Las reacciones de los Hijos Predilectos: Juan Antonio Pérez Simón, Isidro Fernández Rozada, Mari Luz Cristóbal Caunedo y José Sierra Fernández
Así reaccionaron los Hijos Predilectos, Juan Antonio Pérez Simón, Isidro Fernández Rozada, Mari Luz Cristóbal Caunedo y José Sierra Fernández, tras recibir su distinción.
Juan Antonio Pérez Simón
"Asturias es mi segunda casa y mi segunda patria"
La emigración marcó la vida de Juan Antonio Pérez Simón, nacido en Llanes y residente en México desde hace décadas, pero nunca rompió su vínculo con Asturias. Se notó cuando el empresario fue distinguido como Hijo predilecto del Principado. «La emigración fue muy profunda en la salida de los españoles a La Habana (Cuba) y fue un consuelo para muchos de nosotros (los asturianos que emigraron a México)», recordó ayer tras ser distinguido como hijo predilecto del Principado.
«Lo primero que hice en México (se fue al otro lado del charco con solo 5 años), cuando hice algo de ahorros, fue mandarlos a Asturias. Asturias es mi casa y mi segunda patria, donde nací», aseguró Pérez Simón, que convirtió así su reconocimiento en un homenaje a la tierra de la que partió y con la que ha mantenido el vínculo durante toda su trayectoria.
Empresario y coleccionista de arte, Pérez Simón mantuvo y sigue manteniendo a lo largo de los años una estrecha relación con su tierra natal a través de su apoyo a la cultura y a distintas instituciones asturianas.
Isidro Fernández Rozada
"El adversario político nunca debe ser un enemigo"
Isidro Fernández Rozada, fundador de Alianza Popular, fuerza que antecedió al PP, quiso compartir su reconocimiento como Hijo Predilecto de Asturias con algunas de las personas que marcaron su trayectoria. Citó a Manuel Fraga Iribarne, al que consideró su «ídolo político» y con quien, aseguró, trabajó «por Asturias continuamente».
También tuvo palabras de agradecimiento para el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, que le ayudó cuando llegó a Oviedo para estudiar; para el empresario Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, «cuya figura de trabajo, de amabilidad y de empatía desde luego merece la pena»; y, especialmente, para su mujer, sus hijos, su nuera y sus nietas. Histórico de la derecha asturiana, Rozada reivindicó una forma de entender la actividad pública basada en el entendimiento con el que piensa diferente. «Creo que lo hice en un ambiente de colaboración, siempre pensando que el adversario nunca es un enemigo, debe ser una persona con la cual debes intentar colaborar, trabajar, hacer acuerdos, tendiendo puentes y nunca creando muros», afirmó.
Mari Luz Cristóbal Caunedo
"Esto es lo máximo, ya no puedo aspirar a más"
La voz de Mari Luz Cristóbal Caunedo es sinónimo de música asturiana. Este martes, esa trayectoria fue reconocida con el título de Hija Predilecta de Asturias, una distinción que la cantante de tonada recibió con emoción. «Que me den este título es lo máximo, ya no puedo aspirar a más», aseguró.
Cristóbal Caunedo reivindicó el valor de la tonada como vehículo para mantener viva la memoria y acercar la tradición a las nuevas generaciones. «A la hora de cantarla normalmente ponemos mucho sentimiento, mucha alma, y la gente lo capta. A los mayores les hace recordar su vida en las aldeas y a los jóvenes les hace entender de dónde vienen», explicó.
Para la cantante, la música es también una forma de reunir en una misma expresión buena parte de la identidad asturiana. «Yo cantaría sobre su cultura, sobre su riqueza lingüística, sobre sus ríos, sus paisajes... Todo un compendio de lo que es nuestra tierra tendría que ir ahí metido en una canción», señaló. Su reconocimiento sirvió además para reivindicar «más apoyo a la sanidad y a la enseñanza».
José Sierra Fernández
"La lucha por la igualdad y la libertad permanece"
José Sierra Fernández, político y sindicalista y alcalde de Grado durante 23 años, recibió el título de Hijo Predilecto de Asturias con un reconocimiento que quiso compartir con quienes le acompañaron en su trayectoria. Vinculado al Partido Comunista y posteriormente a Izquierda Unida, aseguró que «en la defensa de las causas sociales nunca se piensa en la recompensa» y que la distinción le llegaba «con una mezcla de sorpresa e incredulidad».
Sierra se acordó de «compañeras y compañeros de lucha, los que están y los que ya no están», porque todos ellos «dejaron una huella que nos pertenece». Tras abandonar la política activa, mantuvo su compromiso con la memoria democrática y actualmente colabora en la identificación de los restos de la fosa común de El Rellán. «Me considero uno más en la reivindicación de la memoria democrática y republicana, de la que me siento heredero», señaló. «La lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad es lo que importa, porque eso es lo que permanece», clamó.
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