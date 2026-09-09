A más lobos eliminados, más ataques al ganado: las cuentas de los conservacionistas para poner en duda el programa de control de Asturias

El nuevo programa de control del lobo aprobado por el Principado, que establece la posibilidad de eliminar hasta 67 ejemplares hasta finales de 2027, ha reabierto una discusión que va más allá de la batalla jurídica que ya preparan las organizaciones conservacionistas. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), coordinada en Asturias por Ignacio Martínez, duda de que dos décadas de controles para reducir los daños del lobo a la ganadería hayan tenido efectividad.

ASCEL ha reconstruido la evolución de los controles y de los daños empleando los propios datos de la Administración asturiana y concluye que los años con más lobos abatidos no se corresponden con una reducción posterior de las reses afectadas. Para la asociación, esa relación pone en cuestión el argumento con el que el Principado ha venido defendiendo las extracciones como herramienta para favorecer la convivencia entre el depredador y la ganadería extensiva.

El ejemplo más reciente es el que ASCEL utiliza para apuntalar su tesis. En 2024 se contabilizaron 3.257 reses afectadas. El programa correspondiente a 2025-2026 recogía la eliminación de hasta 53 lobos y, según los datos manejados por la asociación, finalmente los agentes del Principado abatieron 31, mientras otros 13 ejemplares murieron por distintas causas. Un año después, las reses afectadas ascendieron a 3.893, un 19,5% más. Frente a ese incremento, el nuevo programa eleva el máximo de extracciones hasta los 67 ejemplares, un 26,4% más que el cupo anterior.

ASCEL encuentra el caso que considera más ilustrativo en las denominadas áreas sin gestión específica. Allí, señala, los daños pasaron de 272 reses atacadas en 2024 a 1.006 en 2025. El programa anterior incluía once extracciones, pero los agentes llegaron a abatir veinte lobos y otro murió por otras causas. Para el nuevo periodo, el Principado fija en esa zona un máximo de 18 ejemplares. La asociación interpreta la evolución justo al contrario que la Administración: para ella, el fuerte aumento de los daños después de las eliminaciones demuestra que elevar la presión sobre el lobo no garantiza menos ataques.

Mayor número de abatimientos

También retrocede en el tiempo. ASCEL recuerda que 2013 fue uno de los años con mayor número de lobos abatidos, 36 sobre una población que entonces se estimaba en 256 ejemplares. Ese año se registraron 4.106 reses afectadas y en 2014 la cifra subió a 4.556, pese a lo cual fueron eliminados otros 27 lobos. Con estos datos, la organización rechaza que pueda establecerse una relación directa entre más controles y menor conflictividad ganadera.

ASCEL advierte de que desestructurar los grupos familiares puede terminar favoreciendo determinados ataques al ganado, y defiende que la respuesta debe centrarse en prevención, manejo y coexistencia en lugar de aumentar sucesivamente los cupos de extracción. El colectivo insiste: si después de matar lobos aumentan los daños y la respuesta al aumento de los daños vuelve a ser matar más lobos, el sistema entra, sostiene ASCEL, en un círculo difícil de justificar.