Agustín Azparren llama a "visualizar la función del abogado como pacificador de conflictos, porque el acuerdo tiene muchas más ventajas que la sentencia, y genera menos estrés"
El abogado, que estuvo en la Audiencia Provincial de Asturias y en el CGPJ, ofrece la conferencia inaugural del máster de Derecho y Procura, y contrapone "la inteligencia emocional y el saber escuchar a la inteligencia artificial"
El abogado Agustín Azparren, que estuvo muchos años en la Audiencia Provincial de Asturias y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ofreció la conferencia inaugural del máster de Derecho y Procura de la Facultad de Derecho, a mediodía de este jueves. Azparren llamó a "visualizar la función del abogado como pacificador de conflictos, porque el acuerdo tiene muchas más ventajas que la sentencia, y genera menos estrés", y contrapuso "la inteligencia emocional y el saber escuchar a la inteligencia artificial".
El acto contó con la presencia del decano en funciones de la Facultad de Derecho, Diego Álvarez Alonso, el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, la vicedecana del Colegio de Abogados de Gijón, Irene Menéndez Rancaño, la decana del Colegio de Procuradores de Oviedo, María Jesús Crespo, y el decano del Colegio de Procuradores de Gijón, Javier González Mendoza. Azparren fue introducido por el profesor de litigación civil Julio Carbajo, después de que una de las dos coordinadoras del máster, Ana Isabel González (el otro, Ignacio González del Rey, no pudo acudir por enfermedad), dirigiese unas palabras a los alumnos, licenciados o graduados de Derecho que quieren obtener la habilitación profesional que permite ejercer.
Azparren advirtió que la profesión de abogado está cambiando de forma imparable: "Hasta ahora, todo lo que habéis hecho a lo mejor no sirve, o no sirve tanto como pensáis. No es que el derecho ya no sirva en la abogacía, pero pasa a un segundo plano". El abogado, que fue socio de Martínez-Echevarría y de Ontier, citó al veterano Antonio Garrigues Walker y al propio Colegio de Abogados de Madrid para resaltar la necesidad de poner en valor el papel del abogado no sólo en lo que se refiere a la parte preventiva de la abogacía, evitar conflictos, elaboración de contratos, prevención de riesgos empresariales, sino en la vertiente de conseguir acuerdos, pacificar los conflictos, sin necesidad de tener que acudir a los tribunales. Por eso el Derecho pasa a un segundo plano, lo que destaca la función social del abogado para evitar que los conflictos se alarguen en el tiempo o se agraven más". Ahora, sólo un 5 por ciento de trabajo de los despachos está dirigida a pacificar conflictos, añadio Azparren.
El letrado advirtió a los próximos abogados, no sin cierto humor, de la dura competencia que les espera, y es que los despachos "están contratando a un 'abogado junior' que redacta demandas en dos minutos, hace contestaciones en dos o tres minutos, que busca la concurrencia en segundos e incluso prepara interrogatorios". Ese "abogado junior" no es otro que la Inteligencia Artificial. Pero resaltó que "aquello en lo que todavía podamos competir con la IA es la inteligencia emocional, la confianza en los clientes, la capacidad de escuchar, que son cualidades personales en las que por el momento el humano supera a la IA".
Por otro lado, remarcó, la ley de eficiencia procesal, que obliga a intentar los medios adecuados de solución de controversias antes de presentar un litigio, ya está haciendo que las demandas hayan caído un 15 por ciento. Azparren se mostró sorprendido de que no se incluya la resolución alternativa de litigios en las facultades. "El acuerdo tiene muchas ventajas, hay que pensar en el cliente, el acuerdo supone menor tiempo para resolver el conflicto, menor coste", dijo. Además, "es confidencial frente a lo que es público, nadie pierde, las dos partes ganan, los acuerdos se cumplen siempre". "El acuerdo soluciona el conflicto, la sentencia muchas veces genera nuevos conflictos o una mayor crispación de las partes", indicó, basándose en su experiencia de juez. El acuerdo, añadió, genera menos estrés, tanto en abogados como clientes.
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