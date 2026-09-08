Tierra Astur lanza la edición 2026 de su sidra solidaria con motivo del día de Asturias

Tierra Astur vuelve a lanzar este año su edición especial limitada de sidra "Día de Asturias", un proyecto con fin solidario y divulgativo cuya venta financiará la reforestación de zonas rurales de la región con variedades de manzanos adscritas a la DOP Sidra de Asturias.

Como novedad en el presente año Tierra Astur redobla su apuesta incluyendo en la misma todas las variedades de sidra que comercializa: natural tradicional, DOP Sidra de Asturias y Sidra Selección; siendo así más ambicioso y dotando así al proyecto de una transversalidad que en palabras del Director General de Sidrerías Tierra Astur, César Suárez Junco, demuestra que "todas las sidras unidas pueden crear una mejor Asturias para el mañana".

Botella edición especial por el Día de Asturias / Cedida a LNE

"Esto es mucho más que una iniciativa para dar visibilidad a nuestra sidra, que también" ha afirmado Suárez Junco al hacer referencia a la iniciativa, asegurando que sueña "con que un día las pumaradas abracen todos los pueblos de Asturias. Así generaremos empleo, arraigo, paisaje y también una barrera natural ante fenómenos como los incendios que golpean cada año nuestro territorio".

La edición especial puede conseguirse en las sidrerías Tierra Astur y en sus tiendas

Esta edición especial de sidra está ya disponible desde el pasado día 1 de septiembre en todas las sidrerías Tierra Astur y en sus tiendas y seguirá hasta el día 30 de este mismo mes o finalización de existencias.

Segunda edición de un proyecto exitoso

Esta edición especial solidaria de sidra Tierra Astur es heredera directa del proyecto emprendido en el año 2025 y con el que la marca de sidrerías reforestó más de dos hectáreas de terrenos en la parroquia de Somao de la mano de la cooperativa Campoastur. Una plantación de casi 1200 árboles ejecutada en colaboración con el Colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo en una jornada con trasfondo educativo también, incidiendo en la importancia de la cultura sidrera asturiana más allá del simple consumo de nuestra bebida más emblemática.