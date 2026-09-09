Una explosión sin daños personales obliga a parar uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón

Una explosión localizada en la nave de toberas de horno alto "A" de ArcelorMittal en Gijón ha obligado a activar el protocolo de emergencia y parar la instalación. La detonación se produjo, según fuentes de la compañía, por una "vaporización súbita" y no intervinieron ni gases ni fluidos. En la zona trabajaban operarios, pero no se produjeron daños personales.

El suceso se produjo pasadas las nueve y media de la mañana y sus causas se están siendo investigadas por la compañía siderúrgica. Se produjo una fuerte detonación localizada en un elemento estructural de la plataforma de toberas, por las que se introduce oxígeno al horno alto. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que se produjo una "vaporización súbita" que provocó daños materiales "limitados".

De inmediato se activó el protocolo de emergencia y se paró el horno alto "A". Estará parado entre 24 y 48 horas para poder analizar las causas del incidente y reparar los daños. En la zona afectada se están llevando a cabo labores de retirada de escombros porque la explosión provocó que salieran trozos de hormigón disparados.