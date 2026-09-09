Los alumnos asturianos vuelven a las aulas “ilusionados” y con sus profesores “preocupados” por el informe PISA: "Un niño no puede salir de Primaria sin saber multiplicar... y salen"

Esta información ha sido elaborada por Carlos Tamargo, Sergio García, Lucía Hernández, María Terente, Pablo Antuña, Feliz Vallina, Myriam Mancisidor, Ana M. Serrano

Suena de nuevo el despertador para los 96.858 alumnos asturianos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que han iniciado hoy el curso escolar 2026-2027. En las puertas de los centros educativos, un cóctel de nervios, ilusión y "esa cosa del primer día" que describen tanto los escolares como sus padres. Los profesores, por su parte, miran con preocupación los datos del informe PISA que habla de un retroceso en lectura, matemáticas y ciencias.

Oviedo

Las calles de Oviedo volvieron a llenarse este miércoles a primera hora de niños y adolescentes con mochilas a la espalda. Regresaron los trasiegos apresurados, los padres dejando a sus hijos a las puertas de los centros y, sobre todo, los nervios del primer día. Los nervios se notaban especialmente entre quienes no solo estrenaban curso, sino también instituto. En el IES Doctor Fleming, los alumnos de primero de ESO fueron llegando a unas aulas completamente nuevas para ellos. La mayoría procede de los colegios Buenavista I y II y Baudilio Arce y tiene doce años, aunque alguno todavía no los ha cumplido.

La directora del centro, Natalia Ortiz, resumía el ambiente con una mezcla de "ilusión" y nervios también entre los adultos. "Hay muchas cosas que ajustar y arreglar", explicaba. El Fleming comienza el curso además con una novedad: la ratio baja de 27 a 25 estudiantes por aula. El instituto tiene cuatro grupos por cada curso de ESO y suma alrededor de 400 alumnos en Secundaria, unos 180 en Bachillerato y cerca de 500 en Formación Profesional. Cuando finalice la matrícula de los ciclos virtuales, rondará los 1.500 estudiantes.

El regreso coincide con el debate abierto por PISA 2025. Ortiz relativiza en parte esos resultados y plantea también la necesidad de revisar cómo se evalúan las capacidades de los jóvenes en una sociedad que ha cambiado rápidamente: "El alumnado no es menos inteligente o menos capaz ahora que cuando teníamos mejores resultados en PISA".

Gijón

Los mismos nervios entre padres e hijos se vivieron en la primera jornada escolar del Colegio Los Campos. Tras la gran reforma del centro que tuvo a los alumnos trasladados al Colegio Asturias el pasado curso, las nuevas instalaciones sorprendieron a las familias que tenían ganas por conocer el aspecto del colegio. "El cambio desde fuera se ve que es importante, teníamos muchas ganas de regresar", expresaba Mileidy Santos junto a su hijo Gabriel Molina. "Llevamos cuatro años en el colegio y el año pasado fue un cambio muy importante, no solo porque era otro colegio sino también por la dinámica del centro. Era distinto", aseguraba esta madre, mientras que su hijo asentía. "Prefiero regresar a este cole", confirmaba Molina.

Entre los docentes la expectación era máxima. La pista polideportiva lucía con globos y decoración para dar la bienvenida a los alumnos, 116 en total y con un 16% de nuevas matriculaciones. También se colgó de una de las porterías una pancarta dando la bienvenida. "Realmente son dos años atípicos los que hemos sufrido. Ahora también está siendo algo duro porque es empezar en un centro nuevo, con muchas cosas nuevas y a las que nos tenemos que ir adaptando, poco a poco", aseguraba Toni Medina, director del centro, que tampoco le daba mucha importancia a los nuevos datos del informe PISA. "No hago mucho caso a este tipo de informes, no los veo muy objetivos y es una prueba competencial. La ley dice que tenemos que trabajar por competencias, pero luego nos cuesta. Aunque es cierto que la sociedad en general y en los más jóvenes, el nivel de atención con las nuevas tecnologías ha disminuido", aseguraba el director.

En el colegio Xosefa de Xovellanos, en el barrio gijonés de Nuevo Roces, el estreno era doble. Por una parte, obviamente, del curso escolar. Y, por otra, del propio colegio, impulsado por el Principado y que ha supuesto una inversión de 16,52 millones de euros. Poco antes de las nueve de la mañana ya cundían los nervios entre familias y alumnos, deseosos de ver en funcionamiento el centro. "Llevamos muchos años esperando por esto; estamos ilusionados", subrayaron los padres. El madrugón del primer día no costó tanto teniendo en cuenta que venía acompañado de un "debut".

El colegio arranca su andadura con casi 200 estudiantes, que esta mañana se iban colocando en fila, por cursos, para entrar. Olivia Menéndez, que va a quinto de Primaria, solo había visto el centro por fuera y por fin pudo descubrir su interior. "Lo que más ganas tengo de ver son las clases", afirmó la cría. Su abuelo, Luis Antonio Antuña, también se mostró muy contento por que Nuevo Roces tenga cole. "Estamos nerviosísimos; es espectacular", indicó Antuña. "Es una alegría para el barrio; ver a nuestros peques aquí es una maravilla", sostuvo Lys Álvarez, presidenta de la recientemente formada asociación de familias.

El desplome nacional del nivel de los escolares que recoge el informe PISA también se coló en algún que otro debate. Y la sensación general es de "preocupación". "Un niño no puede salir de Primaria sin saber multiplicar... y salen", aseveró Silvia García, madre de Enol Bernardo, que abogó por "actualizarse a las nuevas tecnologías" pero "sin olvidarse del papel y el lápiz". "El sistema no está como debería estar y aun así es de las mejores comunidades autónomas", agregó Lys Álvarez, que además es maestra.

Avilés

En Avilés, el peso de los centros concertados es importante, con un aumento de matrícula año tras año. Lola Rodevas, Daniela Lledes, Nora Simarro, Jaime González y Mateo González son alumnos de 4.º de Educación Infantil en el colegio Paula Frassinetti. Este miércoles, los nervios pesaban más que sus mochilas. Entre los alumnos había más y menos ganas de empezar, pero todos tenían en común el entusiasmo por reencontrarse con los suyos.

Así pues, en la puerta del colegio, los reencuentros se mezclaron esta mañana con los últimos abrazos de los padres, alguna que otra lágrima, entre los más pequeños, y las primeras carreras por ver a sus compañeros después del verano. A eso de las 9.15 de este miércoles, el acceso al colegio era un cóctel de bullicio, prisas de las familias, cajas pesadas repletas de material, emoción y también pereza de algún que otro estudiante. "En verano no repasé nada", comentaba un chaval a un amigo. El otro añadía: "Yo leí algo". Una niña de 3 años que sollozaba con hipo - se enfrentaba a su primer día de clase, jornada de adaptación- preguntaba a su madre un sincero: "¿Hay que madrugar todos los días?"

Cuencas

En el Instituto de Educación Secundaria "Cuenca del Nalón", en La Felguera, algunos empiezan nueva etapa escolar con ganas de hacer "‘Educación Física’ porque me gusta el deporte, sobre todo el fútbol", contaba Illán Andreu, quien empieza 1° de la ESO. Su padre David añadía que "no leen nada, les cuesta", en relación a dicho informe. Otros como Daniela de la Cruz empiezan el último curso del centro, 2° de Bachillerato de Artes Plásticas. "Creo que la palabra ‘PAU’ va a sonar muchas veces, además tengo ganas de empezar ‘Historia del arte’". En cuanto al informe PISA, lo tiene claro, pues "es verdad que a algunos les cuesta leer y se equivocan en cálculos básicos, otros no saben ni lo que es un libro". En todos los casos siempre hay una excepción. Ella es Laura Parra, pues empieza 3° de la ESO, quien decía que "a mí la asignatura que más me gusta es ‘Biología’, me gustaría seguir por esa rama", lo que demuestra que sí hay cierto interés en las ciencias.

El profesorado demostró preocupación general por el resultado del estudio. Nuria Blanco, directora del centro, contaba que "estamos bastante contentos con el trabajo de la Consejería, en cuanto al informe PISA, si en Asturias tenemos un nivel más alto, ¿cómo estará el resto de España? Además, habrá tendencia a echar la culpa al profesorado, pero yo creo que lo que se debería fomentar en casa es la lectura, con una mayor implicación de los padres". Con una mirada más esperanzadora, Ana Sarmiento, profesora de "Ámbito sociolingüístico" de 3° y 4° de la ESO, en el programa de Diversificación, contaba que tenía "mucha ilusión por empezar, pero con bajón por los resultados del informe. Ahora toca trabajar con los chavales para que mejoren las cosas, que es lo que buscamos con la educación, que la escuela sea un motivo de ascenso social".

Siero

Lola y Gala Casielles cumplirán en breve dos años, son hermanas mellizas, y encaran el último ciclo en la Escuela Infantil Los Polesinos. "Vienen animadas, pero un poco también con esa cosa del primer día", cuenta su madre, Elena Casielles. Justo antes de entrar se encuentran con una compañera, Cloé Iglesias, también con esa incertidumbre de recuperar la rutina.

En Pola de Siero, entre El Carmín y Los Polesinos son 71 alumnos los que empiezan a la escuelina, en este tramo hasta los tres años. Aunque en el caso de Los Polesinos el centro está abierto a la mitad, por lo que podría abrirse una segunda unidad por ciclo para acoger otros 36 alumnos. "Es una pena que funcione a la mitad, con la capacidad que tiene, y que se haya quedado mucha gente fuera", detalla Nora Roces, madre de Claudia Neira, de dos años, que viene "encantada" al primer día de escuelina.

Se cuela alguna que otra lágrima a la puerta de la escuelina, que desaparece cuando los más pequeños empiezan a jugar ya en el aula con sus compañeros. En una jornada de adaptación, que se extenderá hasta tres días para los mayores y hasta tres semanas para los nuevos y más pequeños.

Oriente

En Cangas de Onís, el colegio público Reconquista recuperó este miércoles el bullicio que había quedado en suspenso desde junio. Carreras hacia el patio, abrazos entre compañeros que llevaban meses sin verse y alguna mochila estrenada para la ocasión devolvieron la vida a la entrada del centro justo el día después en que España conocía los peores resultados de su historia en el informe PISA. Los docentes llevaban ya una semana entera preparando ese regreso para que todo estuviera listo desde primera hora, entre horarios, aulas y materiales.

Entre el alumnado, las sensaciones eran diversas y se mezclaban sin complejos. "Ver a los amigos" fue la respuesta más repetida al preguntar qué ilusionaba más del nuevo curso, aunque no faltó quien reconociera cierto vértigo ante lo desconocido: "estoy nerviosa porque no conozco a la profe", admitía una alumna de primaria, todavía con la mochila a la espalda. Enma González sumaba su propio aliciente para el nuevo curso: "las clases de Educación Física", pero coincidía con sus compañeros en la parte menos deseada de la vuelta: "lo peor es tener que volver a estudiar", zanjaba con resignación.

El dato de PISA, recién publicado, sobrevoló igualmente las conversaciones pero no parece preocupar excesivamente a los padres. Salvador García, padre de alumnos del centro, quitaba hierro al asunto desde su experiencia particular: "mis hijos mejoraron, así que no estoy preocupado". Una mirada más crítica llegaba, en cambio, desde la jefatura de estudios. Javier Torroba no eludió el diagnóstico: "para mí, el paradigma de la educación actual no está funcionando al 100%", señaló, y fue directo al fondo del problema: "queremos hacerlos competentes, pero no lo son". A su juicio, el exceso de constructivismo pedagógico ha relegado aprendizajes básicos como aprender a estudiar o la comprensión lectora, por lo que reclama un giro: "una mezcla entre el conductivismo y el constructivismo".

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Torroba apuntó también a causas ajenas al aula: la resistencia de algunas familias a que se manden deberes y la sobrecarga de actividades extraescolares, que dejan a los menores sin ganas de "coger un libro para leer" por el simple "placer de leer" al llegar agotados a casa. Sobre el papel de las pantallas fue igualmente tajante: perjudican "completamente" la concentración y la comprensión lectora, y constató un cambio ya en marcha en las aulas: "en los colegios está cambiando la metodología" para recuperar el lápiz frente al uso excesivo de tabletas.