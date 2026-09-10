Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 10 de septiembre de 2026

Oviedo

María Sanhuesa imparte una conferencia sobre la primera ópera de la 79ª Temporada de Oviedo

La 79ª Temporada de Ópera de Oviedo se abre este año con «Sorrow», programa doble que une los kindertotenlieder de Gustav Mahler y la ópera Suor Angelica de Giacomo Puccini. Para saber más acerca de esas obras y entender el trasfondo, ofrecerá hoy a las 19.30 horas una conferencia en el Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7), la musicóloga María Sanhuesa Fonseca, profesora de la Universidad de Oviedo y miembro del RIDEA. La presentará Adolfo Domingo, responsable de Publicaciones en Ópera de Oviedo. Entrada libre.

San Mateo

Arrancan las fiestas de San Mateo con la lectura del pregón a las 20.00 horas desde el balcón de la plaza del Ayuntamiento por parte de la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández. El chupinazo será lanzado desde el mismo lugar por las jugadoras del Lobas Alimerka Oviedo de Balonmano. A las 21.00 horas tendrá lugar un concierto gratuito protagonizado por «Celtas Cortos» en la calle Uría y a lo largo del día abrirán sus puertas las 37 casetas hosteleras repartidas entre el Campo San Francisco y las plazas de Porlier y la Catedral. La Banda de Música «Ciudad de Oviedo» protagonizará un pasacalles entre las calles Doctor Casal y la plaza de la Catedral a partir de las 19.30 horas y la fanfarria El Felechu animará también el Antiguo entre las 18.00 y las 21.00 horas. También abrirá el mercado de San Mateo en la avenida de Italia del Campo San Francisco, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Presentación

La librería Kafka & Co recibe a las 19.00 horas a Pilar Sánchez Vicente, para presentar y firmar «La banda del bótox», en concreto la edición de Lectura Fácil recientemente publicada por La maleta ediciones, de la cual nos hablará junto a las también escritoras Alicia G. García y Reyes Martínez, responsables de la adaptación a este método de redacción pensado especialmente para lectores con un dominio inicial del castellano, así como para gente con discapacidades de desarrollo o lectores generales que buscan un entendimiento rápido y claro del libro.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Prosiguen las celebraciones de Los Remedios y La Soledad en el barrio Alto. A las 17.30 horas, concurso de tortillas en el auditorio del Cerro de Santa Catalina. Desde las 19.30 horas habrá un corte de jamón, gratis hasta fin de existencias. A las 20.00 horas, concierto de «Silvidos y Gemidos» y DJ hasta fin de fiesta.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

En el Parque de Los Hermanos Castro está instalado el parque hinchable Funbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles en un parque pensado para la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo y festivos. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

«Convivium» en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hoy, a las 18.00 horas, habrá una visita guiada monográfica a una vitrina, titulada «La sobremesa». La dirigirá Almudena Orejas Saco del Valle, comisaria de la exposición e integrante del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas_(CSIC). A las 18.30 horas, tendrá lugar una conversación en torno a la arqueología de la dieta y la convivialidad. Se llamará «Los mitos alimentarios no nacieron ayer: de la Antigua Roma a TikTok», con Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniero Técnico Agrícola.

«Háblame de música» en la Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, la Biblioteca Pública Jovellanos acoge una nueva sesión del ciclo «Háblame de música», dedicada en esta ocasión a la gaita asturiana y a su evolución desde finales del siglo XX hasta nuestros. La protagonizará José Luis García.

Presentación de libro en el Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, se presentará el libro «De África a su Diáspora: Selección de textos y guías de lectura», de Vicente E. Montes Nogales y Ángela Suárez Rodríguez. Organizan la Sociedad Cultural Gesto y la Fundación el Pájaro Azul.

Charla en la Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se ofrecerá la conferencia «Hórreos y paneras asturianas. Cinco siglos de vida», a cargo de Paulino García Suárez, antiguo alumno de la Fundación Revillagigedo y que trabajó en los ferrocarriles públicos durante cuarenta años. Organiza el acto la Asociación de Antiguos Alumnos del Real Instituto Jovellanos.

Encuentro poético en la Escuela de Comercio

A las 19.30 horas, la asociación cultural Encadenados impulsa un recital poético en el que se presentará el poemario «La piel oculta». Fran Navarro hará un acompañamiento musical.

Exposición de indumentaria en el Pueblu d’Asturies

Se puede ver la exposición temporal en el Muséu del Pueblu d’Asturies, integrada en la exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 – 1965»: «EXPUESTAS». Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies».

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición «Lorca en Asturias» podrá visitarse hasta el 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de «La Barraca». Mientras, la muestra «Iglesias de Fábrica Románica en Gijón» puede verse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA). Se podrá ver del hasta el 8 de septiembre de 2026, de lunes a viernes: de 9.00 a 21.00 horas, los sábados: de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas y los domingos y festivos de apertura: 12.00 a 14.00 horas. Hasta el día 13 se podrá ver la muestra «La Escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición «Guille López:_luz y grafito». Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

«Instantes encontrados» es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. «Instantes encontrados» es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

«Cohetes y satélites» es el título de la muestra que se puede visitar hasta el día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Avilés y comarca

XXXI Jornadas del Cómic «Villa de Avilés»

La Casa de Cultura acoge una nueva jornada de las XXXI Jornadas del Cómic «Villa de Avilés», que comienza a las 12.00 horas con la presentación de los cómics «Sucesos críticos variados», con su guionista Deniz Camp y «Las hermanas Season» con su dibujante Paul Azaceta. A las 12.30 horas habrá una visita guiada a la exposición «Rafa Fontériz: explorando los géneros a través del tiempo», a cargo de su autor. Y por la tarde habrá dos charlas coloquio protagonizadas por Homs (17.00 horas) y Raquel Gu (17.40 horas).

Taller de dibujo

La sala infantil de la biblioteca Bances Candamo ofrece talleres gratuitos de dibujo con Max Vento, dentro de las XXXI Jornadas del Cómic. Habrá una sesión a las 17.00 horas para niños de 8 a 13 años y otra a las 18.00 horas para jóvenes de 13 a 16.

Bienal Climática

La Factoría Cultural acoge de 17.30 a 20.00 horas el diálogo «Refugios Climáticos como espacios para el ejercicio de la democracia», una reflexión colectiva sobre espacios de protección, convivencia y participación. La actividad forma parte de la programación de la Bienal Climática.

Deriva por la ría

La Bienal Climática propone «Derivas de la Cartografía Crítica: El estuario de Avilés», un recorrido en barco por la ría para explorar su evolución ecológica e histórica. La salida será a las 11.00 horas desde el Club Náutico Marina de Avilés. Las plazas son limitadas.

Bosque comestible

La Factoría Cultural acoge de 17.30 a 19.00 horas la actividad «Bosque Comestible. Refugio Climático», vinculada al programa Espacio Joven y a la Bienal Climática.

Arte en la calle

La calle Palacio Valdés mantiene la programación de «El Veranín de Art Street», iniciativa cultural que combina música, teatro, poesía y participación ciudadana. Los jueves hay actividades de 13.30 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas.

Tapas en Avilés

Avilés y Villalegre celebran la XXI Semana de la Tapa, con 26 establecimientos participantes. Una «mini guía» con gastromapa permite seguir la ruta hostelera y optar a premios. El precio de cada tapa es libre y varía según el local.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés, al final del paseo Manuel Ponga, acoge salidas en barco por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El precio del paseo de una hora es de 8 euros.

Mortadelo y_Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón», una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Bienal Climática

Varias sedes de Avilés acogen las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas como «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en diálogo», repartidas por espacios como la Escuela de Artes y Oficios, la Noria, Camposagrado, Valdecarzana, el Parque Ferrera y el Niemeyer.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre los combustibles fósiles, las formas contemporáneas del poder y la historia cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Exposición benéfica en Castrillón

«El arte de ayudar» es el título de la muestra que se puede ver el Local Juvenil de Castrillón (Acebo, 5, Piedras Blancas) con los trabajos realizados por 49 personas. Hay obras firmadas por artistas desde los 5 años hasta la tercera edad. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 27 de diciembre, de lunes a domingo, en horario de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es simbólico, ya que consiste en alimentos no perecederos, latas de comida, pienso o productos desparasitarios de perros o gatos. Se trata de una iniciativa del Espacio de ARte Kirindipia, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Toda la recaudación se destinará al Banco de Alimentos y a la asociación Alma Animal.

Las Cuencas

Exposición «30 miradas sobre las Cuencas» en Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana alberga hasta el 15 de septiembre la exposición «30 miradas sobre las Cuencas», una muestra organizada con las imágenes seleccionadas en el concurso organizado con motivo del 30 aniversario de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El horario de visita de la exposición es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

«Mar de esperanza», exposición fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica «Mar de esperanza», con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Muestra fotográfica en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica «Emovere», con imágenes tomadas por Encarnación González y Floragenia.

Mercado ambulante en Pola de Laviana

En el entorno de la plaza del Ayuntamiento y del parque de Los Príncipes se instalan una centenar de puestos ambulantes con oferta de artículos textiles, complementos, zapatería y bazar, en horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Morcín

Los jueves se celebra mercado semanal en la localidad morciniega de Santa Eulalia. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la calle de Parteayer desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva.

Centro

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición «La sidra de papel» en el Ateneo de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa abre las puertas de la exposición «La sidra de papel». Ubicada en la Sala Evaristo Arce Piniella, la muestra exhibirá hasta el próximo 16 de septiembre la extensa colección de Fernando Paredano.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra una colección permanente de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Oriente

Cine documental en Llanes

La Casa de Cultura presenta a las 19.30 horas el documental: «Hutsune Handi Bat (un gran vacío)», de Alex Areizaga, con coloquio posterior a la proyección moderado por la cineasta Lía Lugilde. La cinta recuerda las 115 muertes y las miles de vidas destruidas por la heroína y el sida en los años 80-90 en las localidades guipuzcoanas de Zumarraga y Urretxu.

Mercado en Arenas de Cabrales

Pequeño mercadillo, de carácter generalista y activo durante todo el año, instalado en la Calle del parque. El horario de apertura al público será durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Colombres

El mercado semanal en Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, de carácter generalista, estará instalado en la céntrica plaza Manuel Ibáñez durante la franja matinal, concretamente en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición de cerámica y pintura en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge, hasta el 16 de septiembre, la exposición de grabados «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias», del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo

Como cada jueves se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Tineo. El mercadillo, de carácter generalista, estará ubicado a lo largo de la avenida del Conde Campomanes. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Exposición cultural en Salas

El Centro Cultural Balada presenta una muestra artística colectiva en Salas, en apoyo a la candidatura de la localidad como Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. La exposición, titulada Expo Salas 2026, se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cultural Juan Velarde. La muestra contará con obras del Colectivo Asturvania, una agrupación que busca hermanar a Asturias y Transilvania (Rumanía).

Besullo (Cangas del Narcea) desempolva la huella de Alejandro Casona

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El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, además de profundizar en la vida y obra del literato. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son a las 12.00 horas.