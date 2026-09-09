Vuelta al cole en Asturias: cerca de 97.000 escolares inician el curso con más profesores y menos alumnos por aula

Un total de 96.858 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato han iniciado hoy el curso escolar 2026-2027 en Asturias. El nuevo año académico estará marcado por la siguiente acuación: más profesores y menos alumnos por aula.

A primera hora de este 9 de septiembre han iniciado a la vez el curso todos los alumnos asturianos, incluídas las 105 escuelas del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) operativas en el Principado que, por primera vez, comienzan el curso de forma simultánea con el resto de etapas educativas. En ellas están matriculados actualmente 4.358 niños y niñas.

La matrícula en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se reduce este curso en 1.861 estudiantes respecto al año pasado, lo que representa un descenso del 1,8%. A pesar de esta evolución demográfica, el Gobierno de Asturias mantiene su apuesta por reforzar los recursos humanos para mejorar la calidad del sistema educativo.

En Infantil y Primaria están escolarizados 54.579 alumnos y alumnas, un 1,88% menos que en el curso anterior. De ellos, 38.687 cursan sus estudios en la red pública y 15.892 en la concertada, con descensos del 2,18% y del 1,14%, respectivamente. Gijón continúa siendo el concejo con mayor número de matriculaciones en estas etapas, con 14.252 estudiantes, seguido de Oviedo, con 12.895.

Secundaria y Bachillerato suman 42.279 estudiantes, lo que supone una caída del 1,89% respecto al pasado curso. La red pública concentra 32.293 matrículas y la concertada, 9.986. En términos porcentuales, la disminución es del 2,45% en la enseñanza pública y del 0,05% en la concertada. También en estas etapas Gijón encabeza el número de estudiantes, con 11.450, mientras que Oviedo registra 10.261.

Más profesorado

El descenso del alumnado contrasta con el crecimiento continuado de las plantillas docentes. La educación pública contará este curso con 12.882 docentes. De ellos, 10.183 forman parte de la plantilla orgánica, que aumenta en 548 plazas respecto al año anterior y supera por primera vez la barrera de los 10.000 profesionales.

El Principado se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con mayor inversión por alumno en los centros públicos de enseñanza, solo por detrás de País Vasco, Navarra y Cantabria. Así lo refleja el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026, elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El último dato oficial sitúa la inversión educativa en 9.062 euros por estudiante durante 2023. Esta cantidad supone un incremento de 474 euros respecto a 2022, equivalente a una subida del 5,5%, y de 2.009 euros en comparación con 2018, lo que representa un aumento acumulado del 28,4%.

La inversión por alumno en Asturias supera además en un 14% la media nacional, situada en 7.943 euros.

Nuevos centros

En materia de infraestructuras, la principal novedad del curso es la puesta en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria Xosefa de Xovellanos, en el barrio gijonés de Nuevo Roces.

La construcción del centro ha supuesto una inversión de 16,5 millones, la mayor realizada hasta la fecha por el Principado en un equipamiento educativo de estas etapas. A esta cantidad se suman otros 165.000 euros destinados a una primera fase de dotación de mobiliario.

El colegio comienza su actividad con 194 escolares distribuidos en cinco unidades de Infantil y siete de Primaria, aunque dispone de espacio suficiente para alcanzar las 27 unidades en función de la evolución de la demanda.

Formación Profesional: dos nuevos títulos

La FP vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del nuevo curso. Asturias incorporará dos nuevas titulaciones: el grado básico de Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y el ciclo de grado medio de Seguridad. Ambos se impartirán en Gijón.

El nuevo sistema de Formación Profesional sigue avanzando hacia un modelo más vinculado a las empresas. La Ley de FP, en pleno funcionamiento desde el curso pasado, refuerza el carácter dual de estas enseñanzas, con formación tanto en el centro educativo como en empresas.

La Universidad, el día 10

La vuelta a las aulas también alcanza a la Universidad de Oviedo, aunque con un calendario ligeramente diferente. La institución inaugurará oficialmente el curso académico 2026-2027 el miércoles 9 de septiembre, mientras que el periodo lectivo comenzará el jueves 10 de septiembre. Este curso será, además, el del desembarco de la universidad privada en Asturias.

Los nuevos universitarios están teniendo estos días sus Jornadas de Acogida, con actividades organizadas entre el 2 y el 10 de septiembre para conocer las facultades y escuelas, los servicios universitarios, las titulaciones y las posibilidades de participación en la vida universitaria.

La gran novedad de la institución académica asturiana estará en su oferta de titulaciones. La Universidad ofrecerá 5.494 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado para el curso 2026-2027. Todas ellas con matrícula gratuita. Una medida, la de la gratuidad, que el Principado extiende desde este año a todos los alumnos de grado, que no tendrán que pagar por su titulación.

Entre las novedades destaca el nuevo doble grado en Pedagogía y Educación Social, con 40 plazas. También se incorpora el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 40 plazas, en la Facultad Padre Ossó, y se amplía la oferta de Educación Social, que incorpora 40 nuevas plazas en modalidad online, además de las presenciales.

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La oferta de doctorado contará, por su parte, con 675 plazas repartidas entre las distintas ramas de conocimiento.