Un acuerdo que garantice la inversión, avanzar en los traslados al campus del Cristo y acelerar la ley de Universidades: las peticiones del rector Villaverde en la apertura del curso

“No hay mejor defensa de la universidad pública que invertir en ella. Una inversión que siempre redunda en su entorno. Siempre”, señaló el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, durante la ceremonia de apertura del curso académico 2026-2027. Y reiteró la necesidad de alcanzar un gran acuerdo institucional en beneficio de la institución académica con el Principado de Asturias. En su intervención, se dirigió al presidente autonómico, Adrián Barbón, con una solicitud: “Te pido que no cejes en el apoyo y compromiso que siempre has demostrado con la que es y será tu casa como egresado suyo que eres”.

Una petición que hizo extensible al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y a la directora general de Universidad, Cristina González Morán, también presentes en el acto. Villaverde urgió además a "tener nuestra ley de universidades", que "blinde nuestra financiación y coordine el sistema que, con la ley de ciencia, ponga los mimbres para construir esos ecosistemas de generación de conocimiento". Y se preguntó: "¿Se imaginan que el sistema sanitario o de educación públicos no tuvieran garantizado el cien por cien de la nominativa de su personal?".

EN IMÁGENES: Acto inaugural del curso 2026-27 en la Universidad de Oviedo / Juan Plaza

El acto se cerró con el discurso del Presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien hizo un repaso de los deberes hechos: "Financiamos la implantación de grados, aprobamos la ley de ciencia, avanzamos en la creación de centros de investigación, consolidamos un contrato programa que hoy es un modelo para otras comunidades autónomas". El compromiso de financiación, añadió, incluye "un plan de inversiones, mil millones en seis años y, además, con opción a prorrogarse otros cuatro".

La matrícula gratuita y el plan del Cristo

El Presidente indicó no obstante que, si hay una medida "que condensa la concepción que tenemos de la universidad pública es, sin duda, la implantación de la matrícula gratuita. El año pasado, recordarán, comenzamos con primero. Ahora extendemos la gratuidad a todos los cursos, a todos los niveles. Esta medida puede potencialmente beneficiar a unas 21.000 familias. Su auténtica relevancia es evitar que la situación económica de una familia determine hasta dónde puede llegar la formación de sus hijos e hijas. La educación pública está para abrir puertas, no para levantar barreras". De esta forma, en Asturias, desde las escuelinas hasta la Universidad, todas las matrículas son gratuitas.

Barbón asumió la petición hecha por el rector de "un acuerdo para que se haga explícito el apoyo y el compromiso de Asturias con la Universidad Pública". El Presidente aseguró que "el Gobierno ya está impulsando el decreto que regulará los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador. Vamos a incrementar en el próximo presupuesto la dotación económica de plan de inversiones de edificios e instalaciones. La misma voluntad se hará notar en la gestión de los programas de captación y retención de talento. Y tenemos que desarrollar un proyecto que es vital para la Universidad de Oviedo, vital para Oviedo, vital para Asturias y vital para el sistema judicial asturiano, que es todo lo que tiene que ver con el Campus del Cristo, un proyecto que requiere colaboración institucional y también perseverancia. Se han reanudado los trabajos que deben de culminar con el derribo del viejo hospital. No podemos parar hasta que la ampliación del campus sea realidad, para que ello nos permita precisamente liberar espacios y equipar a la justicia asturiana", enumeró. Y coincidió con el Rector "en considerar la futura Ley de Universidades como una oportunidad para consolidar el papel de la Universidad como eje de transformación económica, científica y social".

Un acto con muchas autoridades

En la sala central de la Biblioteca del Edificio Histórico estuvieron presentes también los miembros del equipo rectoral; la presidenta del Consejo Social, Ángela Santianes; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; los exrectores Juan Sebastián López Arranz, Juan Vázquez, Vicente Gotor y Santiago García Granda y un nutrido grupo de representantes sociales. También estuvieron presentes el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo; el Delegado de Defensa, coronel Jesús Moreno del Valle; el coronel jefe del Regimiento "Príncipe", José Miguel Garcés; el presidente del Consejo Consultivo, Pablo Baquero Sánchez; y el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, entre otros.

Villaverde indicó que la Universidad está en un momento crucial y decisivo: “Hay un cierto interés en dejar caer el sistema público universitario. Si este sistema cae, vamos a dejar atrás, bien atrás, a muchas personas que no van a tener la oportunidad de ser universitarios, como la tuvimos nosotros, con todo lo negativo que esto es para cualquier sociedad que quiera ser digna y equitativa; porque cada día se cree más en la absurda idea de que la ciencia puede comprarse y, si lo permitimos todo, el sistema de generación de conocimiento pública y para todos va a transformarse en un conocimiento mercenario y para unos pocos”, resaltó Villaverde.

Por ello, reclamó un gran acuerdo que muestre que “Asturias está con su universidad pública; que impulsamos con decisión proyectos tan ambiciosos como el nuevo campus de El Cristo, el plan de infraestructuras o de vivienda estudiantil; que reimpulsamos los programas de captación y retención de talento como los Severo Ochoa, María Goyri o Margarita Salas”, enumeró.

Las universidades privadas

Antes del acto, y sobre la implantación de las universidades privadas, el Rector indicó que “ni ahora ni en el futuro espero que notemos esa presencia de universidades privadas traducida en pérdida de estudiantes para la pública”. Para Villaverde, ambos modelos de Universidad ocupan "nichos distintos".

Además, solicitó al Gobierno autonómico ambición y audacia para la construcción de “un ecosistema de investigación e innovación, impulsando con decisión nuevos centros mixtos de investigación en la lucha contra el cáncer, los estudios sobre la vida y la salud, la supercomputación y la cuántica, el mar o el espacio. Si ese ecosistema madura y alineamos esfuerzos, estoy seguro de que Asturias será un polo de referencia y tractor de progreso y riqueza”.

Villaverde también se refirió al campus del Cristo, indicando que el proyecto "avanza, quizás no a la velocidad que a la comunidad universitaria y a este doctor le gustaría, pero bueno, vamos avanzando, ya tenemos ese proyecto adjudicado para la creación de ese proyecto de PERI, de Plan Especial de Reforma Interior, que es indispensable para abordarlo".

La caída en el informe PISA

Sobre otros aspectos de actualidad, Villaverde se refirió a los resultados del informe PISA. "Estos informes hay que verlos siempre con prudencia, pero también tomándoselos muy en serio. Nos ofrecen un montón de datos que deben servirnos para el análisis, sobre todo para el autoanálisis. Aunque el informe PISA no evalúa a los estudiantes universitarios, sí es cierto que evalúa a estudiantes que acabarán en un porcentaje alto en la universidad. Tenemos que seguir mejorando nuestra coordinación, sobre todo con secundaria y con bachillerato, para ayudar también a ese estudiantado a que tengan una buena orientación que les permita transitar a los estudios universitarios de una forma más exitosa. Porque no es fácil el salto de bachillerato a la universidad. Ahí tenemos que intensificar nuestra orientación y, sobre todo, nuestra coordinación y cooperación con el bachillerato".

El abandono temprano, un desafío colectivo

El catedrático de Psicología Educativa José Carlos Núñez Pérez fue el encargado de pronunciar la lección inaugural del curso 2026-2027. Bajo el título "La construcción del compromiso académico. Por qué algunos estudiantes dejan de creer que merece la pena permanecer en la universidad", Núñez abordó el abandono temprano como un desafío colectivo y defendió la necesidad de comprender los factores que ayudan al estudiantado a mantener su proyecto formativo. “El abandono de los estudios universitarios es un fracaso tanto individual como institucional”, advirtió a la comunidad universitaria presente en la Sala Central de la Biblioteca, antes de recordar que “hablar del abandono no significa hablar únicamente de cifras de rendimiento, tasas de permanencia o indicadores de eficiencia institucional. Significa hablar de trayectorias vitales interrumpidas, de proyectos personales que se debilitan, de expectativas familiares depositadas durante años y, en no pocas ocasiones, de oportunidades de transformación social que se pierden antes de consolidarse”.

“Los estudiantes permanecen cuando creen que pueden avanzar y cuando sienten que ese esfuerzo tiene sentido”, señaló Núñez, quien mencionó la importancia de las expectativas de éxito, la percepción de competencia, las emociones y el sentimiento de pertenencia en la trayectoria universitaria. “La universidad no retiene solo con planes de estudio. También retiene con vínculos”, afirmó antes de defender la necesidad de construir experiencias de aprendizaje que permitan al estudiante sentirse capaz, protagonista de su propia formación y parte activa de la comunidad universitaria.

Núñez dedicó la parte final de su lección a poner en valor la esperanza, entendida no como un optimismo ingenuo, sino como la capacidad de actuar y de encontrar caminos para avanzar hacia una meta. “La Universidad no administra únicamente conocimiento. Administra también trayectorias, expectativas y esperanza”, remarcó. En este sentido, destacó la importancia de que las instituciones revisen sus estrategias y acompañen al estudiantado para que pueda mantener su compromiso con la formación. “No hablamos de una esperanza perezosa; hablamos de una esperanza exigente: la que nace cuando existen objetivos claros, planes concretos y caminos posibles para alcanzarlos”, concluyó, reivindicando una universidad capaz de hacer que “permanecer siga teniendo sentido”.

La lección de Núñez hiló buena parte del discurso del Rector, quien aseguró compartir el análisis y las conclusiones del catedrático de Psicología Educativa. “Cada abandono es una llamada de atención”, reconoció el máximo dirigente de la institución académica asturiana al advertir que “la Universidad necesita más reflexión y mejor autoconocimiento”.

“Debemos tratar de hacer las cosas de forma distinta como institución y como sistema universitario para obtener resultados mejores allá donde, a pesar de insistir y perseverar, no los obtenemos”, apostó Villaverde. “El mayor error de todos para este rector es precisamente no arriesgarse. Con responsabilidad y realismo, desde luego; pero con determinación y firmeza”, ha defendido.

En este sentido, apoyó los resultados del plan estratégico y aseguró que “ya hemos iniciado el proceso de revisión y redacción de un nuevo plan estratégico 2027-2030, que presentaremos al inicio de 2027 y que tiene como objetivos hacer de la Universidad de Oviedo una universidad del siglo XXI: glocal, focalizada y federalizada”. Algo en lo que la institución está trabajando desde la unidad: “Lo estamos haciendo todos juntos. Quizá con discrepancias en los detalles, pero juntos y de acuerdo en lo esencial: debemos cambiar cosas para seguir mejorando y llegar más lejos”.

Villaverde retomó la lección de Núñez para asegurar que el objetivo es “revisar nuestras prácticas docentes y nuestras estructuras institucionales para que nos ayuden a desarrollar una expectativa real de éxito; mostrar con mayor claridad el valor y el sentido de lo que se aprende, se enseña, se investiga y se gestiona en la Universidad de Oviedo; y crear espacios donde la comunidad universitaria pueda sentirse protagonista de su propia experiencia en la universidad, porque el objetivo es que ser universitario y serlo de la universidad pública de Asturias, de la Universidad de Oviedo, siga teniendo sentido”.

En su alocución, el Rector defendió la internacionalización desde una perspectiva de liderazgo, con ejemplos ya en marcha como Ingenium o la red Crusoe-Aurea. Además, apostó por un cambio en la organización administrativa y de gestión de la investigación, sin cejar en la estrategia de rejuvenecimiento del profesorado, “que ya está dando sus frutos”. “Debemos seguir apostando por la savia nueva. Pero debemos pagarles bien, queridos presidente y consejero”, subrayó el Rector en este punto para reclamar al Principado una revisión del cuadro de remuneraciones, así como la aprobación del decreto que permita actualizar los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador (PDI). En cuanto al personal técnico, de gestión y administración (PTGAS), Villaverde recordó que la reciente autorización de la relación de puestos de trabajo (RPT) permitirá poner en marcha las nuevas estructuras administrativas, desarrollar las administraciones de campus y tecnificar la dirección de servicios esenciales, además de adoptar las medidas oportunas para que los A2 tomen posesión de sus plazas.

Palabras de reconocimiento

Villaverde dedicó un pequeño homenaje dentro de su intervención a Alfonso López Muñiz, quien ostentó hasta el pasado agosto el cargo de vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad. “Gracias por todos estos años de dedicación y compromiso sincero y generoso con la Universidad de Oviedo, ninguna palabra será capaz de expresar mi cariño, mi reconocimiento y mi agradecimiento”, aseguró el Rector. Además, Villaverde se dirigió a la defensora universitaria, Isabel Viña, que también ha alcanzado la edad de jubilación. “En su último informe afirmó que al menos en términos relativos la Universidad de Oviedo no era una universidad conflictiva. Estoy persuadido de que así es gracias a su extraordinario trabajo”, ha aplaudido.

Por otro lado, dio la bienvenida a Pelayo Alonso Buelga, presidente del Consejo de Estudiantes desde hace unos meses tras la salida de Jesús Vera Berdasco, a quien agradeció el trabajo de estos años. “Estoy seguro de que seguiremos el camino iniciado de construir ese gran pacto con nuestro estudiantado siendo útiles para atender sus necesidades y satisfacer sus expectativas”, apostó el rector. En ese marco de colaboración, señaló las tareas para el comienzo de curso: “Aprobar el anhelado nuevo reglamento de evaluación, revisar nuestra estratégica de becas para que nadie se quede atrás, desde el momento que afrontar una matrícula en nuestra universidad ya no es un problema económico, y abordar el desafío de vivienda del estudiantado”.

Más estudiantes en un curso que arranca mañana

El curso 2026-2027 comienza este jueves su periodo lectivo con más estudiantes en la Universidad de Oviedo. Los datos provisionales cifran en 21.274 las matrículas en grado, máster y doctorado a fecha de hoy, un 3% más que el mismo día del año pasado. Unos números que crecerán en las próximas semanas, puesto que está pendiente la última adjudicación de plazas en estudios de grado, además de mantenerse abiertos los periodos de matrícula en másteres y programas de doctorado. A ellos se suman más de 2.500 investigadores e investigadoras y una plantilla de Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios de 1.078 personas, lo que suma una comunidad universitaria cercana a las 25.000 personas.

Memoria del curso 2025-2026

Durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027, Ángel Espiniella Menéndez, secretario general de la Universidad de Oviedo, presentó los principales datos de la memoria correspondiente al curso 2025-2026. Espiniella destacó que la institución contó con 21.968 estudiantes matriculados en todas las etapas formativas, una oferta de 56 grados y 63 másteres, así como 30 programas de doctorado en los que se defendieron 256 tesis doctorales.

En el ámbito de la investigación, la Universidad de Oviedo gestionó 148 nuevos proyectos europeos, nacionales y autonómicos; asimismo, se puso de relieve la intensa actividad de transferencia, con 3 patentes nacionales, 3 internacionales, 8 nuevos activos de propiedad industrial, 10 nuevas cátedras de empresa y 172 microcredenciales que reunieron a 1.758 participantes.

El secretario general también subrayó que, en el ámbito de la internacionalización, se registraron 1.058 movilidades salientes y 896 entrantes, junto con 1.406 acuerdos internacionales y 977 participantes en los cursos de la Casa de las Lenguas.