Las reacciones de los Hijos Adoptivos: Paz Fernández Felgueroso, Saúl Craviotto, Maruja Torres, Yayoi Kawamura, Adolfo Rivas y Consuelo Martínez

Saúl Craviotto, nacido en Lérida y máximo medallista olímpico español, llegó a Asturias con 15 años para forjar su carrera deportiva y acabó encontrando algo que, para él, fue mucho más importante. «Cuando vine aquí buscaba un lugar donde entrenar, pero encontré un lugar donde vivir y, sobre todo, un hogar», aseguró ayer el piragüista.

Craviotto, que suma seis medallas olímpicas y lleva más de media vida en Asturias, quiso devolver el reconocimiento como Hijo Adoptivo de Asturias poniendo en valor los vínculos que ha construido con la región. «El esfuerzo, la constancia y la superación son valores que definen muy bien a la gente de Asturias», señaló. «Siempre digo que la gente de aquí es humilde, buena y trabajadora, y creo que esos valores me han acompañado a lo largo de mi vida y de mi carrera deportiva», añadió.

El piragüista, también agente de la Policía Nacional, ha desarrollado en la región buena parte de su trayectoria personal y deportiva. Después de acumular un gran palmarés, está meditando si acudir a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.