El Real Oviedo dedica la Medalla de Asturias a su "gran afición, apasionada y entregada"
"Representar al Oviedo es un orgullo y vamos a ponerlo donde se merece", asegura Jesús Martínez, máximo accionista del equipo centenario
"Representar a esta institución, que ya tiene cien años, es un gran orgullo. Doy gracias a toda Asturias por esta gran distinción. Somos mexicanos, pero unos enamorados de Oviedo y de Asturias". Son palabras de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo, club de fútbol de la capital del Principado que recibió la Medalla de Asturias coincidiendo con su centenario. Martínez, máximo representante del club, se desplazó desde Pachuca (México) para recoger este "importantísimo galardón" y quiso acordarse durante el acto "de todos los oviedistas que ya no están".
El empresario mexicano se mostró además optimista e ilusionado con la temporada deportiva que el Oviedo tiene por delante, con el reto de regresar este año a Primera División. Bajo la gestión de Martínez, el club azul consiguió en 2025 el ansiado ascenso a la máxima categoría y, tras el posterior descenso, la exigencia pasa ahora por regresar a la élite. "Tenemos un proyecto de medio y largo plazo y el descenso ha sido una lección de vida", aseguró el dueño del Oviedo, que recalcó que el Grupo Pachuca, que controla el club desde 2022, no tiene fecha de caducidad en la región. "Estamos aquí para quedarnos, dejar un legado y seguir trabajando. Estoy muy orgulloso de la afición, apasionada y entregada. Vamos a poner la institución donde se merece", prometió el mexicano. Martínez hizo referencia también al gran proyecto que tiene en marcha el club: la nueva ciudad deportiva, "una idea muy ambiciosa en la que invertiremos mucho dinero" y que, según explicó, contará con tres fases.
Por su parte, Martín Peláez, presidente del Oviedo y hombre de confianza de Martínez en la ciudad, aseguró que la Medalla "no es de los dirigentes, ni de los jugadores ni de la entidad; es de la afición, porque son ellos los que nos han traído hasta aquí". El dirigente mexicano indicó que el oviedismo "es una pasión que se hereda de padres a hijos y que se transmite de generación en generación por todo lo que sufrió la afición por su equipo".
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