Lo mucho que queda de Maruja Torres

Estaba tranquilo, por fin, el mar en el Cabo Peñas. Habíamos comido en La Cueva, en Oviñana, y nos obligaba todo a acercarnos. Cuando todavía podía andar entre rocas, Maruja consiguió esquivar obstáculos, sentarse en un banco del mirador y pensar con el Cantábrico. Al recordarlo, trece años después, creo que ese fue uno de los pocos ratos en los que los dos guardamos silencio unos minutos, respetando la charla de un tercero. Una rareza. A partir de 2013, Asturias significó algo: vernos. Ella viajaba desde Barcelona y yo desde Madrid: me acuerdo de la sala "Nunca Jamás" con Mongolia o la Facultad de Psicología en Oviedo, el Niemeyer en Avilés y el Hotel San Miguel en Gijón, donde se quedaba con hábito alejado de la obligación: adoraba la ciudad. Me contó que lo mismo le ocurría con Muros de Nalón, donde convivió con Sol Gallego-Díaz –ay, Sol– y su familia o en esas visitas esporádicas a trabajar reportajes. En las casas de indianos del Oriente asturiano para "El País Semanal", en la Cuenca, con los mineros, o en los premios "Príncipe de Asturias" de 1997: "He visto transcurrir una semana tan vibrante que la propia Regenta habría de envidiármela. Y he sobrevivido gracias a los amigos de aquí", escribió Maruja.

Ella siempre sobrevive gracias a las amigas y a los amigos. Y viceversa. Fue el 13 de marzo de 2019 durante una comida con Julia Luzán –ay, Julia– y Berto Romero en Casa Fidel, en Madrid. Allí, creo yo –no hay mejor lugar para sentenciar algo que un bar–, Maruja decidió venirse a vivir a Madrid desde Barcelona. Las decisiones de Maruja son extrañas en esta época volátil: se quedan y se ejecutan. Entonces Marta –Flich, mi mujer– y yo y todos los habitantes de nuestro edificio madrileño pasamos a ser vecinos de Maruja Torres. Nosotros, los del 5º. 2020 sirvió para nada: sombras del covid que nos obligaron a repensar esto del vivir. Y al darle vueltas surgió Asturias. Maruja, hay que escaparse de Madrid, del puto virus, ¿por qué no llamo a Mayte, mi amiga del Hotel Fruela, y te vienes veinte días de agosto a Oviedo? Y dijo sí.

Maruja Torres / Alfonso Zapico

Desde 2021, Asturias se ha convertido en una razón para todo. En sus memorias del tercer acto, alboroto y reencuentro con su público, "Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo" (Temas de Hoy, 2024), confiesa su enamoramiento florido por Asturias: "Oviedo, 2023. Hotel Fruela, la habitación de todos los veranos, el cariño de siempre. Como si viviera en casa, pero mejor". Los buenos momentos en Solvay o en los Picos de Europa con Yerai, Nur, Javier y Mónica; las comidas en Tineo con Mayte, Jorge, Sandra, África y Julieta; la Riojana o el Tertulias con Javier Cuervo; esa Nochevieja con mis padres y mi hermano en Siero u, otros días, en Casa Marisa de Avilés –allí aparecen incansables Hildegart y su madre, brillante con noventa años–; un agosto con Fran Nixon, Ana, Elvira, Javier Rodríguez y su familia, Alfonso Zapico, Jerónimo Granda y Secades en Santurio; Vicente y Salinas; y Javier, Vanesa, Celia y Simón y el Varsovia; en Luanco, viendo a Víctor Manuel –Víctor estaba cantando "naaada sabe máaaas duuuulce que su booooca" y gritamos desde el público, enfebrecidos, "¡la de Ana Belén!", por si alguien desconocía ese dato–; en Casa María, al lado de Pola de Lena, con mi tío Javier –nos falló Ricardín y el Almax, no como en el Sastre de Noreña–; Marta y Berta y Tica y Ramón, jugando al prau en La Manjoya; la emoción, los emigrantes de los Centros Asturianos en Villaviciosa y Hevia y su hermana María José; la rótula de Maruja con Manolo en Loco del Pelo Rojo o su ojo con Don Luis; los coches de Chuso y David, que nos esperan José Ramón, Gerardo y María; Melquíades raudo por Taramundi y Castropol; en Avilés, por Palestina… Asturias, para Maruja, significa sus demás –incluidos los que se me olvidan–, sus lugares y sus buenos momentos –su siguiente libro, en librerías a finales de septiembre, se titula, sincero, "Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo" (Temas de Hoy)–.

La llamada del Principado –gracias, gracias– cristalizó este amor en el BOPA y en una emoción –eso lo viví– tremenda: no todos los días te adoptan a los ochenta y tres años. La biografía de Maruja nunca ha parado de dar vueltas, como la noria de El Líbano que sustenta, incansable, su nuevo diario. Atrás deja muchos recuerdos que le importan –ay, Cienfuegos–, pero creo que si algo la define, además de sus demás, su compromiso y su honestidad brutal, es su interés por el presente y el futuro. No os encontraréis en "lo que queda de Maruja Torres" –se presenta así– nada de nostalgia. ¿Será Oviedo su próximo hogar, tras Barcelona, Madrid, Roma, El Líbano o Bangkok?

Ando obsesionado con una canción preciosa de Steve Martin y Alison Brown, cantada por Jackson Browne. Se titula "Querido tiempo":

Querido tiempo, en este momento apropiado quisiera decirte que me has dado más de lo que me has quitado.

Oye, tiempo, trabajamos bien juntos.

Sé que no es para siempre: ambos seguiremos nuestro camino.

Mira lo que he recopilado: una pequeña caja de recuerdos, algo inconexos, atados con una cuerda. Cada pequeño recuerdo dentro de otro: al rebobinar, esta noche me los encuentro difuminados por culpa del vino.

Oye, tiempo, mira en lo que me has convertido: un tipo sentimental, algo loco.

Querido tiempo, en este momento apropiado quisiera decirte que me has dado más de lo que me has quitado.

Querido tiempo, gracias por Maruja Torres.