El Principado, a través de la SRP, ofrecerá a Duro 10,65 millones por el taller de Barros para alquilárselo a Indra

El Principado, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), ofrecerá a Duro Felguera 10.658.000 euros por el taller de Barros, en Langreo, para luego alquilárselo a la multinacional española Indra para su proyecto de su segunda fábrica de blindados en Asturias. La oferta está respaldada por un informe de tasación de una empresa externa, según explicaron el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el presidente y consejero delegado de la SRP y director ejecutivo de Sekuens, David González, que presentaron los términos de la operación.

El consejo de administración de la SRP, sociedad mercantil que está participada mayoritariamente por Principado (más de 62%) y cuanta entre sus accionistas con bancos y empresas como Unicaja, EDP, Masaveu, Caja Rural de Asturias o Banco Sabadell, ha autorizado, a propuesta de la agencia pública Sekuens, el inicio de las negociaciones con Duro Felguera para adquirir por 10.658.000 euros el taller de Barros, en Langreo. El objetivo de la operación es facilitar la implantación en estas instalaciones de una fábrica de componentes y productos para la industria de la defensa impulsada por Indra.

Según destacó el consejero Borja Sánchez, la iniciativa "permitirá desbloquear un proyecto industrial estratégico para Asturias y favorecer una inversión con capacidad para generar empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para el tejido industrial y auxiliar de la comunidad". La operación fue adelantada hace una semana por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La operación se desarrollará de forma paralela en dos frentes. Por una parte, la SRP (la entidad que prestó a Duro Felguera 6 millones de euros para su rescate y que no podrá recuperar la cantidad tras el acuerdo de reestructuración de la compañía) iniciará el procedimiento para adquirir las instalaciones a Duro. Por otra, negociará con Indra las condiciones de arrendamiento y uso industrial del complejo. La previsión del Gobierno de Asturias es completar la operación en un plazo aproximado de tres meses, siempre que culminen favorablemente los trámites societarios, jurídicos, técnicos y administrativos necesarios.

Como primer paso, la SRP remitirá a Duro Felguera una oferta no vinculante de casi 10,7 millones para la adquisición en pleno dominio del taller de Barros. En caso de aceptación, se iniciará el proceso de compraventa, que requerirá la autorización definitiva de los órganos de gobierno de ambas entidades.

De forma simultánea, la SRP negociará con Indra un contrato de arrendamiento con una duración mínima de veinte años. "La renta se determinará entre ambas partes y se fijará en función de los criterios de mercado y garantizará a la compañía la disponibilidad de los espacios necesarios para desarrollar su actividad industrial", señaló David González, director de Sekuens y presidente de la SRP.

El complejo de Barros cuenta con cerca de 80.000 metros cuadrados distribuidos entre diversas edificaciones y áreas productivas. Indra asumirá las inversiones necesarias para rehabilitar, acondicionar y equipar los espacios que vaya a utilizar, con el fin de transformarlos en una planta destinada a la fabricación de vehículos blindados. El proyecto estratégico que presentó Indra ante el Principado, que incluye tanto las instalaciones del Tallerón de Gijón como el taller de Barros, prevé una inversión de 30 millones y la creación de un mínimo de cien empleos en Barros y el mantenimiento de otros 400 puestos de trabajo vinculados a Indra Sistemas en la región.

"Si hoy podemos avanzar en la implantación de una segunda fábrica ligada a los proyectos de Indra es porque el Gobierno de Asturias ha trabajado durante meses para que esta oportunidad no se perdiera", ha valorado Borja Sánchez, que señaló que "no se trata solo de recuperar unas instalaciones, sino de atraer proveedores, impulsar oportunidades empresariales y crear empleo cualificado tanto en el valle del Nalón como en la comunidad", ha indicado el consejero.

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David González apuntó que la operación permitirá incorporar al patrimonio de la SRP un activo industrial de gran dimensión y valor estratégico "único en el Norte de España" por sus dimensiones y conexiones. Apuntó que a los ingresos derivados del arrendamiento se sumarán la recuperación de edificios y terrenos actualmente infrautilizados y su posible revalorización gracias a las inversiones que acometerá la compañía. "No estamos ante un subvención ni ante una cesión gratuita de instalaciones, es una inversión", señaló David González, que destacó que una tasadora externa homologada por el Banco de España avala la oferta de adquisición que se presentará a Duro la próxima semana.