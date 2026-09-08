Real Oviedo, Asturias y más allá

Santi Cazorla, durante la celebración del ascenso con la afición en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. / MIKI LÓPEZ

Había un cubano afincado en Nueva Jersey. Se llamaba Juan Quintero y la ampliación de capital del Real Oviedo de 2012 (ese proceso que decidía si el club seguía vivo o pasaba a formar parte de la historia) le coincidió con un huracán. "Sandy" había dejado la ciudad al borde del colapso. Cuando regresó la electricidad, se conectó rápidamente a internet y compró acciones de aquel club asturiano del que había oído hablar. Se lo debía a su abuelo.

Eso es el Real Oviedo.

También está aquella familia que había despedido al abuelo, José Manuel, ya mayor él, después de una vida plena, pero que se había quedado a cuatro temporadas de convertirse en Socio de Oro –50 años– del Real Oviedo, su gran amor. La solución fue sencilla: seguir renovando su abono después de muerto. Cuatro años más. Los necesarios para alcanzar la fecha.

Estaban también aquellos aficionados que, en 2012, querían ver a su equipo en Eibar porque había un ascenso en juego. El problema era que los vascos solo vendían entradas a sus socios. La solución oviedista fue inmediata: "Pues nos hacemos socios del Eibar". Dicho y hecho. Se plantaron en las oficinas armeras, pagaron su abono y, con él, consiguieron las entradas. Nunca el Eibar nunca tuvo socios tan efímeros. Ni tan interesados en que perdiera.

La historia del Real Oviedo puede contarse con hazañas deportivas y decepciones, más de lo segundo, seamos honestos, con ascensos, descensos, goles, derrotas y temporadas que es mejor recordar con cierta distancia. Pero esa sinopsis quedaría incompleta. La historia del Real Oviedo solo se entiende con su gente.

De aquí, de allí y de los lugares más lejanos. Son ellos quienes hacen de estos 100 años algo tan especial. El reconocimiento de la Medalla de Asturias es también para todos ellos. Es algo que he aprendido en estos 17 años siguiendo día a día, y viaje tras viaje, al club carbayón.

Nadie se olvida de aquel Erasmus inglés que, en plenos 90, se enamoró del club que le había acogido y del juego "parabrisas" impulsado por Lillo. De aquí para allá, de allá para aquí. Y la pelota sin acercarse demasiado al área rival, mientras la grada iba perdiendo la paciencia. A él le gustó. Y años después, ya crecidito, se convirtió en uno de los grandes símbolos del Oviedo más multicultural que haya existido. Pocos han exhibido su oviedismo con tanto orgullo como Sid Lowe.

Y están los de antes. Fong Ching Tsui, por ejemplo. "El chino", así le llamaban, un ciudadano de Hong Kong que en los años 80 trabajaba en un restaurante ovetense y que se convirtió, de manera oficiosa, en el primer asiático socio del Oviedo. "A mí solamente gustarme ver Real Oviedo", declaraba en 1984 a este periódico.

Más cerca le quedó la pasión a Iñaki Terín, fiel representante en la actualidad de la Peña Azul Barcelona. Oviedista casual, sin lazos familiares ni herencias sentimentales. Simplemente decidió "llevar la contraria" a sus compañeros de colegio, que discutían todos los días sobre el Madrid y el Barça. Y le picó fuerte el bicho azul. Tanto que, a mediados de los 90, viajó en autobús desde Barcelona durante toda la noche. Doce horas hasta Oviedo. Vio la primera parte en el Tartiere y se marchó en el descanso porque iba apurado de tiempo para meterse otras doce horas de vuelta. Lo recuerda con orgullo, en parte porque el Oviedo ganó 5-0 y él pudo ver tres de los goles.

Más tarde llegó Krishna Puri, guía turístico en Nepal que recibe a sus clientes con la camiseta del Oviedo. Azul desde que llegó a sus oídos la historia de un club abandonado a su suerte en Tercera, sin dinero ni apoyos y que, sin embargo, salió adelante. Le vio cierto paralelismo con las escaladas a gigantes montañosos que exige su trabajo.

De los hitos deportivos, de sus ascensos, de su campaña en Europa, de sus victorias ante los más grandes, ya se ha hablado y escrito bastante. De sus figuras también. Empezando por Oscar, siguiendo por la Delantera Eléctrica de Lángara y Herrerita, los dorados años 30, el repunte de los 60 –efímero, con Sánchez Lage–, los años de vaivenes, los dorados 90, los extranjeros de época como Jokanovic, la caída, el orgullo en el barro, volver, aunque costara, pero volver, y el último arreón en Primera, capitaneado por Santi Cazorla. Todo eso forma parte de la historia del club centenario. Es la base de su historia.

Pero lo que hace diferente al Real Oviedo es todo lo que le rodea. Y, en este caso, el oviedismo adquiere un rango todavía mayor: un sentimiento apasionado, peculiar, tantas veces inexplicable.

Porque quizá eso sea lo verdaderamente extraordinario de este club. Que haya alguien dispuesto a comprar acciones durante un apagón provocado por un huracán. Que una familia mantenga durante años el abono de alguien que ya no está. Que unos aficionados se hagan socios de otro equipo para poder ver al suyo perder. Que un inglés llegue de Erasmus y termine adoptado de azul. Que un hombre de Hong Kong quiera "ver Real Oviedo". Que otro se meta 24 horas de autobús para ver 45 minutos de fútbol. Que un guía turístico en Nepal lleve al Oviedo hasta las faldas del Himalaya.

Por todo eso, por todas estas historias y por las que se me olvidan (que seguro que son muchas más), hoy recibe la Medalla de Asturias el Real Oviedo.

Un club diferente. Orgullo de Asturias. Y más allá.