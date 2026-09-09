El doble grado de la Universidad de Oviedo que alcanza el 13 y vuelve a liderar las notas de acceso: así están todos los grados a falta del último corte

La Universidad de Oviedo publicó este miércoles la penúltima adjudicación de plazas para los estudios de grado con límite de acceso del curso 2026-2027, con el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas de nuevo en lo más alto de la tabla, con una nota de corte de 13,000. Medicina, con 12,900, y Odontología, con 12,740, ocupan los siguientes puestos de una clasificación que todavía puede experimentar cambios, ya que queda una última adjudicación, prevista para el próximo 17 de septiembre.

El cuadro difundido por la institución académica corresponde a la sexta adjudicación de la fase A, la tercera de las fases B y C y la primera de las fases D y E. Las calificaciones son, por tanto, provisionales: las plazas que queden libres por renuncias o por alumnos que no formalicen la matrícula seguirán ofreciéndose a quienes permanezcan en lista de espera.

Seis titulaciones por encima del 12

Tras el doble grado de Informática del Software y Matemáticas, que dispone de solo nueve plazas, Medicina mantiene una de las mayores exigencias de acceso pese a contar con una oferta de 162 plazas. A continuación aparecen Odontología, con 12,740 y 22 plazas; Biotecnología, con 12,466; Enfermería en Oviedo, con 12,245, y Enfermería en Gijón, con 12,048. Son, en total, seis titulaciones cuya nota de corte supera los 12 puntos.

Por debajo de ese grupo se encuentran el doble grado en Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, con 11,740, y Fisioterapia, con 11,670. También registran notas elevadas Psicología (11,452), el doble grado de Matemáticas y Física en su opción B (11,319), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación (11,264) y el doble grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria (11,202).

La concentración de titulaciones sanitarias en la parte alta constituye uno de los rasgos de esta adjudicación: cinco de los ocho estudios con las notas más elevadas corresponden a Ciencias de la Salud —Medicina, Odontología, las dos titulaciones de Enfermería y Fisioterapia—. Biotecnología completa el grupo de estudios científicos entre las primeras posiciones.

Cinco carreras se quedan en el 5,000

En el extremo contrario, cinco grados presentan una nota de corte de 5,000, la más baja recogida en la adjudicación ordinaria de junio. Son Administración y Dirección de Empresas, Estudios Ingleses, Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería de Tecnologías Mineras e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. La diferencia entre la máxima nota, el 13 del doble grado de Informática del Software y Matemáticas, y la mínima alcanza así los ocho puntos.

Muy próximas a ese límite aparecen también Ingeniería Mecánica, con 5,078; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con 5,102; Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, con 5,137; Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos e Ingeniería Eléctrica, ambas con 5,140, y Contabilidad y Finanzas, con 5,152. Buena parte de las notas más bajas se concentran, de este modo, en titulaciones de ingeniería.

Pénultima adjudicación de notas de corte de la Universidad de Oviedo / Uniovi

Los estudiantes que hayan obtenido plaza en esta adjudicación deberán formalizar su matrícula entre este 9 de septiembre y el día 15. Ese mismo plazo estará abierto para presentar reclamaciones.

La Universidad recordó además que quienes no hayan conseguido plaza o no se matriculen en la titulación adjudicada deberán renovar su solicitud para continuar en lista de espera. La última adjudicación del proceso se hará pública el 17 de septiembre, cuando se conocerá el séptimo corte de la fase A, el cuarto de las fases B y C y el segundo de las fases D y E.