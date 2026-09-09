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El curso escolar arranca en Asturias con plazas docentes aún pendientes de cubrir, alerta el sindicato ANPE

La organización sindical critica que se convoquen plazas interinas una vez comenzadas las clases, reclama mejoras retributivas, menos burocracia y más recursos para atender a la diversidad

La vuelta al cole en el renovado colegio Los Campos de Gijón.

La vuelta al cole en el renovado colegio Los Campos de Gijón. / LNE

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Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

ANPE Asturias alertó este miércoles, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027, de que todavía existen necesidades de profesorado pendientes de cubrir en los centros públicos del Principado. El sindicato docente puso como ejemplo la publicación este mismo miércoles de la segunda convocatoria de aspirantes a interinidad y reclamó que las plantillas estén completas desde el primer día de clase.

“Los centros deben comenzar el curso con las plantillas completas y con todos los recursos necesarios. Las adjudicaciones posteriores deben responder a necesidades sobrevenidas, no convertirse en una fórmula ordinaria para completar, una vez iniciadas las clases, recursos que eran previsibles desde antes del inicio de curso”, afirmó la presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández.

La organización sostuvo que la incorporación de docentes con las clases ya comenzadas obliga a rehacer horarios, dificulta la organización de apoyos y desdobles y puede retrasar la atención a la diversidad.

Mejoras pendientes

ANPE valoró las medidas implantadas en los últimos meses dentro del Pacto Asturias Educa y otros acuerdos alcanzados en la negociación sindical, entre ellas la reducción de horas lectivas del cuerpo de Maestros. Sin embargo, reclamó seguir avanzando en la estabilidad de las plantillas, la reducción de la interinidad y de las medias jornadas, la bajada de ratios y el refuerzo de los recursos de orientación y atención a la diversidad.

En el terreno retributivo, el sindicato pidió desbloquear el tercer tramo del Plan de Evaluación Docente mientras se regula una carrera profesional específica para el profesorado. También reclamó compensar la función tutorial y reconocer económicamente determinados puestos y responsabilidades.

Equipos directivos y burocracia

La organización dedicó otra de sus principales reivindicaciones a los equipos directivos, para los que pidió mejoras salariales, una menor carga lectiva y burocrática, apoyo administrativo y más autonomía. “La vocación es necesaria, pero no puede ser una coartada para pedir a los docentes que trabajen por amor al arte”, señaló Fernández.

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ANPE reclamó además la implantación de la figura de la enfermera escolar para evitar que el profesorado tenga que asumir funciones sanitarias y anunció una campaña con un decálogo dirigido al alumnado para promover un uso responsable de la inteligencia artificial.

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