Sanz Montes alerta en la misa de Covadonga sobre la crisis de Ceuta: "Es una auténtica avalancha que compromete nuestra soberanía"

La celebración del Día de Asturias ha vuelto a reunir este martes a cientos de fieles y representantes de la vida política, institucional y social asturiana en la basílica de Covadonga para la tradicional misa en honor de La Santina. En un templo abarrotado, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha dedicado buena parte de su homilía a la situación que atraviesa Ceuta, sobre la que advirtió de que "no parece tratarse de un flujo migratorio sin más" y sostuvo que los acontecimientos pueden revelar "nuestra debilidad en el panorama geopolítico y la fragilidad de nuestras fronteras, que lo son también de Europa".

El acto religioso registró la ya anunciada ausencia, por tercer año consecutivo, del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien optó por asistir a misa en el Día de la Santina en un santuario mariano del occidente de Asturias. Siguieron la celebración, desde la primera fila, el presidente de la Junta, Juan Cofiño; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González; y los diputados Álvaro Queipo y José Agustín Cuervas-Mons (PP), Carolina López (Vox) y Adrián Pumares (Foro).

Ante ellos y ante los fieles congregados en el santuario, Sanz Montes ha vinculado la festividad de la patrona de Asturias con una reflexión sobre la convivencia y la situación política y social. "También en nuestros lares hemos podido comprobar que las cosas no marchan siempre como debieran, aunque se intente convencernos de que estamos en el país de las maravillas bajo el timón de la mismísima Alicia", afirmó antes de advertir de los riesgos que, a su juicio, entrañan el aumento de la inseguridad, las amenazas a la convivencia o la imposición de relatos que "no siempre responden a la verdad".

"Una auténtica avalancha"

Fue entonces cuando el arzobispo centró su discurso en Ceuta. "No hablamos solo de pateras que vienen de modo continuo, sino de una auténtica avalancha que compromete nuestra soberanía, o de una guerra híbrida, como se ha calificado en términos técnicos", manifestó.

Sanz Montes subrayó las "casi ochenta mil personas, jóvenes en su mayoría" que, según expuso durante la homilía, "han tomado una ciudad española", y describió a la población ceutí como "sitiada entre el miedo, la podredumbre, la intimidación y las violaciones de tantas menores". También aseguró que la situación "se ha cobrado muchas vidas en el intento" y ha dejado a Ceuta "bajo la extorsión", con consecuencias que, defendió, "hay que solucionar cuanto antes".

El Arzobispo introdujo, no obstante, otro elemento en su análisis para advertir de que esos mismos jóvenes son a su vez víctimas. "No son simplemente 'moros en la costa' con otros turbantes que ahora nos turban, sino que esos jóvenes ocupantes son igualmente víctimas de estrategias amañadas", señaló.

Sanz Montes habló de personas que huyen de regímenes políticos que les niegan "la libertad, los derechos más elementales, el trabajo, la dignidad y la esperanza", así como de situaciones de hambre y de "radicalismos religiosos". "Esto les empuja a la gran escapada pensando en España, en Europa, intentando recomenzar la vida que otros destruyen", afirmó.

El prelado responsabilizó también a los países de procedencia de utilizar esos movimientos de población en beneficio propio y habló de "chantajes" y de los recursos que reciben de instituciones españolas y europeas "en vez de afrontar sus problemas que deben solucionar en sus lares".

Acogida, pero con límites

El Arzobispo recurrió en este punto tanto al Evangelio como a las palabras del papa León XIV para defender el deber de asistencia a los migrantes, aunque reclamó que esa acogida esté sujeta a límites y a criterios de integración.

"Los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida. Pero ¿cuántos podemos asumir? Lamentablemente todos no caben, aunque tengamos el deber humano y cristiano de ensanchar nuestra hospitalidad", afirmó.

Sanz Montes pidió por ello "establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas" que permitan acoger a quienes sea posible "pensando en su dignidad, su integración real y sus posibilidades laborales, educativas y sanitarias". Al mismo tiempo, reclamó actuar sobre los problemas existentes en los países de origen y "descartar a cuantos se cuelan con intenciones perversas de toda calaña inconfesables".

Llamada a la concordia

La homilía amplió después el foco hacia la necesidad de recuperar espacios de concordia en una sociedad plural. Ante la representación política e institucional presente en Covadonga, el Arzobispo contrapuso la posibilidad de "cavar trincheras, levantar barricadas, arbitrar condenas y manipular las cosas con mentiras" con la de "trabajar por la concordia y el bien común sin caer en el buenismo ingenuo".

Sanz Montes cerró su intervención enfatizando el significado religioso de la jornada y ensalzando a la figura de la Virgen de Covadonga. Frente a lo que definió como un panorama marcado por la falta de esperanza, reivindicó la necesidad de "poner nombre con valentía a lo que nos malea" sin dejar de reconocer "los rostros junto a los que maduramos como personas".

"Dios cuenta con nuestras manos para construir un mundo distinto, con nuestros labios para decir sin engaño palabras verdaderas, con nuestro corazón en el que palpite una bondad que no se envilece", concluyó antes de encomendar ese deseo a La Santina en el día grande de Asturias.

Representantes políticos

Minutos antes de la misa, los lideres de los partidos realizaron declaraciones a los medios de comunicación. El presidente del PP regional, Álvaro Queipo, destacó que, "en un día de celebración y de mucho sentimiento para los asturianos", Covadonga es "el lugar común en el que hay que estar como nuestra de respeto a la identidad a la cultura y a la tradición de Asturias". A juicio del líder popular, "Covadonga es la raíz de la idea de Asturias" y el espacio en el que se congregan también "todos los asturianos que hoy no pueden estar aquí".

Por parte de Vox, su diputado nacional José María Figaredo apeló al "espíritu de don Pelayo" como un elemento que "es hoy más necesario que nunca" en una estregia de "vuelta a las raíces y a lo que un día nos hizo grandes". Figaredo tuvo un recuerdo a los niños de Ceuta que empiezan el curso escolar "escoltados en un ciudad invadida con una una inseguridad total", mientras "vemos a un Gobierno traidor en España y en Asturias que siempre piensan los derechos de los invasores y nunca se acuerda de los derechos de los españoles y de los asturianos".

En representación de Foro Asturias, su secretario general, Adrián Pumares, invocó "la normalidad y el respeto institucionales" y precisó que "es una pena que, un año más, no venga el presidente del Principado".

Según Pumares, estar hoy en Covadonga significa "representar a la mayoría de los asturianos", ya que "el diálogo y los consensos empiezan por acudir a lo que es mucho más que un acto litúrgico ".