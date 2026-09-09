Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 9 de septiembre de 2026

Oviedo

«Hablamos de esperanza», con motivo del Día Internacional de Prevención del Suicidio

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) retoma hoy su actividad y acoge a las 19.30 horas la conferencia «Hablamos de esperanza», que ofrecerá Daniel López, psicólogo clínico, voluntario del Teléfono de la Esperanza, coincidiendo con el Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre desde 2003. Será presentado por Ladis García, presidenta del Teléfono de la Esperanza. Entrada libre hasta completar aforo.

Preestreno

«Asturies el pasado que somos» es una serie documental que recorre el pasado arqueológico de Asturias para entender quiénes somos a través de lo que fuimos. Ángeles Caso guía una expedición de cinco episodios hacia los orígenes de nuestra especie. Desde los neandertales y el Paleolítico hasta la Edad de Piedra, la vida en los castros y la llegada de Roma, recorremos cinco grandes épocas de nuestra historia para descubrir la Asturias del presente a través de las huellas de su pasado. El preestreno se celebra a las 19.00 horas en el teatro Filarmónica y, tras el mismo, tendrá lugar un encuentro con el público con la participación de Ángeles Caso y Álex Galán, directores de la serie. Entrda libre.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 16.00 horas, juegos infantiles con animación y a las 18.00 horas, gran chocolatada. A las 21.00 horas, cine en el auditorio del Cerro de Santa Catalina.

Fiestas de La Guía

Para cerrar las celebraciones en honor a Nuestra Señora de La Guía, habrá un rosario de la aurora a las 7.30 horas.

Conferencia en el Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo y director científico del Grupo Español de Materias Primas Estratégicas/Críticas del Instituto de la Ingeniería de España y gran divulgador de la Geología, ofrecerá la conferencia «La energía del siglo XXI: realidad y deseos». Organiza la Asociación de Antiguos Alumnos del Real Instituto Jovellanos.

Charla en la Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, Enrique del Teso, profesor titular de la Universidad de Oviedo, impartirá la conferencia «Unidad y cohesión social ante los riesgos que corren: derechos y libertades». Organiza el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Hinchables en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición de indumentaria en el Pueblu d’Asturies

Se puede ver la exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies». A través de seis prendas de ropa interior y lencería femenina, utilizadas entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX, se muestra la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición «Iglesias de Fábrica Románica en Gijón» puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del hasta el 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. La muestra ofrece información gráfica y descripción de doce de las iglesias que conservan restos románicos de finales del siglo XII-siglo XIII del concejo de Gijón: portadas, arcos de triunfo, ábsides, canecillos y otros elementos. Hasta el día 13 se podrá ver la muestra «La Escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 19 de septiembre puede visitarse la exposición_«Imagen latiente», del artista madrileño Carlos Tárdez. Los horarios son de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cómic en Avilés

Las XXXI Jornadas del Cómic «Villa de Avilés» abren sus puestos a las 17.00 horas y celebran charlas a las 13.00 horas con Bartolomé Seguí, Joaquín López Cruces y Pep Brocal en la sala polivalente de la Casa de Cultura. Ya por la tarde los coloquios serán, a partir de las 17.00 horas, con Rubén Fernández, Carmelo Manresa, Daniele Kong, Paulina Spucches, y Rob Williams. Las firmas están previstas para las 20.45 horas.

Taller de dibujo

A las 17.00 horas, en la sala infantil de la biblioteca municipal Bances Candamo, taller de dibujo con Max Vento, uno de los invitados a las Jornadas del Cómic. El objetivo es acercar el arte de la ilustración a los más pequeños. Por eso está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 13 años. Es gratuito y no es necesaria inscripción previa, si bien las plazas se asignarán por orden de llegada, hasta completarse el aforo máximo de 15 participantes.

Bienal Climática

Proyección del documental «El género de la Democracia», de 18.00 a 20.00 horas en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13). Tras la proyección habrá un coloquio con su directora, Cecilia Barriga, y parte de las personas participantes en la película. El documental explora las tensiones entre género, juventud y ejercicio democrático, abriendo una reflexión sobre cómo las nuevas generaciones se relacionan con las instituciones y los mecanismos de participación política en un contexto de profundas transformaciones.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés, al final del paseo Manuel Ponga, acoge salidas en barco por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio del paseo de una hora es de 8 euros.

Mortadelo y Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón», una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre los combustibles fósiles, las formas contemporáneas del poder y la historia cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición benéfica en Castrillón

«El arte de ayudar» es el título de la muestra que se puede ver el Local Juvenil de Castrillón (Acebo, 5, Piedras Blancas) con los trabajos realizados por 49 personas. Hay obras firmadas por artistas desde los 5 años hasta la tercera edad. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 27 de diciembre, de lunes a domingo, en horario de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es simbólico, ya que consiste en alimentos no perecederos, latas de comida, pienso o productos desparasitarios de perros o gatos. Se trata de una iniciativa del Espacio de ARte Kirindipia, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Toda la recaudación se destinará al Banco de Alimentos y a la asociación Alma Animal.

Las Cuencas

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Mercadillo en Cabañaquinta

Los miércoles se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la plaza del Ganado desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Mercadillo en El Entrego

Los miércoles hay mercado callejero en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los puestos se montan en la calle Albéniz durante la franja matinal, aproximadamente de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen pueden recorrer medio centenar de stands ambulantes.

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

«Mar de esperanza», exposición fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica «Mar de esperanza», con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Muestra fotográfica en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica «Emovere», con imágenes tomadas por Encarnación González y Floragenia.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercado en Villaviciosa

Los miercoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano. Los asistentes podrán explorar la historia visual de nuestra bebida más emblemática a través de etiquetas, postales, cromos y diversa publicidad antigua. Se trata de un recorrido gráfico fascinante, impulsado por el Ayuntamiento local, para reivindicar la estética y el patrimonio de la cultura sidrera.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición «Mi mundo entre texturas» de Conde_N_Arte en Colunga

En la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga se podrá visitar la muestra «Mi mundo entre texturas», firmada bajo el nombre Conde_N_Arte. Impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, la exhibición pictórica estará disponible hasta el próximo 9 de septiembre. Los asistentes podrán visitarla de lunes a viernes, en horario de tarde, de 17.30 a 19.30 horas.

Muestra «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.