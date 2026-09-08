La voz prodigiosa de Asturias

Hay personas a las que uno conoce mucho antes de estrecharles la mano. A Joaquín Pixán yo quise conocerle desde que le escuché interpretar "Si yo fuera picador". Aquella voz me impresionó y despertó en mí el deseo de saber quién estaba detrás de ella. Desde entonces hemos mantenido una relación entrañable y una amistad que tiene mucho que ver con dos cosas que ambos llevamos muy dentro: el amor por nuestras respectivas tierras, en mi caso, también por Asturias, y la pasión por la música popular.

Asturias y Cantabria son dos comunidades hermanas. Como he dicho tantas veces, cántabros y asturianos formamos parte de la misma tribu, y quienes procedemos de las zonas próximas a esa frontera que sólo existe en los mapas sabemos hasta qué punto lo somos.

Yo vengo de Polaciones, una zona cántabra limítrofe con Asturias, unida por el Cuernón de Peñasagra, donde las tradiciones musicales son muy similares y donde también se interpreta tonada. Ese mundo forma parte de los recuerdos de mi niñez, de mis gustos y de mi manera de entender nuestra cultura.

Yo mismo hago mis pinitos y me atrevo a cantar, aunque soy perfectamente consciente de mis limitaciones. Quizá precisamente por eso admiro todavía más a quienes han recibido el don de una voz excepcional y han sabido convertirlo en una trayectoria artística. Joaquín es uno de ellos.

Pixán tiene una voz prodigiosa. Pero reducirlo únicamente a esa voz sería quedarse corto. A lo largo de nuestra amistad he podido conocer también su inquietud, su manera de aproximarse a la música y, especialmente, su compromiso con Asturias. Un compromiso que admiro profundamente. Si yo fuera picador ocupa, inevitablemente, un lugar muy especial en nuestra relación. No solo porque fue escuchándole interpretar esa maravillosa tonada como nació mi deseo de conocerle, sino porque después tuve el privilegio de recitar su letra en el Teatro Jovellanos de Gijón. Es uno de esos recuerdos que permanecen para siempre en la memoria y que explican mejor que muchas palabras la relación que hemos construido a lo largo de los años.

Pero hay otra canción que nos une y que, en este caso, mira hacia Cantabria. Joaquín no dudó en poner su voz a Santander la Marinera, la canción del inolvidable Chema Puente que tanto me gusta. Fue para celebrar mi cumpleaños. Uno de los mejores regalos que he recibido nunca.

Para mí, escuchar una canción tan ligada a Santander interpretada por Joaquín supuso una satisfacción muy especial. Y es también una buena muestra de esa cercanía musical entre nuestras dos tierras hermanas, que tantas veces hemos compartido y comentado.

Nuestra amistad me ha proporcionado además un privilegio del que me siento especialmente orgulloso: puedo conocer sus canciones antes de que se hagan públicas. Joaquín tiene el detalle de consultar mi opinión y me permite escucharlas desde el momento en que nacen. Para alguien que ama la música asturiana como yo, tener esa confianza y poder compartir con él esos momentos es un verdadero placer.

Pero Joaquín no se ha limitado a interpretar. Esa es, a mi juicio, una de las claves para entender la dimensión de su trayectoria artística. Admiro profundamente su capacidad para innovar dentro de la música popular, para ir más allá de las tradiciones sin renunciar a ellas. Ha sabido unir el respeto por aquello que hemos recibido de quienes nos precedieron con una inquietud permanente por explorar nuevos caminos.

La tradición necesita personas que la conserven, pero también artistas capaces de darle nuevas posibilidades. Joaquín ha demostrado tener esa capacidad. Posee una voz extraordinaria y, al mismo tiempo, el talento y la inquietud necesarios para innovar. Esa combinación es la que, a mi entender, explica buena parte de su reconocida personalidad artística.

Me parece absolutamente merecida la entrega de la Medalla de Asturias, Joaquín merece este reconocimiento y todos los homenajes que reciba, porque no solo estamos ante un maravilloso cantante. Estamos también ante una persona que ha dedicado su talento a la música y que lo ha hecho desde un profundo compromiso con Asturias. Estoy convencido de que pasará a la historia por esa gran voz, pero también por su talento innovador. Las voces excepcionales dejan huella, y todavía más cuando detrás de ellas existe la voluntad de hacer cosas nuevas y de abrir caminos desde el conocimiento y el respeto a la música popular.

El próximo 8 de septiembre será para él un día muy especial. Me habría gustado acompañarle personalmente en un momento tan importante, pero ese mismo día se celebra la Virgen del Puerto, el día grande de la villa cántabra de Santoña, una fiesta a la que nunca he faltado. Esa coincidencia me impedirá estar en Asturias junto a Joaquín para celebrar con él este reconocimiento de su tierra.

Aunque él sabe que siempre le acompañarán mi admiración y mi cariño, agradezco especialmente a LA NUEVA ESPAÑA la oportunidad que me brinda de hacerlos llegar a través de estas líneas. Gracias por permitirme felicitar públicamente a un grandísimo artista, pero, sobre todo, a un amigo entrañable.

Joaquín sabe cuánto admiro su voz, su talento y su compromiso con Asturias. Sabe también cuánto disfruto escuchando su música y cuánto valoro la confianza que ha depositado en mí durante todos estos años.

Este 8 de septiembre no podré darle personalmente ese abrazo que merece al recibir la Medalla de Asturias. Sirvan estas palabras para hacérselo llegar desde Cantabria y para sumarme a un homenaje que considero plenamente merecido.

¡Enhorabuena, Joaquín!