Los sindicatos eximen a los docentes de la bajada de resultados de los alumnos asturianos, todavía entre los primeros del país: "Asturias necesita plantillas estables, recursos suficientes, menos burocracia"
Entre los representantes de los trabajadores hay preocupación por la bajada de la calificación, pero "España nunca ha ocupado posiciones destacadas en PISA"
Los sindicatos educativos en Asturias eximen el profesorado del descenso de puntuación de los alumnos asturianos, que no evita que sigan entre los mejores del país.
El secretario general del sector de la Enseñanza de UGT, Cristóbal Puente Álvarez, indicó que “el alumnado asturiano sigue en los puestos de cabeza, pero, y esto hay que tenerlo muy presente, en un contexto de bajada generalizada en España y también en Asturias”.
Desde la UGT, “el objetivo ha de ser seguir mejorando. Hay que consolidar lo que funciona y poner más recursos allí donde empiezan a aparecer las dificultades”.
“No nos cansaremos de afirmar que menos alumnos por aula, más profesorado de apoyo, orientación y atención a la diversidad y mejores condiciones docentes es el camino por el que hay que transitar”, indicó Puente.
“Estamos convencidos de que cuando el Pacto Asturias Educa se despliegue en su totalidad se sentarán las bases adecuadas para seguir progresando en la mejora de la calidad educativa asturiana”, expresó el secretario general.
Mariela Fernández, presidenta de ANPE, indicó a su vez que “Asturias parte de una buena posición respecto a otras comunidades autónomas, pero mejorar de verdad exige abandonar la improvisación: menos cambios normativos, más apoyo a los centros, refuerzo de plantillas, reducción de ratios y confianza en un profesorado que lleva décadas adaptándose a cada reforma para ofrecer la mejor respuesta al alumnado”. Fernández añadió que “el profesorado asturiano desempeña una labor impecable en las aulas y merece reconocimiento por sostener el sistema educativo pese a los continuos cambios legislativos, el aumento de la burocracia y la creciente complejidad de las necesidades educativas. La educación debe ser una prioridad permanente de las políticas públicas, no una cuestión que se active únicamente con motivo de la publicación puntual de unos resultados.
Jorge Caro, presidente del sector de educación de CSIF, indicó que “el problema es que tenemos una bajada general de los números tanto a nivel nacional como en Asturias y nosotros creemos que es, lógicamente, algo estructural del sistema que se está implantando en España desde hace años y que aún es peor en Asturias por las políticas de la Consejería de Educación. Creemos que es hora de sentarse a negociar cosas de verdad y desde aquí mantenemos la mano tendida”.
Caro se felicitó “por el excelente trabajo y el excelente desempeño de los docentes asturianos, que creemos que es lo único que nos permite mantener el pulso con un empeoramiento menos malo del que tienen otras comunidades porque la situación no es buena, pero Asturias es cierto que mantiene el pulso a todos los demás”.
“Pedimos una vez más a la Consejería que abandone los discursos complacientes, que deje de esconderse detrás del Pacto de la Foto y que analice seriamente por qué continúan empeorando los resultados. Asturias necesita plantillas estables, recursos suficientes, menos burocracia, respaldo efectivo a los equipos directivos y apoyo real a sus docentes y a su escuela pública”
Por parte del secretariado de SUATEA, rechazaron “identificar los resultados de PISA con la calidad de un sistema educativo. PISA es una iniciativa de la OCDE, un organismo económico, y mide determinadas competencias, pero no la formación integral ni conocimientos esenciales para construir una ciudadanía culta y crítica”.
“Eso no significa ignorar sus resultados: el retroceso en comprensión lectora o razonamiento matemático es preocupante y debe analizarse, aunque España nunca ha ocupado posiciones destacadas en PISA”, añade el sindicato.
Para SUATEA, “ese análisis debe abordar una singularidad fundamental del sistema español, la convivencia de una red pública con una extensa red privada financiada con fondos públicos. Esta doble red reduce la eficiencia de la inversión y favorece la segregación. La escuela pública escolariza sin seleccionar al alumnado y cuenta con profesorado seleccionado por procedimientos públicos y especialidades, pero sufre las consecuencias de esa segregación, la pérdida de recursos y una elevada interinidad”.
Por ello, “en lugar de utilizar PISA para responsabilizar al profesorado, creemos que hay que hablar de recursos, estabilidad de las plantillas, segregación y fortalecimiento de la enseñanza pública”.
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