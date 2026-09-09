La concertada asturiana lleva al Defensor del Pueblo su bloqueo de la jubilación parcial
El sindicato denuncia que Asturias sigue sin iniciar las negociaciones mientras la medida ya está implantada o en proceso de implantación en el resto de España
La enseñanza concertada asturiana ha llevado al Defensor del Pueblo su reclamación para que el Principado ponga en marcha la jubilación parcial de sus trabajadores. FSIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, trasladó esta situación al organismo que dirige Ángel Gabilondo durante una reunión en la que se abordaron los principales problemas del sector.
La jubilación parcial vinculada al contrato de relevo fue uno de los asuntos destacados por el sindicato, que denuncia la "singularidad" de Asturias: mientras la medida está implantada o en proceso de implantación en prácticamente toda España, el Principado todavía no ha iniciado las negociaciones. Según FSIE, el Defensor del Pueblo mostró su "sorpresa" ante esta situación y tomó nota de la reivindicación.
La organización ha iniciado además movilizaciones en los centros educativos asturianos para denunciar lo que considera una situación discriminatoria y reclamar que sus trabajadores puedan acceder a esta modalidad de jubilación en condiciones similares a las de otras comunidades.
FSIE trasladó también al Defensor del Pueblo otras reivindicaciones, como que la reducción de carga lectiva prevista en el proyecto de ley estatal incluya a la concertada, una financiación suficiente para reducir carga lectiva y ratios sin poner en riesgo el empleo, la convocatoria de la Mesa Sectorial y de la Comisión de Estudio del Puesto Escolar y una mayor participación del sector en las reformas legislativas que le afectan.
El sindicato denunció asimismo la "infrafinanciación" de la concertada y sus consecuencias sobre las condiciones laborales y salariales del personal de administración y servicios (PAS).
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