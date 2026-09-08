Hay muchas maneras de contar quién es Isidro Fernández Rozada. Podríamos hablar de la Transición, de la fundación de Alianza Popular, del Partido Popular, de la Junta General, del Congreso, del Senado o de tantos años recorriendo Asturias de oriente a occidente defendiendo unas ideas en las que siempre creyó.

Mi hermano y yo, sin embargo, probablemente empezaríamos esta historia de otra manera. La empezaríamos un domingo cualquiera, camino de Blimea. Mi padre nació en La Cerezal y, siendo aún muy joven, se trasladó allí. En Blimea estaban sus raíces más profundas: Anselmo y Martina, sus padres; Esther y Albino, sus hermanos; los amigos, y los recuerdos que fueron moldeando su vida. Allí se sentía en casa y allí regresaba siempre que podía.

Mi hermano y yo recordamos con enorme cariño aquellos domingos de nuestra infancia. No necesitábamos que nadie nos explicara lo que significaba la familia para nuestro padre. Lo veíamos. Lo veíamos en la felicidad con la que llegaba a su casa, en el amor hacia sus padres y sus hermanos, hacia su cuñado Constante y sus sobrinos, y también hacia su suegra, Concha (siempre procuró que estuviera presente en Blimea). Desde que tenemos uso de razón nos inculcó que la familia era lo más importante que uno tenía en la vida. Y, como en tantas otras cosas, prefirió enseñárnoslo con hechos.

Mis abuelos sentían auténtica devoción por él. Todavía puedo ver a mi abuelo Anselmo asomado a la ventana cuando llegábamos.

–Ya ta aquí Sidro.

Y Sidro estaba allí. Como procuró estar siempre.

Después llegó Carmen. Mi madre, profesora de música, había sido alumna suya en la Universidad. Cuenta una de esas leyendas familiares que en el último examen de su carrera, mi padre se "olvidó" de ponerle una de las notas para que tuviera que ir a reclamar a su despacho.

No sabemos si fue un despiste académico o una temprana demostración de estrategia política. El caso es que Carmen acabó convirtiéndose en su mujer, su gran apoyo y su complemento perfecto. Porque durante muchos años la vida de mi padre tuvo kilómetros para aburrir. Recorrió Asturias de lunes a sábado, acumuló reuniones, actos, pueblos, comidas y cenas, y durante sus etapas en el Congreso y el Senado añadió incontables viajes a Madrid. Mientras tanto, en casa había otra vida que tampoco se detenía. Y allí estaba mi madre, al pie del cañón. Con su trabajo, con su música y, además, con dos auténticos elementos: mi hermano y yo.

Mi padre tenía poco tiempo, pero desarrolló una habilidad especial para conseguir que aquel poco tiempo diera para mucho. Mi hermano y yo jugábamos al fútbol los fines de semana. Los miércoles, al terminar los entrenamientos, llegábamos a casa con la información más importante de la semana:

–Papá, jugamos el sábado a tal hora.

El problema aparecía cuando nuestros partidos coincidían, entonces mi padre empezaba a hacer política. No sé muy bien cuántas llamadas eran necesarias ni a quién había que convencer, pero mi padre tiraba de agenda, contactos y capacidad negociadora para intentar que alguno de aquellos horarios se moviera.

Y así podía transcurrir un sábado cualquiera. Por la mañana, partido mío en Luanco. Después, mitin con comida. Coche otra vez. Y por la tarde, partido de Javi en El Cristo. Todo seguido y, seguramente, llegando justo a todas partes.

No sé si aquel sábado gané yo, o ganó Javi. Probablemente a mi padre tampoco le importaba demasiado al terminar el día. Había conseguido estar, y eso era lo importante.

Porque con el tiempo he comprendido que, entre tantos viajes, actos, reuniones, campañas, plenos, mi padre hizo siempre un esfuerzo enorme para que mi hermano y yo nunca sintiéramos que la política estaba por delante de nosotros.

Y esa preocupación no ha cambiado demasiado con los años. Desde que tengo uso de razón no recuerdo un solo día en el que no nos haya llamado varias veces para saber cómo estamos. Cuando mi hermano tarda demasiado en contestar, comienza inmediatamente el dispositivo de búsqueda:

–Isi, ¿sabes algo de Javi? Es que no sé de él desde por la mañana.

Han pasado unas horas. Para cualquier otra persona, Javi estará ocupado con su fútbol. Para mi padre, empieza a ser prudente manejar todas las hipótesis. La relación entre ellos es difícil de explicar, son dos almas gemelas. Javi siempre fue pasional, nervioso, intenso y tremendamente querido. Estudió Derecho, pero al terminar la carrera decidió dedicar su vida a ser entrenador de fútbol. Y con aquello comenzó para mi padre una nueva forma de sufrimiento. Cada partido de Javi se vive como si estuviera en juego algo bastante más importante que tres puntos. Pero mi padre posee un optimismo resistente a casi cualquier resultado. Cuando el partido termina mal siempre encuentra algo que salvar:

–Isi, por lo menos dieron buena imagen y no expulsaron a Javi.

Con los años llegó a nuestra familia Inma "la cordobesa", como llama cariñosamente a su nuera. Ella se dio cuenta muy pronto de que mi padre era alguien especial. Siempre dice que nunca conoció a una persona tan generosa, tan buena y con tanto corazón. Mi padre le tiene un cariño enorme.

Aunque después llegaron Carmen y María y todos los demás tuvimos que asumir que habíamos descendido algunos puestos en la clasificación. Sus nietas son hoy su auténtica devoción.

Sidro podrá haber desempeñado muchas responsabilidades a lo largo de su vida, pero pocas parecen haberle hecho tanta ilusión como ser abuelín. Uno de los mejores momentos de su día sucede ahora en una parada de autobús. Allí espera a Carmen y María. Cuando llegan del colegio, las dos conocen perfectamente el procedimiento: van directas a meter las manos en los bolsillos de la americana del abuelín. Porque allí hay chocolate, siempre hay chocolate. Después llegará la correspondiente bronca de "la cordobesa". Como hombre que durante décadas ha defendido el respeto a las normas y a las instituciones, escuchará atentamente y reconocerá seguramente que tiene razón, pero al día siguiente volverá a la parada con chocolate en los bolsillos.

Hay principios que ni siquiera la disciplina familiar consigue doblegar, la familia fue una de sus grandes enseñanzas, la amistad, otra. Mi hermano y yo tenemos grandes amigos y creo que aprendimos a cuidarlos viéndole a él cuidar a los suyos.

Mi padre ha conservado amistades durante toda una vida. Están sus amigos de siempre, con los que continúa reuniéndose los jueves en Laviana y de cuya cita recibimos puntualmente la correspondiente fotografía. Está la "pandilla de los viernes", que durante tantos años se juntaba a cenar. Están sus amigos de Valjunco. Y tantas personas que fueron entrando en su vida y terminaron formando también parte de la nuestra.

Con él aprendimos que los amigos no son solamente los que uno hace. Son, sobre todo, los que uno conserva. Porque mi padre siempre trató igual a todo el mundo. Tiene esa retranca inteligente tan suya, esa facilidad para bromear sin hacer daño y, sobre todo, una enorme capacidad para conectar con las personas. Entra en un sitio, pregunta, escucha, bromea y, cuando te quieres dar cuenta, parece que conoce de toda la vida a quien acaba de encontrar.

Nunca le impresionó demasiado el cargo de una persona. Le interesó bastante más la persona. Y seguramente por eso, después de tantos años de vida pública, una de las cosas de las que más puede sentirse orgulloso no aparece en ningún currículum: la cantidad de gente que se alegra sinceramente cuando lo ve llegar.

Mi padre es profundamente empático. A veces, demasiado. Confía, se implica, hace suyos los problemas de los demás y algunas veces esa generosidad le ha provocado disgustos y sufrimientos. Los que lo queremos hemos pensado muchas veces que debería protegerse un poco más, confiar algo menos o aprender a decir que no. Pero entonces probablemente dejaría de ser Sidro, y a estas alturas no parece que vayamos a conseguir cambiarlo.

Ahora, después de toda una vida dedicada a la política, llega el nombramiento como Hijo Predilecto de Asturias.

Y mi padre lo recibe con una ilusión enorme y, sobre todo, con un profundo agradecimiento. Ha dedicado buena parte de su vida a defender unas ideas. Ha sido extraordinariamente leal a su partido y a las personas con las que compartió tantos años de camino. Pero siempre tuvo una máxima que hoy quizá sea más necesaria que nunca: los adversarios no son enemigos.

Se puede discutir. Se puede discrepar. Se puede defender exactamente lo contrario. Y después se da la mano. Para él, la política nunca consistió solamente en ganar elecciones o defender unas siglas. Consistió en intentar mejorar la vida de las personas y servir a Asturias desde las ideas en las que creía.

Por eso tiene un significado especial que este reconocimiento llegue desde el Gobierno del Principado y de su presidente, Adrián Barbón.

Nuestra familia quiere agradecerle sinceramente este gesto. No solo por la inmensa felicidad que le ha dado a nuestro padre, sino porque encierra una forma de entender la política que él siempre defendió: reconocer al que piensa diferente no debilita las propias convicciones; las engrandece.

En tiempos en los que parece demasiado fácil convertir cualquier discrepancia en una trinchera, que un Gobierno reconozca la trayectoria de quien durante tantos años defendió otras siglas y otras ideas dice algo bueno de Asturias.

Y también dice algo bueno de la política. Él, que siempre nos dijo que a una persona se la conoce de verdad viendo cómo trata al camarero cuando entra en un bar, sabe también que a la política se la conoce por cómo trata a quien piensa diferente.

El 8 de septiembre veremos a nuestro padre recibir el título de Hijo Predilecto de Asturias. Y nos emocionaremos. Y entenderemos que este reconocimiento tiene mucho que ver con la política, pero para nosotros habla de algo bastante más importante.

Habla de nuestro padre. De un hombre generoso y leal. Divertido, empático y familiar. De alguien que ha tenido el privilegio de dedicar buena parte de su vida a Asturias y que ahora recibe de su tierra una parte de todo ese cariño de vuelta.

Y yo, inevitablemente, volveré por un instante a aquellos domingos de nuestra infancia. A Blimea.

A aquella ventana.

A mi abuelo Anselmo viendo llegar a su hijo.

Y a esas cuatro palabras que, tantos años después, quizá sigan siendo la mejor manera de explicar quién es Isidro Fernández Rozada:

–Ya ta aquí Sidro.