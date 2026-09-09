Perros contra lobos: la línea de ayudas de Asturias para evitar los ataques al ganado
La Consejería de Medio Rural quiere ayudar a los ganaderos a comprar canes que protejan a los animales: 720 euros por cada mastín, hasta 15 como máximo por explotación
Perros para ahuyentar a los lobos. La Consejería de Medio Rural del Principado ha puesto en marcha una línea de ayudar para que los ganaderos puedan adquirir canes para proteger a sus animales. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publica este miércoles el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de bases reguladoras de la nueva línea.
La iniciativa, que incluida dentro de las medidas incluidas en el Pacto por el Medio Rural, tiene como finalidad fortalecer la ganadería extensiva y semiextensiva, favorecer la coexistencia entre la actividad ganadera y la fauna silvestre y contribuir a prevenir los daños al ganado mediante el empleo de medidas de protección.
El proyecto establece una cuantía anual máxima de 720 euros por animal elegible, con un límite de 15 ejemplares subvencionables por explotación y año. La ayuda podrá alcanzar, por tanto, los 10.800 euros anuales por explotación.
La futura convocatoria se dirigirá a animales pertenecientes a la raza mastín español inscritos en el Libro de Orígenes Español (LOE) y a ejemplares del grupo étnico canino pastor del osu, reconocido por la Real Sociedad Canina de España.
Costes
Las ayudas contribuirán a sufragar los costes derivados del mantenimiento de estos animales, incluidos los gastos de alimentación, atención veterinaria, identificación y bienestar. La propuesta incluye ejemplares destinados efectivamente a la protección de ganado bovino, equino, ovino y caprino, siempre que estén correctamente identificados y vinculados administrativamente a una explotación ganadera.
Medio Rural recuerda que la ganadería extensiva "desempeña un papel fundamental en la conservación del territorio rural, el mantenimiento de los pastos, la prevención de incendios forestales y la fijación de población en las zonas rurales y de montaña". En este contexto, el empleo de perros de protección constituye una de las medidas preventivas más eficaces y consolidadas frente a los ataques de grandes carnívoros, especialmente del lobo.
Podrán acceder a esta línea las personas titulares de explotaciones ganaderas radicadas en Asturias que mantengan actividad ganadera y cumplan los requisitos establecidos en las bases. La propuesta contempla tanto los animales adquiridos como aquellos nacidos y criados en las propias explotaciones, siempre que su finalidad sea la protección efectiva del ganado.
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