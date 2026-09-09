Bajan las muertes en verano en las carreteras asturianas: la DGT avisa de que la mayoría se producen en un tipo de vías y que una víctima no llevaba el cinturón

Cuatro personas fallecieron en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de Asturias durante los meses de julio y agosto, dos menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron seis. El descenso fue, por tanto, del 33%, y situó el verano de 2026 como el cuarto con menor número de víctimas mortales de la última década, solo por encima de los registros de 2019, 2020 y 2021. El número de heridos que necesitaron hospitalización, sin embargo, no varió y se mantuvo en 42.

El balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) refleja una reducción homogénea durante los dos meses de mayor movilidad estival. En julio se produjeron dos accidentes mortales con otras tantas víctimas, frente a las tres de un año antes, y agosto cerró igualmente con dos fallecidos, uno menos que en 2025.

La evolución contrasta además con el incremento de la movilidad en el conjunto del país. Los desplazamientos de largo recorrido alcanzaron los 102 millones durante el verano, un nuevo máximo de la serie histórica y un 1,5% más que el año pasado. De ellos, 52,5 millones se realizaron en agosto y 49,5 millones en julio. La DGT no ofrece en su balance una cifra específica de desplazamientos para Asturias.

Tres de cada cuatro fallecidos, en carreteras convencionales

Las carreteras convencionales volvieron a concentrar la mayor parte de la siniestralidad mortal en Asturias. Tres de los cuatro fallecidos perdieron la vida en este tipo de vías y uno en autopista o autovía. En comparación con el verano anterior, las víctimas descendieron en una persona en ambos grupos: de cuatro a tres en el resto de carreteras interurbanas y de dos a una en autopistas y autovías.

También cambió el perfil de los usuarios fallecidos. Tres viajaban en turismos y el cuarto era un peatón. En 2025 habían muerto cuatro ocupantes de turismos, un motorista y un ciclista. Este verano no se registraron víctimas mortales entre usuarios de motocicletas o bicicletas, por lo que los fallecidos pertenecientes a colectivos y medios vulnerables pasaron de dos a uno. Ese descenso convivió, no obstante, con la aparición de una víctima peatón, después de que el verano pasado no hubiera ninguna.

La variación fue especialmente acusada en el tipo de accidente. Las salidas de vía, que habían causado tres muertes en julio y agosto de 2025, no provocaron ningún fallecimiento este verano. En sentido contrario, las víctimas en colisiones frontales aumentaron de una a dos y representaron la mitad del total. Las otras dos muertes se produjeron en un atropello a peatón y en un siniestro clasificado dentro de otras tipologías.

La mitad de las víctimas tenía más de 65 años

Dos de las cuatro personas fallecidas tenían 65 años o más, una cifra idéntica a la del verano anterior. Las otras víctimas pertenecían a los grupos de 25 a 34 y de 55 a 64 años. No hubo fallecidos menores de 25 años, ni tampoco entre los 35 y los 54. Respecto a 2025 desapareció la única víctima del grupo de 45 a 54 años y los fallecidos de entre 55 y 64 se redujeron de dos a uno.

Por sexos, murieron tres hombres y una mujer, uno menos en cada caso que el año pasado. La DGT señala además que uno de los tres ocupantes de turismos fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad, la misma cifra registrada en 2025.

La mejora del balance del verano también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y el 31 de agosto fallecieron doce personas en accidentes ocurridos en vías interurbanas asturianas, tres menos que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un descenso del 20%.

Los datos tienen carácter provisional y contabilizan como fallecidas a las personas que murieron durante las 24 horas posteriores al accidente. A escala nacional, el verano terminó con 240 víctimas mortales, diez más que en 2025, mientras Asturias pasó de seis a cuatro.