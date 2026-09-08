Saúl, uno de los nuestros

Hay lugares en los que uno nace y lugares que, con el tiempo, acaba eligiendo. Y creo que hay pocas cosas más bonitas que conseguir que ese lugar también te elija a ti. Saúl nació en Lleida y siempre llevará sus raíces con orgullo. Pero Asturias hace ya muchos años que dejó de ser simplemente el lugar en el que vivía. Asturias es su casa.

Aquí está nuestra familia. Yo soy asturiana, nuestras hijas han nacido y están creciendo aquí y aquí hemos construido nuestra vida. Por eso, cuando supimos que iba a ser nombrado Hijo Adoptivo de Asturias, no sé muy bien a quién de los dos le hizo más ilusión: si a mí, por ver cómo mi tierra reconocía a la persona que más quiero y con la que he formado mi familia, o a él, por sentirse querido y acogido por una tierra que hace mucho tiempo que siente también como suya. Cuando me pidieron que escribiera unas palabras sobre Saúl, me bloqueé. Es difícil escribir sobre alguien a quien conoces tanto y que tiene tantas facetas, porque Saúl no solo es deportista olímpico; también es padre, marido, amigo…

Cuando desde fuera se habla de Saúl, inevitablemente aparecen las medallas, los Juegos Olímpicos, los campeonatos y las victorias. Y es lógico. Su carrera deportiva ha sido extraordinaria. Pero desde casa se ve de otra manera.

Yo he visto los madrugones, el cansancio, los días buenos y los malos. Los entrenamientos cuando nadie miraba. Las dudas. La presión de preparar durante años un momento que podía decidirse en unos minutos. He visto ganar y también he visto empezar de nuevo. Y si algo admiro de él no es solamente su capacidad para ganar, sino su capacidad para trabajar cuando todavía no sabe si va a hacerlo. Quizá por eso Asturias encajó tan bien con él.

Aquí ha entrenado durante años en Trasona, un lugar que ha formado parte de su carrera, pero también de su vida. Porque para Saúl Asturias nunca ha sido únicamente el escenario donde entrenar, ha sido mucho más.

Es salir a caminar por la naturaleza. Recorrer pueblos con las niñas. Irnos cualquier día a La Espasa, nuestro rincón favorito de playa. Es disfrutar de una comida larga en familia y ser feliz delante de un buen plato asturiano. Después de ganar MasterChef, además, se tomó muy en serio eso de apropiarse también de nuestra cocina. Hace una fabada espectacular y prepara el flan de mi bisabuela tan bien que, a estas alturas, casi podríamos discutir de quién es ya la receta.

La gastronomía asturiana le vuelve loco. Y cuando viene alguien de fuera, casi no hace falta preguntarle qué hacer. Covadonga, Cangas de Onís, Ribadesella, Llanes, Lastres, el Cabo Peñas, Cudillero, Taramundi, Somiedo, los Picos de Europa, el parque natural de Redes… Saúl tiene ya su propia ruta para enseñar Asturias, de Oriente a Occidente y de la costa al interior, como hacemos los que sentimos orgullo de nuestra tierra y necesitamos enseñársela a todo el que viene.

Hay momentos en los que incluso me olvido de que no nació aquí. Especialmente cuando escucho un "no, home, no" o un "calla, ho" dicho con total naturalidad.

Son pequeñas cosas, pero quizá la pertenencia se construye precisamente así. No llega de golpe. Va apareciendo poco a poco, casi sin darte cuenta. En las palabras que adoptas, en los lugares que empiezas a sentir tuyos, en las personas que se convierten en amigos, en las costumbres y en los paisajes a los que siempre quieres volver.

Y Saúl se ha hecho asturiano de esa manera. Sin proponérselo. Asturias también ha sido durante muchos años el lugar al que regresar. Después de entrenamientos, concentraciones, campeonatos y Juegos Olímpicos. Después de algunos de los momentos más importantes de su carrera, siempre había una casa esperando.

Nuestra casa. Y creo que eso cambia la relación que uno tiene con un lugar. Porque una medalla puede llevarte alrededor del mundo, pero el hogar es donde quieres volver cuando todo termina. Saúl ha recibido muchos reconocimientos durante su carrera. Algunos hablan de su trayectoria deportiva, de sus resultados, de lo que ha representado para el deporte español. Este habla de algo diferente. Habla de pertenencia.

De una tierra que no fue la de tu nacimiento, pero que termina considerándote uno de los suyos. Y quizá por eso este reconocimiento emociona tanto. A mí, como asturiana, me emociona profundamente que mi tierra quiera así a Saúl. Y sé que a él le emociona saber que todos esos años viviendo aquí, entrenando aquí, formando una familia aquí, disfrutando de Asturias y sintiéndola como propia han terminado convirtiéndose en algo que ya no necesita explicación.

Este 8 de septiembre seguramente será inevitable recordar al deportista, las medallas y todo lo que ha conseguido. Yo creo que miraré más cerca. A nuestras hijas. A nuestra familia. A nuestra vida aquí. Y pensaré en aquel chico de Lleida al que conocí una noche y que, un día, llegó a Asturias para terminar encontrando mucho más que un lugar donde vivir. Encontró su hogar.

Y no se me ocurre un reconocimiento más bonito que saber que, tantos años después, mi hogar también lo reconoce a él como uno de los nuestros.