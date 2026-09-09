ArcelorMittal ya promociona los productos de la nueva acería eléctrica de Gijón, que estará operativa a finales de año

ArcelorMittal ya está promocionando productos de acero bajos en emisiones de carbono cuya fabricación será posible con la puesta en marcha, a finales de este año, del nuevo horno híbrido de arco eléctrico de Gijón. La multinacional mostrará este mes en Berlín, en el marco de la feria InnoTrans –un referente mundial en tecnologías de transporte–, su compromiso con la descarbonización del sector ferroviario. ArcelorMittal destacará la puesta en marcha de la nueva acería eléctrica de Gijón, que permitirá recortar las emisiones de CO2 en el proceso de fabricación del acero y producir en el tren de carril de Veriña raíles bajos en carbono para líneas ferroviarias.

InnoTrans, que se celebra cada dos años, reunirá entre los días 22 y 25 de este mes en la capital de Alemania a los actores más influyentes de los sectores ferroviario y de la movilidad. Con expositores de todo el mundo que ocupan los 42 pabellones del recinto ferial de Berlín, el evento constituye una plataforma única para el intercambio de ideas, la presentación de nuevos avances tecnológicos y la configuración del futuro del transporte.

ArcelorMittal contará con stand propio en el pabellón 26 de InnoTrans, donde presentará sus innovaciones. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que en la feria se destacará el compromiso de la compañía con la descarbonización del sector ferroviario a través de proyectos como el de la nueva acería eléctrica de Gijón o el proyecto SteelUp! en Luxemburgo, con los que impulsará la producción de acero con bajas emisiones de carbono para raíles de transporte, raíles ranurados, raíles ligeros y raíles para grúas, que dan soporte a una amplia gama de aplicaciones ferroviarias y de infraestructura.

A finales de 2023, ArcelorMittal anunció una inversión de 213 millones de euros para construir una nueva acería eléctrica en Gijón. En mayo de 2024 se iniciaron las obras y está previsto que la acería comience a operar a finales de este año. Es la primera gran inversión del programa de descarbonización de la compañía en Europa y supone el primer paso hacia una producción de acero con una baja huella de carbono en Asturias.

Una vez que el nuevo horno eléctrico de 1,1 millones de toneladas esté operativo, la planta podrá pasar a producir acero con bajas emisiones de carbono para el sector de los productos largos (carril y alambrón), lo que hará que la planta sea más competitiva, en particular para los sectores con estrictos criterios en materia de emisiones de carbono para los contratos públicos.

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La reducción de emisiones de CO2 se obtiene al pasar de un proceso en el que la materia prima principal es el arrabio procedente del horno alto, generado mediante la utilización de combustibles fósiles, a otro de alimentación mayoritaria de chatarra y prerreducidos de hierro en el que se utilizará energía eléctrica generada de forma renovable, en función de su disponibilidad. En un primer momento, la producción a través de la nueva acería eléctrica permitirá una reducción de emisiones de más del 35%, pudiendo alcanzarse una reducción de un millón de toneladas de CO2 equivalentes al año una vez finalice la fase de transición.