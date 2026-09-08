Las reacciones de los Hijos Predilectos: Juan Antonio Pérez Simón, Isidro Fernández Rozada, Mari Luz Cristóbal Caunedo y José Sierra Fernández

La emigración marcó la vida de Juan Antonio Pérez Simón, nacido en Llanes y residente en México desde hace décadas, pero nunca rompió su vínculo con Asturias. Se notó cuando el empresario fue distinguido como Hijo predilecto del Principado. «La emigración fue muy profunda en la salida de los españoles a La Habana (Cuba) y fue un consuelo para muchos de nosotros (los asturianos que emigraron a México)», recordó ayer tras ser distinguido como hijo predilecto del Principado.

«Lo primero que hice en México (se fue al otro lado del charco con solo 5 años), cuando hice algo de ahorros, fue mandarlos a Asturias. Asturias es mi casa y mi segunda patria, donde nací», aseguró Pérez Simón, que convirtió así su reconocimiento en un homenaje a la tierra de la que partió y con la que ha mantenido el vínculo durante toda su trayectoria.

Empresario y coleccionista de arte, Pérez Simón mantuvo y sigue manteniendo a lo largo de los años una estrecha relación con su tierra natal a través de su apoyo a la cultura y a distintas instituciones asturianas.