"Los alumnos ya no leen textos largos y pierden concentración": el diagnóstico de seis expertos educativos ante el retroceso de Asturias en el informe PISA

El retroceso de los escolares asturianos en el último informe PISA no puede explicarse con una única causa. Asturias mantiene posiciones de liderazgo entre las comunidades autónomas, pero sus alumnos de 15 años han perdido 26 puntos en lectura y otros tantos en matemáticas respecto a 2022, mientras que en ciencias el descenso ha sido de once puntos. El deterioro, además, no es exclusivo del Principado: España y buena parte de los países desarrollados han experimentado una caída generalizada del rendimiento.

¿Qué está ocurriendo? Seis expertos del ámbito educativo consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que sería un error buscar un único culpable, aunque sí detectan un cambio profundo en los hábitos de los adolescentes: la pérdida de capacidad de atención, la menor lectura profunda y la fragmentación de la información aparecen como algunas de las principales señales de alarma.

Las pantallas digitales y su excesiva presencia en las aulas, además de las redes sociales, forman parte de ese fenómeno, pero los especialistas también apuntan a la evolución de las familias, los métodos educativos, la exigencia académica o la relación entre escuela y sociedad.

Y hay otra coincidencia: la fórmula para intentar revertir esta tendencia tiene que empezar también dentro de los centros educativos, recuperando espacios para leer, concentrarse, memorizar, estudiar y pensar sin estímulos constantes y revisando el papel que ocupa la tecnología en las aulas.

Serafina García, que fue coordinadora durante cuatro años de la EBAU de Lengua y ha sido profesora de Filología Española en la Universidad de Oviedo durante más de 40 años hasta su reciente jubilación, sitúa la comprensión lectora en el centro de la preocupación. "Es el indicador más grave de que algo está pasando. Los alumnos ya no leen textos largos. Es inevitable mirar los teléfonos, pero en las escuelas se debería hacer justo lo contrario: no seguir haciendo lo mismo", recalca.

Para García, las consecuencias de esta pérdida de comprensión lectora van más allá de unos resultados en un informe. "En el futuro, los alumnos no entenderán una conversación profunda y un discurso elaborado. En las aulas preparan las asignaturas con lecturas escasas y muy fragmentadas, solo basadas en lo que encuentran en la red. Eso se evidencia en las continuas faltas de ortografía". La exprofesora ve soluciones, pero opina que deben aplicarse con rapidez: "Estamos ante un problema social, pero la escuela va a tener que ser el contrapunto. La escuela no se puede dejar llevar por lo que hay en la sociedad, tendrá que ser un dique. La simpleza se puede solucionar, pero empieza en el colegio".

"Hay un cuestionamiento del profesor"

Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas de Asturias y director general de los colegios Claretianos, ve el vaso medio lleno sin perder la crítica. "Lo positivo es que Asturias ha demostrado que tiene uno de los sistemas más sólidos de España, pero estamos en un descenso general que afecta a todos los países desarrollados. Achacar los resultados a un único factor es reduccionista", sostiene. Cortina da varias claves: "Los alumnos tienen una menor capacidad de concentración y de lectura, debido en parte al impacto del consumo digital; ha bajado la exigencia académica y se ha reducido la cultura del esfuerzo; observamos una mayor complejidad social y educativa en las aulas y, muy importante, hay un cuestionamiento del profesor por parte de los alumnos y las familias".

Todo ello forma un cóctel, según Cortina, que provoca un alejamiento también entre la escuela y la familia. ¿La solución? "Convertir la lectura en una prioridad estratégica, que no dependa solo de Lengua, sino que sea un aprendizaje. Hay que leer más y mejor y relacionar ideas y reforzar las matemáticas desde la comprensión".

Carmen Osorio, periodista y experta en adicciones tecnológicas, resume buena parte del problema en la atención. «La atención de nuestros jóvenes ha sido fragmentada. En el momento que eso sucede, no podemos pedir a nuestros alumnos que hagan cosas profundas. Tienen sobreestímulos desde pequeños y un uso desmesurado de las pantallas y ahora vemos las consecuencias», sostiene Osorio, defensora de limitar las pantallas en las aulas. «Debemos regular la entrada y el uso de las plataformas digitales en nuestras clases. No nos queda otra. Hemos aceptado el progreso digital como algo positivo y no es así, nos está incapacitando y nos saltamos procesos».

Rubén Fernández Alonso, profesor del Departamento de Ciencias de la Educación y antiguo jefe del área de evaluación educativa de la Consejería, pide poner los resultados en contexto y recuerda que PISA no permite establecer las causas del descenso. "PISA no es un estudio que te diga causas, es un estudio descriptivo y comparativo", advierte. Fernández Alonso considera que Asturias está aguantando mejor que otros territorios una caída que se está produciendo a nivel internacional y que «era algo que ya se apreciaba, que se veía venir, que se barruntaba en los mentideros». El experto pone el foco especialmente en la lectura. "Tenemos problemas con una lectura profunda y tendencia a dar respuestas rápidas. Se lee menos y eso tiene que ver con los hábitos individuales del alumnado y con tendencias sociales. Cada vez leemos cosas más enlatadas, hay poca elaboración». Su receta es sencilla: "La lectura tiene fácil arreglo: que los alumnos lean. Para ello es imprescindible implementar planes de lectura", destaca.

Celestino Rodríguez, catedrático del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación y decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, coincide en que los resultados no son una sorpresa y forman parte de "una tendencia mundial" que se apoya en varios factores: "La concentración está fragmentada, con la cantidad de estímulos, las pantallas, la inmediatez de las redes sociales...". Por eso, el decano reclama una amplia revisión: "Las estrategias que utilizamos en el colegio tienen que cambiar. Son alumnos diferentes, no peores ni mejores". Considera que la tecnología puede seguir teniendo un papel en las aulas, pero debe utilizarse "de forma pedagógica, no de forma lúdica".

El decano pone además el foco en un tercer factor que considera especialmente importante: "Lo social. ¿Cómo le vas a decir a un alumno o a un hijo que no use el móvil si yo lo uso constantemente", plantea. Por eso considera necesario trabajar más con las familias y reclama un plan estratégico de comprensión lectora. "Los alumnos siguen siendo buenos, muy despiertos, y el profesorado está implicado", valora.

Rebeca Cerezo, catedrática de Psicología Evolutiva, considera que los resultados son "la crónica de un batacazo anunciado". La experta pide no atribuir el descenso únicamente a las nuevas tecnologías o a la inteligencia artificial, pero es muy crítica con el uso de las pantallas en las aulas: "Cuando no había esta hiperpresencia tecnológica adquiríamos habilidades, leíamos para aprender. Eso ha cambiado y lo primero es aceptarlo".

La catedrática sitúa de nuevo la atención en el centro del problema. "La atención está fragmentada. Es imposible, tanto dentro como fuera, atender al profesor o a la lectura cuando recibes distracciones constantes. Nunca vamos a adquirir la capacidad de atender a medio y largo plazo si no contamos con esa atención", sostiene. Y recuerda que sin ella resulta difícil desarrollar otras capacidades: "Si no contamos con esa atención, nunca podremos entender textos".

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Cerezo cree que ha llegado el momento de revisar el papel que ocupa la tecnología en las aulas. "Hemos metido de lleno las tecnologías en el aula porque creímos que era lo mejor, pero es probable que estuviésemos equivocados. Igual hay que sacarlas o sacarlas parcialmente". Su conclusión es provocadora: "Igual es tiempo de aburrirse".