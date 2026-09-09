El alcalde de Madrid celebra el Día de Asturias brindando con sidra: "Veo mucho futuro a la región"

El Día de Asturias también se celebró en Madrid y con una presencia destacada: la del alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez-Almeida. Los Nuncios Ovetenses —personalidades de relevancia que, sin haber nacido en la región, tienen algún tipo de vínculo con Asturias y Oviedo— se reunieron ayer en una comida celebrada en el restaurante La Máquina, un clásico de la capital, con motivo del Día de Asturias. La cita fue organizada por la revista Vivir Oviedo y contó con la participación de dos de los tres próximos Nuncios: Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, y Rafael Miranda, ejecutivo del sector energético.

Los futuros embajadores de Oviedo compartieron mesa con algunos de los que ya ostentan ese título: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida —el primero en llegar al restaurante—; Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; y José Bogas, consejero delegado de Endesa. También estuvieron Amador Fernández, responsable de Madrid de Caja Rural; Ana de Miguel, ovetense y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid; y Santiago González-Alverú, responsable de Vivir Oviedo.

Martínez-Almeida recordaba antes de la comida su vinculación con Asturias a través de su padre, que trabajó en la fábrica de Ence en Navia, llevando los servicios jurídicos y viviendo a caballo entre el Principado y Madrid. "Desde aquello cogí mucho cariño a Asturias", recordaba el alcalde de Madrid, que también ha pasado varios veranos en Llanes y se declara un gran defensor de la región. "Llevo el nombre de Asturias y de Oviedo donde haga falta, gracias también a mi buen amigo Alfredo Canteli", alcalde de la capital asturiana.

Martínez-Almeida comentaba también que está con un ojo puesto en la actualidad de la región. "A Asturias la veo más cerca por el AVE y eso es muy importante, porque las comunicaciones eran un asunto pendiente. Creo que es una comunidad que lo tiene absolutamente todo, con posibilidades desde el punto de vista no solo turístico, sino también de servicios e industrial. Veo un gran futuro".

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Los Nuncios de Oviedo y el resto de participantes en la comida brindaron con sidra y hablaron del momento de la región y de la gran colonia asturiana que hay en Madrid, con más de 40.000 personas.