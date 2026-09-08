Tierra Astur lanza la edición 2026 de su sidra solidaria con motivo del día de Asturias
Las ventas de esta tirada limitada servirán para financiar la reforestación de zonas rurales asturianas con pumaradas de variedades adscritas a la DOP Sidra de Asturias
L. L.
Tierra Astur vuelve a lanzar este año su edición especial limitada de sidra "Día de Asturias", un proyecto con fin solidario y divulgativo cuya venta financiará la reforestación de zonas rurales de la región con variedades de manzanos adscritas a la DOP Sidra de Asturias.
Como novedad en el presente año Tierra Astur redobla su apuesta incluyendo en la misma todas las variedades de sidra que comercializa: natural tradicional, DOP Sidra de Asturias y Sidra Selección; siendo así más ambicioso y dotando así al proyecto de una transversalidad que en palabras del Director General de Sidrerías Tierra Astur, César Suárez Junco, demuestra que "todas las sidras unidas pueden crear una mejor Asturias para el mañana".
"Esto es mucho más que una iniciativa para dar visibilidad a nuestra sidra, que también" ha afirmado Suárez Junco al hacer referencia a la iniciativa, asegurando que sueña "con que un día las pumaradas abracen todos los pueblos de Asturias. Así generaremos empleo, arraigo, paisaje y también una barrera natural ante fenómenos como los incendios que golpean cada año nuestro territorio".
La edición especial puede conseguirse en las sidrerías Tierra Astur y en sus tiendas
Esta edición especial de sidra está ya disponible desde el pasado día 1 de septiembre en todas las sidrerías Tierra Astur y en sus tiendas y seguirá hasta el día 30 de este mismo mes o finalización de existencias.
Segunda edición de un proyecto exitoso
Esta edición especial solidaria de sidra Tierra Astur es heredera directa del proyecto emprendido en el año 2025 y con el que la marca de sidrerías reforestó más de dos hectáreas de terrenos en la parroquia de Somao de la mano de la cooperativa Campoastur. Una plantación de casi 1200 árboles ejecutada en colaboración con el Colegio Lorenzo Novo Mier de Oviedo en una jornada con trasfondo educativo también, incidiendo en la importancia de la cultura sidrera asturiana más allá del simple consumo de nuestra bebida más emblemática.
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- EN DIRECTO: manifestación de apoyo a Ceuta en varios puntos de Asturias
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo