Los empresarios españoles, incluidos los de Asturias, cierran filas con Ceuta: "No es admisible pedir a los ceutíes que se acostumbren a vivir así"

La CEOE ha llevado a Ceuta este miércoles la reunión de la Junta Directiva en un gesto para dar respaldo a la ciudad autónoma y a su tejido empresarial. La reunión, presidida por Antonio Garamendi, ha salido de Madrid pese al difícil encaje de agendas. Hasta allí se ha desplazado la presidenta de la Federación de Empresario de Asturias (FADE), María Calvo, quien el martes por la tarde viajó ya desde Asturias -por la mañana acudió a Covadonga a misa de la Santina por el día de la comunidad- para poder estar este miércoles en Ceuta. En la ciudad autónoma se ha encontrado con otro asturiano, el ovetense José Luis Álvarez Almeida, integrante de la CEOE como presidente de Hostelería de España.

Solo poco más de una treintena de los 271 miembros de la Junta Directiva -entre los que figuran Calvo y Almeida- se han desplazado físicamente a Ceuta, mientras que el resto participa por vía telemática. Con esto se quiere transmitir el "apoyo, cercanía y compromiso" con todos los ciudadanos ceutíes, sus empresas, autónomos, trabajadores e instituciones, tras los "graves acontecimientos" de finales de julio.

Los empresarios, en Ceuta: delante, quinto por la izquierda, Antonio Garamendi; en la tercera fila por la izquierda, Mría Calvo; y detrás, el primero por la derecha, José Luis Álvarez Almeida. / LNE

“Estamos hoy aquí para demostrar que Ceuta no está sola y para trasladar todo nuestro apoyo a sus empresarios y empresarias y al conjunto de la sociedad ceutí. Pero también para reclamar, junto con la presidenta de la CEOE de Ceuta, que esta situación se resuelva cuanto antes”, señaló María Calvo. La presidenta de FADE ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar plenamente la seguridad y la normalidad. “No hay actividad económica posible sin seguridad y sin normalidad. Ese es el punto de partida. Las ayudas económicas son necesarias y están bien, pero no sirven de nada si las empresas no pueden trabajar con normalidad, si no hay confianza para invertir y consumir y si los ciudadanos no pueden desarrollar su vida con tranquilidad”.

Calvo ha respaldado así la posición expresada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamando una respuesta que permita recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad. “Lo que desde luego no es admisible es pedir a los ceutíes que se acostumbren a vivir así. No tienen que acostumbrarse. Tienen derecho a la misma seguridad, a la misma normalidad y a las mismas condiciones para vivir y trabajar que cualquier otro ciudadano español. Y tenemos que hacer todo lo necesario para recuperarlas cuanto antes”.

La presidenta de FADE ha destacado finalmente el significado de la presencia hoy de CEOE en Ceuta: “No hemos venido solo a expresar solidaridad. Hemos venido a estar con ellos, a escucharles y a respaldar sus reivindicaciones. Lo que ocurre en Ceuta nos afecta a todos. Ceuta es España y sus problemas son también nuestros problemas”.

Por su parte, José Luis Álvarez Almeida, instó al Gobierno central a tomar medidas para dar una "rápida solución" a la situación en la ciudad autónoma. "Esto es una invasión territoria, no un problema migratorio. Se han roto negocios, familias... La gente de aquí está escondida, a las cinco de la tarde se recluyen y las calles quedan tomadas", lamentó.

Reunión especial

Se llevaba ya varios años sin celebrar una Ejecutiva fuera de Madrid. Este encuentro "es un claro gesto, una apuesta de la CEOE por Ceuta y por su futuro", según fuentes del organismo empresarial. Los que no han podido estar físicamente participa 'online'.

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Al frente de la delegación estuvo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Entre otros asuntos, los órganos de gobierno de la patronal abordaron la situación de seguridad y de logística en la ciudad autónoma "y el necesario apoyo del Estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la integridad territorial de Ceuta y de Melilla", que es "innegociable" y que forman parte de España y de la Unión Europea, según subrayó la organización.