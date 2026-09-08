Las reacciones de los Hijos Adoptivos: Paz Fernández Felgueroso, Saúl Craviotto, Maruja Torres, Yayoi Kawamura, Adolfo Rivas y Consuelo Martínez
Así fueron las reacciones de los Hijos Adoptivos Paz Fernández Felgueroso, Saul Craviotto, Maruja Torres, Yayoi Kawamura, Adolfo Rivas y Consuelo Martínez tras recibir su distinción
Paz Fernández Felgueroso
"Todavía sigo notando el cariño de los gijoneses"
Paz Fernández Felgueroso, nacida en San Sebastián, recibió el título de Hija Adoptiva de Asturias después de una trayectoria política ligada durante décadas al Principado y, especialmente, a Gijón, donde fue alcaldesa durante doce años. La exregidora recordó entre los momentos más importantes de su carrera su paso por el Gobierno de Pedro de Silva como consejera de Industria, Comercio y Turismo, en una etapa especialmente complicada para la región, y su llegada a la Alcaldía gijonesa.
«He sido muy afortunada porque he podido trabajar en las instituciones donde se toman decisiones que afectan a la gente», aseguró Fernández Felgueroso, que quiso compartir el reconocimiento con quienes hicieron posible su trayectoria política. Agradeció especialmente al PSOE «las muchas oportunidades» que le brindó y a los gijoneses y gijonesas haberle permitido ser su alcaldesa durante doce años. «Y además sigo recibiendo como ciudadana de a pie su afecto cada día», destacó la exalcaldesa, orgullosa por recibir esta distinción por parte del Principado.
Saúl Craviotto
"En esta región encontré un hogar; su gente es humilde"
Saúl Craviotto, nacido en Lérida y máximo medallista olímpico español, llegó a Asturias con 15 años para forjar su carrera deportiva y acabó encontrando algo que, para él, fue mucho más importante. «Cuando vine aquí buscaba un lugar donde entrenar, pero encontré un lugar donde vivir y, sobre todo, un hogar», aseguró ayer el piragüista.
Craviotto, que suma seis medallas olímpicas y lleva más de media vida en Asturias, quiso devolver el reconocimiento como Hijo Adoptivo de Asturias poniendo en valor los vínculos que ha construido con la región. «El esfuerzo, la constancia y la superación son valores que definen muy bien a la gente de Asturias», señaló. «Siempre digo que la gente de aquí es humilde, buena y trabajadora, y creo que esos valores me han acompañado a lo largo de mi vida y de mi carrera deportiva», añadió.
El piragüista, también agente de la Policía Nacional, ha desarrollado en la región buena parte de su trayectoria personal y deportiva. Después de acumular un gran palmarés, está meditando si acudir a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Maruja Torres
"Mi alegría ha superado a la sorpresa por este premio"
Maruja Torres recibió el título de Hija Adoptiva de Asturias, una distinción que la periodista y escritora, nacida en Barcelona, aseguró haber recibido con «una alegría inmensa». «Fue una sorpresa tremenda porque no me lo esperaba, pero la alegría terminó superando a la sorpresa», explicó la autora, que lleva años vinculada al Principado y que incluso bromeó con su nueva condición: «Ahora ya casi os llamo hermanos a todos, hermanos adoptivos».
Ganadora de los premios Planeta y Nadal y con una larga trayectoria como periodista y corresponsal de guerra, Torres encontró en Asturias un lugar al que regresar después de haber recorrido medio mundo. «Volver a Asturias después de recorrer medio mundo es como ponerse una bata bonita que te sienta bien y te abriga cuando tienes frío. Es encontrar el calor de la gente», afirmó. Para ella, ese regreso tiene que ver tanto con el paisaje como con las personas. «Es encontrar el calor de la gente y la belleza del paisaje», señaló Torres, que destacó la comodidad de la región por la cercanía entre la montaña y la playa.
Yayoi Kawamura
"La cultura de Japón es muy querida en Asturias"
Casi medio siglo después de su llegada a Asturias, Yayoi Kawamura, profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, ha convertido su trabajo en un puente entre Japón y la región que la acogió. Doctora por la propia institución aunque nacida en el país nipón, fue distinguida como Hija Adoptiva de Asturias después de una destacada trayectoria académica. «Como historiadora del arte me interesé especialmente por los fenómenos de la Edad Moderna y, sobre todo, por las artes decorativas. Me fascinó estudiar la platería barroca en Asturias y también la arquitectura y el urbanismo de Oviedo en el siglo XVII», explicó.
Su labor académica ha ido acompañada de una intensa actividad para acercar la cultura japonesa a los asturianos. «Además de investigar, he intentado despertar el interés de los asturianos por la cultura de Japón», señaló Kawamura, que destacó especialmente la acogida que ha encontrado su país de origen en la región. «Siento que Japón y su cultura son muy, muy queridos en la sociedad asturiana», afirmó.
Adolfo Rivas
"Siempre hay caminos y siempre hay esperanza"
«Asturias no hace falta que me diga que soy hijo porque hace muchos años que la considero madre. Pero sí que los asturianos me llamen hermano». Con esa idea resumió Adolfo Rivas, director de la Fundación Vinjoy, el vínculo que mantiene desde hace más de media vida con una tierra a la que ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional.
Distinguido como Hijo Adoptivo de Asturias, Rivas quiso convertir el reconocimiento en una llamada a la solidaridad con las personas en situación de vulnerabilidad. «En la mochila con la que cargan las personas vulnerables hay miedo, dolor y desesperanza, y eso pesa», explicó. Y lanzó una petición a sus «hermanos» asturianos: «Les pediría que nos den la mano para que no caminemos más despacio».
Psicólogo y al frente de la Fundación Vinjoy desde 1997, natural de Barakaldo, Rivas dejó un mensaje de esperanza para el futuro: «La vida de nadie nunca está cerrada. Siempre hay caminos, siempre hay apertura, siempre hay crecimiento y siempre hay esperanza».
Consuelo Martínez
"Las matemáticas aúnan arte, ciencia, belleza y rigor"
«Las matemáticas aúnan arte y ciencia, belleza y rigor». Consuelo Martínez López, catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo, mantiene después de casi cincuenta años de dedicación a esta disciplina la misma fascinación que cuando comenzó. Distinguida como Hija Adoptiva de Asturias, reivindicó su profesión.
«Sigo teniendo el mismo amor que al principio», confesó. Para la gallega, la constancia y la paciencia no son cualidades innatas, sino capacidades que se desarrollan con la práctica. También la investigación, añadió, que ayuda a afrontar las dificultades y a «asimilar el fracaso, algo necesario».
Martínez quiso aprovechar el reconocimiento para lanzar también un mensaje a las nuevas generaciones. «Es muy importante que los jóvenes elijan el trabajo y la profesión a los que se quieren dedicar siendo realistas, de acuerdo con sus capacidades, pero sobre todo siguiendo su sueño», señaló. «Siempre hay que tratar de perseguir los sueños y, al menos, si no salen, que no sea porque tú no lo has intentado», sentenció.
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