La agencia Sekuens activa la compra del taller de Duro Felguera en Barros para cederlo a Indra

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens, ya ha dado los pasos para activar la compra del taller de Duro Felguera en Barros con vistas a cedérselo a Indra para que instale allí su segunda fábrica de vehículos militares blindados tras la del Tallerón en Gijón.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, fue preguntado esta mañana por el PP en la Junta General del Principado sobre qué exigencias ha impuesto Duro Felguera para la adquisición del taller de Barros y en qué condiciones se cederá su uso a la empresa Indra. Sánchez evitó dar detalles porque afirmó que, al mismo que se estaba celebrando el Pleno en la Junta, se estaba celebrando "una reunión del órgano colegiado de la entidad con la que tenemos que decidir el siguiente paso" en la operación del taller de Barros. En esa reunión se dio el visto bueno a la operación, puesto que el Gobierno del Principado ha convocado para esta tarde una rueda de prensa en la que dará los detalles de la compra.

"Es una operación políticamente irrenunciable para Asturias porque va más allá de una mera inversión", señaló Borja Sánchez. "Estamos hablando de que en Asturias se puede establecer un verdadero polo industrial en cuanto a la fabricación, ya no solo de vehículos blindados, sino de sistemas y subsistemas que van a estar muy presentes en los actuales programas de modernización del Ejército y en los futuros", añadió el consejero de Ciencia.

El diputado del PP Rafael Alonso preguntó a Sánchez por las exigencias que había impuesto Duro Felguera para venderle el taller y por la fórmula de cesión a Indra. "Duro Felguera no ha puesto ninguna exigencia y sobre las condiciones en las que se va a ceder ya veremos con qué figura se hará esa cesión a la empresa Indra para que desarrolle allí su proyecto de inversión, que como sabe tiene solicitado un proyecto de interés estratégico regional", se limitó a señalar el consejero de Ciencia.

"El destino de los impuestos de los asturianos merece, por lo menos, que sean transparentes en una operación como esta que, como poco, es singular", afirmó el diputado del PP Rafael Alonso.