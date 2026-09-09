La fabada mantiene el trono asturiano pese a perder siete puntos estadísticos en un año

La fabada sigue siendo la reina de la gastronomía asturiana, aunque pierde parte del respaldo que había conseguido en los últimos años. El 81,4% de los asturianos considera que este plato es el más típico y representativo de la cocina del Principado, según el último estudio sobre Turismo y gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El cachopo, fenómeno gastronómico que conquistó las cartas, los concursos y una parte no menor de las mesas madrileñas, se queda en el 9,7%. El pote asturiano logra un digno 6,1%.

Sin embargo, el dato supone para el principal plato de cuchara un retroceso significativo respecto al año pasado. En el estudio de 2025, la fabada tenía un 88,3% de votos, por lo que pierde 6,9 puntos porcentuales en un año. La evolución muestra además que el respaldo a la fabada no ha seguido una línea descendente constante. En 2024, el 83,3% de los asturianos la señalaba como el plato más típico. En apenas dos años, el resultado actual queda 1,9 puntos por debajo del registrado en 2024 y 6,9 puntos por debajo del máximo alcanzado el año pasado.

El cachopo, al contrario, remonta la estrepitosa caída del año anterior. En 2024, el 10,3% de las respuestas correspondientes a Asturias eligió el cachopo como plato representativo. Un año después, la caída fue notable: apenas 3,7% de votos para el cachopo. Por eso, el repunte que vuelve a rozar el resultado de 2024 es motivo de orgullo.

El resultado también contiene una pequeña paradoja. Pocas comidas asturianas han conseguido durante los últimos años una proyección exterior comparable a la del cachopo. Hay campeonatos, guías, jornadas y restaurantes especializados. Este mismo año, el concurso nacional del Salón Gourmets volvió a coronar al mejor cachopo de España, mientras establecimientos asturianos lo han convertido en una eficaz tarjeta de presentación fuera de la región.

Pese a los cambios de opinión en los últimos años, la supremacía de la fabada en Asturias no tiene competencia en el resto de autonomías: es la segunda comunidad con mayor grado de acuerdo en torno a un único plato, solo por detrás de Aragón, donde el ternasco alcanza el 84,4%, solo tres puntos por encima de la fabada.

El resto de autonomías tienen un consenso notablemente inferior respecto a su comida estrella, señalando así, por otra parte, el enorme abanico de posibilidades que ofrece la gastronomía española. Más allá de Asturias, la paella mantiene el primer puesto en la Comunidad Valenciana, con un 78,2%. En Cantabria, el cocido montañés alcanza el 77%, y en Madrid, el cocido madrileño llega al 76,4%. En Canarias se imponen las papas arrugadas con mojo picón, con un 59,2%, y en La Rioja, las patatas a la riojana, con un 59,1%. Galicia se identifica con el pulpo a feira, con un 55,9%, mientras que Andalucía se decanta por el pescadito frito, con un 40%. En Castilla y León, el lechazo asado reúne al 44,2% de las respuestas; en Navarra, la menestra de verduras, al 31,5%; en el País Vasco, el bacalao al pil-pil, al 29,7%; y en Baleares, la ensaimada, al 39,9%.

Estos datos muestran hasta qué punto la fabada funciona como un símbolo gastronómico transversal del Principado. Incluso en el año en el que alcanza su porcentaje más bajo de la serie reciente, mantiene una gran ventaja sobre el resto de platos.

Y cuando se pregunta por España entera, la batalla nacional está mucho más apretada: la tortilla de patata aparece en primer o segundo lugar para el 62,7% de los encuestados, la paella para el 61,1% y el jamón ibérico alcanza el 42,7%. La fabada, en esta competición estatal, reúne un modesto 1,4%.

Por primera vez en la serie, la tortilla de patata adelanta a la paella como el plato que mejor representa la gastronomía española. El vuelco resulta especialmente significativo porque el año pasado la paella ocupaba el primer puesto y la tortilla se situaba cinco puntos por detrás. En 2026, sin embargo, la tortilla gana 4,4 puntos, mientras que la paella pierde 2,3.

La encuesta también resuelve, al menos estadísticamente, otro de los grandes debates nacionales: la tortilla se prefiere con cebolla y poco hecha. El 71,2% de los españoles considera que debe llevarla, frente al 22% que opta por una tortilla sin cebolla. Además, el 56,3% la prefiere poco hecha, frente al 27,2% que se decanta por una tortilla más cuajada.

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Pero para Asturias, el resultado deja una conclusión clara: la fabada pierde fuerza, pero no el trono. El ocho de cada diez continúa situándola como la receta que mejor representa al Principado y solo Aragón presenta un consenso mayor. El cachopo podrá seguir apareciendo en las fotografías de turistas impresionados ante una pieza de ternera del tamaño de una circunscripción electoral; el pote conservará su prestigioso electorado tradicional, y detrás vendrán el pixín, los callos, la carne gobernada o el arroz con leche reclamando su puesto. A escala nacional, mientras tanto, la tortilla de patata aprovecha el retroceso de la paella para convertirse en el nuevo símbolo gastronómico español.