crítica especializada. Su trabajo en la Scala de Milán bajo la tutela de Alfredo Kraus, uno de los tenores más influyentes del siglo XX, y quien llegó a grabar canciones populares asturianas por la insistencia y el magisterio compartido con Pixán, está en la base de una extraordinaria técnica que le ha acompañado a lo largo de su vida. Esa doble filiación –el rigor del canto lírico internacional y el arraigo en la canción tradicional asturiana– define el eje sobre el que se sostiene toda su trayectoria artística.

Debutó profesionalmente en la zarzuela con El Caserío, de Guridi, pero pronto orientó su voz hacia un territorio mucho más singular: la canción, entendida en su sentido más amplio, desde la lírica clásica hasta la copla, la preflamenca, la canción italiana o la iberoamericana. Esta amplitud estilística no debe entenderse como dispersión, sino como la construcción deliberada de un puente entre repertorios que, en apariencia, pertenecen a mundos distintos: el salón burgués europeo y la canción tradicional asturiana.

Pero el mayor mérito musicológico de Pixán reside en haber trasladado la tonada asturiana –cantada tradicionalmente– a un formato de mayor elaboración artística, dando lugar a un auténtico corpus de Lieder asturianos para voz y piano, o para voz y orquesta. No se trata de una simple armonización decorativa del folclore, sino de un ejercicio de composición y reinterpretación que respeta el alma emocional de la tonada mientras la enriquece con recursos propios de la canción de concierto.

Este proceso alcanza su expresión más acabada en el proyecto "Un cancioneru asturianu pal sieglu XXI", realizado junto al poeta Antonio Gamoneda, con quien Pixán mantuvo una colaboración creativa de excepcional densidad intelectual. En esa obra, ambos autores no se limitaron a seleccionar o recopilar canciones: sometieron cada pieza a un examen crítico, distinguiendo con rigor filológico qué elementos procedían de la tradición y cuáles eran aportación propia, llegando a componer piezas enteramente nuevas en "estilo tradicional", como "Rosa nevada", "Enantes del día", "La Santina minera" o "Tonada de les tres cintes", concebidas como una prolongación legítima y consciente de la tradición, no como una ruptura con ella. Gamoneda definió esta actitud como estar "en el extremo delantero de la tradición, en la tradición que avanza", una fórmula que resume con exactitud la aportación estética de Pixán: fidelidad activa, no inmovilismo conservador. Desde el punto de vista etnomusicológico, esta distinción es productiva porque evita oponer tradición y modernidad. En lugar de eso, establece una continuidad dinámica entre transmisión oral, fijación técnica y recreación artística. La tradición deja de entenderse como algo estático y pasa a concebirse como proceso. Un proceso que no fluye en una sola dirección, sino que se expande, se repliega y vuelve a brotar en contextos distintos, generando nuevas ramificaciones a partir de materiales antiguos.

Este enfoque llevó a Pixán a incorporar nuevas y variadas instrumentaciones a sus obras –piano, violonchelo, acordeón, flauta, fagot, percusión tradicional, gaita…– ampliando la paleta tímbrica de la canción asturiana sin desnaturalizar su identidad. El resultado es un repertorio que dialoga, como advirtió el propio proyecto, con ejemplos como Falla o Bartók, compositores que también supieron tender puentes entre lo culto y lo popular sin que ninguno de los dos términos saliera empobrecido.

Otro eje esencial de la contribución de Pixán a nuestra música es su colaboración sostenida con grandes voces de la poesía en lengua española. Musicó y grabó textos de Ángel González y Antonio Gamoneda, y llevó al disco versos de Federico García Lorca, Lope de Vega y Gil Vicente traducidos al asturiano, además de romances medievales rescatados con criterio filológico, como el de "El Conde Niño" fijado por Ramón Menéndez Pidal. En 2012 estrenó mundialmente la "Oda a Jovellanos", con versos de Gamoneda, en homenaje al bicentenario de la muerte del ilustrado gijonés, gesto que ilustra la voluntad del artista de vincular la música asturiana con la memoria intelectual y cívica de la región, algo que también hiciera tiempo atrás en su contribución a la obra del musicólogo asturiano Eduardo Martínez Torner. Igualmente, Pixán ha prestado su voz a los poemas de Ramón Cabanillas junto al pianista Alejandro Zabala, lo que revela una concepción de la canción de raíz ibérica como patrimonio compartido en vez de un conjunto de compartimentos estancos.

Pero la proyección de Pixán no se limita al ámbito regional. "Madre Asturias" fue, como alguien dijo, el "buque insignia" de Joaquín Pixán desde que la cantó por primera vez en 1984. Tiempo después, los versos de José León Delestal y la música de García Abril rozarían la gloria en los timbres de la Filarmónica de Londres bajo la dirección de Jesús López Cobos o el piano exquisito de Rosa Torres Pardo. Para EMI Classics, y junto al pianista Giovanni Auletta, grabó una antología de más de cuarenta canciones de salón de Francesco Paolo Tosti, trabajo que la crítica especializada considera uno de los mayores logros de su carrera discográfica. Ha abordado, asimismo, las "Siete canciones populares españolas", de Falla, y la integral para voz y piano de Gerardo Gombau, demostrando una versatilidad estilística poco común entre los tenores especializados en música de cámara.

En el hacer variado y abierto de Pixán, la crítica ha destacado siempre su voz clara, longeva y "cantada siempre con los intereses", sin derroches innecesarios, cualidad que le ha permitido mantener una carrera de más de cuatro décadas sin desgaste vocal evidente, apoyada en una dicción pulcra que resulta decisiva para transmitir con claridad los textos poéticos que interpreta. Se trata de una virtud técnica al servicio de un fin estético superior: que la palabra –asturiana, castellana, gallega o italiana– nunca quede subordinada a la pura ostentación vocal.

Más allá del intérprete, Pixán ha actuado como productor y gestor cultural, impulsando proyectos de investigación y recuperación del patrimonio vocal asturiano y encargando nuevas obras a compositores contemporáneos, como hiciera con Octavio Vázquez para un álbum dedicado a Rosalía de Castro. Sus más de treinta y cinco discos abarcan desde la canción lírica clásica hasta composiciones innovadoras que fusionan poesía y música, dejando una huella imborrable en la discografía dedicada a Asturias.

Esta medalla reconoce, por tanto, no solo una voz de extraordinaria calidad técnica, sino una obra de pensamiento musical: la de quien ha sabido demostrar que la tonada asturiana, lejos de ser reliquia folclórica, puede sostener el peso de la gran canción de concierto sin perder su identidad más profunda. Ese es, en definitiva, el legado que la comunidad científica y la sociedad asturiana están llamadas a estudiar, preservar y transmitir a las generaciones futuras.