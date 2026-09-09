Un reconocimiento unánime de toda la sociedad asturiana: el acto institucional de entrega de las distinciones autonómicas reunió a 1.400 asistentes en el Auditorio Príncipe Felipe

Una representación de toda Asturias –y algo más– se reunió en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para el acto institucional de entrega de las distinciones de la región. De la política a la justicia, pasando por la cultura, la educación, las artes o la empresa, los diversos sectores contaron con integrantes para una ceremonia que aglutinó a 1.400 personas. La persistente lluvia hizo imposible el tradicional paseíllo en la entrada.

En primera fila estuvieron el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; y los expresidentes del Principado Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Javier Fernández. La nómina institucional también la engrosaron Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, junto a la práctica totalidad de los consejeros del Gobierno de Adrián Barbón; Pablo Baquero, presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias; Roberto Fernández Llera, síndico mayor; y Gabriel Bernal, fiscal superior de Asturias. Junto a ellos, Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.

Del ámbito empresarial acudieron, entre otros, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y uno de sus antecesores, Severino García Vigón. Así como los máximos responsables de las Cámaras de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; de Gijón, Félix Baragaño; y de Avilés, Daniel González; el presidente de Alsa, Jacobo Cosmen; el presidente de ILAS-Reny Picot, Francisco Rodríguez; el director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda; el presidente de la patronal hostelera OTEA, Javier Martínez; el presidente de Hunosa, Enrique Fernández; y Begoña Fernández Costales, presidenta de FEDA. También acudieron los líderes sindicales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de CC OO, José Manuel Zapico.

En el Auditorio ovetense estuvieron varios alcaldes, entre ellos, los de Gijón (Carmen Moriyón), Avilés (Mariví Monteserín), Mieres (Manuel Ángel Álvarez), Grado (Alejandro Patallo), Salas (Sergio Hidalgo), Castrillón (Eloy Alonso) y Sariego (Saúl Bastián).

Del Partido Popular asistieron, entre otros, su presidente, Álvaro Queipo; el expresidente Ovidio Sánchez; el diputado nacional Silverio Argüelles; el diputado autonómico Luis Venta; y el presidente de los populares de Oviedo, Mario Arias. Del PSOE, el secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga; o los gijoneses María José Ramos (exconsejera del Gobierno regional) y Pedro Sanjurjo (expresidente de la Junta). De Izquierda Unida, su coordinador general, Ovidio Zapico, y su portavoz en Oviedo, Gaspar Llamazares.

El ámbito científico estuvo representado por Rosa Menéndez, expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y la Universidad de Oviedo, por su rector, Ignacio Villaverde; así como algunos de sus antecesores en el cargo, como el químico Vicente Gotor y el médico Juan López Arranz. También estuvo el exvicerrector recientemente jubilado Alfonso López Muñiz; Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química; Santos González, catedrático de Álgebra y marido de la galardonada Consuelo Martínez, y Vidal de la Madrid, catedrático de Historia del Arte.

No faltó el Padre Ángel García, fundador y máximo responsable de Mensajeros de la Paz, con una de sus características bufandas rojas. Asistieron además a la nutrida ceremonia Teresa Sanjurjo, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, y Luis Felipe Fernández, director del Foro Comunicación y Escuela. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estuvieron representados por Francisco Javier Puerta, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Asturias; Rubén Flores, jefe de la Sección de Personal y Apoyo de la Comandancia de Asturias; así como Jorge Ignacio Moreno, jefe superior de la Policía Nacional en Asturias; Manuel Díaz-Faes, jefe regional de Operaciones; y Fermín Treceño, jefe de la Comisaría de Gijón. Por parte de las Fuerzas Armadas, asistieron el coronel José Miguel Garcés, jefe del Regimiento Príncipe número 3 y comandante militar de Asturias; el general de brigada Marcial González Prada, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra y Representante Institucional del Ejército de Tierra; el coronel Jesús Moreno del Valle, delegado de Defensa en Asturias, y el capitán de navío Luis Rodríguez Garat, comandante naval de Gijón.

Del sector sanitario acudieron Elisa Seijo, psiquiatra y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Asturias; el catedrático de Otorrino Carlos Suárez Nieto; y el pediatra José Blas López Sastre. Del Tercer Sector, José Manuel Álvarez, presidente de Aspace Asturias, y Ana Rúa, presidenta de la Fundación Siloé.

Por parte del Real Oviedo (además de Jesús Martínez, máximo accionista, y Martín Peláez, presidente) acudieron los integrantes de las primeras plantillas de los equipos masculino y femenino, así como varios jugadores de la cantera. Por su parte, el Sporting estuvo representado por Joaquín Alonso, vicepresidente institucional del club; y Jorge Morales, director de Relaciones Institucionales. Marta Galán, conocida perfumera de Oviedo, estaba con varios amigos de la periodista Maruja Torres, una de las homenajeadas, entre ellos su hijo, el humorista Edu Galán. Cerca estaba sentada Marisol Saavedra, viuda del expresidente regional Vicente Álvarez Areces.

Representando a Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, estuvieron, junto al presidente, Javier Moll, y la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el consejero delegado, Aitor Moll, así como el director general, Sergi Guillot, y su esposa, la ingeniera y empresaria Carlota Pi. También acudieron Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales; Ángeles Rivero, directora general del periódico; José Manuel Vaquero, ex consejero delegado; Eloy Méndez, director; y Marcos Alonso, gerente. Asimismo estuvieron los exdirectores Melchor Fernández y Gonzalo Martínez Peón. Igualmente asistió Juan Carlos da Silva, director general de Prensa Ibérica en Galicia.

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En las butacas estaban acomodados también, entre muchos otros, el director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Ramón Rodríguez; el jurista Javier Junceda; Amada González, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias; el cantante Jerónimo Granda; y Fernando Delgado, presidente de la Asociación de Cronistas de Asturias.